Добровольцы спасательного отряда прошли обучение

Инструктор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Борцова (слева) объясняет москвичке Марии Тихомировой, как правильно настроить компас и как с его помощью найти азимут / Фото: Мария Лукина

Специалисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» провели для новичков-добровольцев урок в Тропаревском парке. Впервые более чем за год занятие прошло в очной форме.

Участники собираются напротив входа в Тропаревский парк, неподалеку от Центральной аллеи. Добровольцев встречают девушки из поисково-спасательного отряда. Они регистрируют новичков, вносят их имена и контактные данные в специальный список.

Далее организаторы распределили участников по группам, каждая из которых состоит из 10 новобранцев, и провели для них инструктаж.

— В общей сложности мы проводим пять этапов обучения: работа с рацией и переговоры, ориентирование по компасу и навигатору, картография и методики поиска пропавших. Для новичка этого более чем достаточно. Конечно, можно было бы еще обучить их поиску на лошадях и работе с беспилотниками. Но на раннем этапе им это вряд ли понадобится. Этим обычно занимаются более опытные ребята, — объяснила координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Анна Будовая.

Каждый этап обучения длится от 15 до 30 минут. Добровольцев сразу предупредили, что нужно адекватно оценивать свои силы. Несмотря на то что во время занятия стоит теплая и солнечная погода, им придется пробираться сквозь глубокие сугробы.

Инструктор по связи Алексей Сафронов вышел перед группами новобранцев с рацией в руках. Он будет объяснять, как вести переговоры.

— Самое главное — понимать, что когда вы что-то сообщаете, то занимаете весь эфир. Поэтому говорить необходимо коротко и ясно, только о важном. В эфире не должно быть никакого личного мнения. Только факты. Еще нельзя сообщать о погибших прямым текстом, потому что вся информация поступает в штаб, а в нем могут находиться родственники. Обычно мы говорим: «Найден муравейник», — подчеркнул Алексей Сафронов.

После инструктажа новички разбредаются по парку с рациями и тренируются вести переговоры. Они передают инструктору заранее заготовленные сообщения.

Следующий этап — обучение работе со спутниковым навигатором. Благодаря нему в штабе могут узнать пройденный отрядом путь. Устройство записывает маршрут группы, чтобы никто не потерялся.

Новичкам объяснили, что не стоит выходить «на дело», если батарея разряжена хотя бы на 50 процентов или навигатор не определил точные координаты на карте.

После теоретического инструктажа снова переходят к практике. Новички указали в навигаторе координаты конечной точки — широту и долготу — и направились прямо к ней, наблюдая за экраном-помощником. Новички смогли прочувствовать на себе, что значит быть поисковиком.

— Прошлый год прошел с ограничениями. Поэтому мы проводили наши мероприятия с новичками в онлайне. Сегодня к нам пришли около 100 человек. Это меньше, чем год назад, но тоже хороший показатель. Мы планируем ежемесячно проводить такие очные встречи-обучения, — подчеркнул координатор отряда «Лиза Алерт» Александр Редькин. — Из раза в раз к нам приходят люди, которые уже знают о нашем отряде. По сути это уже готовые поисковики, их можно отправлять на задание.

Александр отметил, что те знания, которые новобранцы получают на обучении, дают им возможность сразу же после прохождения курса отправиться на поиски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

— «Лиза Алерт» состоит из добровольцев. Я считаю, что даже самые лучшие специалисты ни за какие деньги не будут работать так же эффективно, как люди, которые сами решили жертвовать свои время и силы на спасение жизней. Мы всегда рады новичкам. Их всегда обучают достаточно опытные поисковики. Кстати, информацию о вступлении в отряд можно найти на нашем сайте.

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