Как дворники-мигранты покорили москвичей идеальной чистотой

Дворника Мирланбека Декамбаева жители Лосиноостровского района и его жена Гуля / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

34-летнего Мирланбека Декамбаева и его жену Гульнуру в Лосиноостровском районе знают многие. Переехав из Кыргызстана в Москву и став здесь дворниками, они покорили горожан образцовым порядком на своих участках и быстрой реакцией на просьбы жильцов.

Невысокий, с дружелюбной улыбкой на лице Мирланбек сразу располагает к себе.

— В нашем ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» очень дружный коллектив, — рассказывает дворник Мирланбек. — Многие люди для меня уже как родные. Например, есть у нас техник Ирина Дьякова, хотя это мой руководитель, она для нас стала настоящим отзывчивым другом семьи.

— Эта семья мне очень нравится, работящие, исполнительные, без вредных привычек, — улыбается Ирина Дьякова. — Я специально поставила их работать на соседние участки, чтобы они могли чаще видеться.

Мирланбек — человек очень ответственный, дал свой номер телефона старшим домов и подъездов, чтобы при необходимости они сразу звонили ему. Не поверите, Мирлан и Гуля на связи чуть ли не все 24 часа в сутки. По просьбе жителей могут прийти и в 5 утра, и в 23 часа. Поэтому люди относятся к их работе уважительно. бай-кызы очень довольна жизнью в Москве.

— Даже не думала, что так сложится моя судьба, — вспоминает Гуля. — Когда я жила в своем селе, то и не собиралась уезжать так далеко от родителей.

Но однажды девушка возвращалась из Бишкека — столицы Кыргызстана — домой. В попутчики ей попался Мирлан.

— Мне Гуля сразу понравилась, — вспоминает Мирлан. — Честная, открытая, она тогда училась в 11-м классе. Обменялись номерами телефонов, стали общаться. И я понял, что хочу быть с ней всю жизнь. Как только она окончила школу, сделал предложение.

А когда супруги ждали первенца, Мирлан отправился на заработки в Москву. Родилась дочка Нуржаннат, сейчас ей шесть лет. Через год появился сын Рамазан.

Чтобы обеспечить детей всем необходимым, супруги приняли непростое решение оставить малышей у родителей жены и вместе поехать в Москву.

— Сначала я была уборщицей в Боткинской больнице, — поясняет Гуля. — Совершенно не понимала, что мне говорят. Переживала ужасно, но потом муж помог мне устроиться сюда дворником. Здесь нас очень поддерживают, помогают. Восемь месяцев назад у нас родился сын Эрхан. Надеюсь, вскоре сможем забрать в Москву и старших детей.

— Здесь мы обрели стабильность и уверенность, — подхватывает беседу Мирланбек Декамбаев. — Еще несколько лет назад к мигрантам относились предвзято, сейчас отношение к нам очень хорошее. Поэтому мы мечтаем связать свое будущее с Москвой, родители нас в этом решении поддерживают.

Читайте также: «ТСК Мосэнерго» обеспечивает жителей Химок теплом вопреки деятельности управляющих компаний