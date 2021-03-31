«Область богатства и денег»: таролог назвала предметы на рабочем столе для карьерного роста

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Таролог Галина Янко рассказала, какие вещи стоит держать на рабочем столе для карьерного роста.

Кристалл селенита

Используйте кристалл селенита, чтобы очистить энергию вашего рабочего стола. Он известен как «естественный целитель матери-природы» и «главный очищающий камень». Селенит не только очищает другие кристаллы и окружающую его среду, но и никогда не нуждается в очистке. Вы можете держать необработанный кусок селенита или пирамиду селенита оргона на столе рядом с компьютером — это поможет вам получить больше ясности, улучшить вашу интуицию и повысить продуктивность работы.

Зеленый кристалл авантюрина

Чтобы привлечь достаток и деньги, вам просто необходим зеленый кристалл авантюрина. Дерево из зеленого авантюрина может улучшить энергию вашего пространства. Поскольку левый верхний угол вашего стола — это область богатства и денег, поместите туда кристалл или декоративный предмет, частью которого является кристалл.

Змеиное растение Аморфофаллус

Согласно принципам фэншуй, змеиные растения обычно ассоциируются с удачей. Во многом это связано с их качествами очистки воздуха. Змеиные растения могут производить кислород не только ночью, но и днем ​​— и даже при отсутствии фотосинтеза. Важно разместить змеиное растение в идеальном месте, чтобы привлечь удачу, так как считается, что плохое положение вызывает негативную энергию. Например, лучше всего поставить горшок в правом углу рабочего стола от себя. Форма змеи, напоминающая меч, считается выражением восходящей Ци. Оно легко переносит низкий уровень солнечного света и минимальное количество воды, что делает его идеальным растением даже для самого небрежного садовода.

Избавьтесь от острых предметов

Будьте осторожны с острыми предметами. Вам необходимо увеличить положительную энергию, называемую Ци. Противоположность Ци называют Ша-чи, она увеличивает поток отрицательной энергии. Ша-чи присутствует в неровных и заостренных предметах, особенно когда эти неровные формы находятся в местах, которые нарушают ваше рабочее пространство. Например, убедитесь, что заостренные края ваших столов не направлены на вас или клиентов, когда они входят.

Больше округлых предметов

Увеличьте округлые, более мягкие края в интерьере кабинета. Вы можете найти положительную энергию через более мягкие формы, такие как круглые и мягкие края мебели и предметов. Эти формы предназначены для увеличения потока и циркуляции, а не для резкого нарушения потока. Купите круглую вазу, поставьте на столе стеклянный шар и используйте круглые, а не квадратные стулья.

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