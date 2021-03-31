Семьи поддержит Совет матерей

Татьяна Буцкая - председатель «Совета матерей» / Фото: Из личного архива Татьяны Буцкой

В среду, 31 марта, в районе Текстильщики открылась первая общественная приемная «Совета матерей» России. Новый семейный консультативный центр открыла председатель союза Татьяна Буцкая.

На важное мероприятие пришли будущие посетители приемной: родители со своими малышами, представители старшего поколения. Руководитель организации рассказала им о целях нового центра.

— До сих пор многие мамочки, молодые семьи, пенсионеры не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают, — отметила она. — А если и знают, то порой от общения с бюрократическим аппаратом опускаются руки. Мы хотим избавить людей от бюрократических преград в получении положенных им льгот и пособий.

Говоря о господдержке семей, Татьяна Буцкая вспомнила, как во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе были учреждены почетное звание «Мать-героиня» и орден с таким же названием.

— Женщин, которым вручалась эта награда, почитала вся страна: про них писали книги, снимали фильмы, — подчеркнула она. — Сегодня мы должны добиться того, чтобы родители многодетной семьи, и отец, и мать, тоже стали нашими героями.

Поэтому одной из основных задач «Совета матерей» его глава считает принятие закона о многодетных.

Ответив на вопросы собравшихся, Татьяна Буцкая провела небольшую экскурсию по приемной. Ее главный кабинет предназначен для личного приема граждан, в нем два специалиста могут как самостоятельно помочь пришедшим, так и оказать содействие в получении юридической консультации. В расположенной рядом детской комнате малыши могут поиграть под присмотром специалиста, пока родители занимаются своими взрослыми делами.

Наконец, третий «отдел» приемной — это кол-центр. В нем два сотрудника принимают звонки по телефону (969) 120-42-04. Приемная будет работать в доме № 1 по 11-й улице Текстильщиков по будням с 10:00 до 20:00, по субботам с 10:00 до 15:00.

ДОСЬЕ

Общественная организация «Совет матерей» России была основана 1 июня 2018 года, полтора года спустя была зарегистрирована в Минюсте Российской Федерации. Совет был создан для поддержки материнства и детства, информирования о мерах государственной поддержки семей с детьми, содействия в получении выплат и пособий, улучшении жилищных условий и многом другом.

Читайте также: Эксперты расскажут, как получить льготы