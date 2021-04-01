Жители округа помогают организовывать лекции и выставки

Директор Централизованной библиотечной системы ЗелАО Роман Дерманский / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Директор Централизованной библиотечной системы Зеленоградского округа столицы Роман Дерманский рассказал «Вечерней Москве», как проходит его рабочий день и в чем главное отличие современных библиотек от тех, что были раньше.

Утро Романа Сергеевича начинается в 8:20.

— Залог успеха предстоящего дня — это проснуться в хорошем настроении и с добрыми мыслями, — считает он. — Просыпаюсь я, кстати, без будильника.

Завтрак, убежден Дерманский, должен быть легким и вкусным.

— Предпочитаю яйца или овсяную кашу, — рассказывает Роман Сергеевич. — И обязательно выпиваю чашку кофе.

Есть у директора Централизованной библиотечной системы ЗелАО и утренние традиции.

— Во время завтрака я смотрю выпуск новостей, — делится Дерманский. — А вот моя утренняя обязанность — это покормить домашнего любимца — говорящего попугая Жако.

Примерно в 9:45 Роман Сергеевич выходит из дома и отправляется на работу.

— Я из тех счастливчиков, у которых дорога до работы занимает минимум времени, — признается Дерманский. — Сажусь в машину и через 7 минут уже на работе. Удобно!

И в 10 часов Роман Сергеевич начинает свой рабочий день в любимом кабинете.

— Первые часы моего трудового дня отведены на работу с документами, на проведение внутренних совещаний, рассмотрение и решение поручений, которые были получены от Департамента культуры столицы, — рассказывает Роман Дерманский. — Одна из главных моих обязанностей как руководителя — это сделать так, чтобы наши библиотеки были целостным современным пространством для жителей. В сеть Зеленоградского административного округа Москвы входит семь библиотек, в фондах которых числится 430 тысяч книг.

В прошлом году Централизованная библиотечная система нашего округа стала победителем престижного российского конкурса «Продвижение», в котором, между прочим, участвовали 1200 библиотек со всей России. И мы взяли главный приз в номинации «Библиотека как бренд». Это большое достижение.

По словам Романа Сергеевича, если раньше в библиотеку люди шли просто за книгой, то теперь они приходят еще и общаться, приобретать новые знания, делиться опытом и даже находить новых друзей.

— Дверь в мой кабинет всегда открыта для посетителей, и люди ко мне приходят. Предлагают новые творческие проекты, выставки, тематические лекции. Это очень здорово и ценно, — рассказывает Роман Сергеевич. — На базе наших библиотек сегодня проходят встречи с известными писателями, работают детские кружки, различные клубы по интересам проекта «Московское долголетие», предназначенные для москвичей старшего возраста. Скучно не бывает!

Как добавляет Роман Сергеевич, каждый его рабочий день проходит интересно, а поэтому почти незаметно.

— Главную оценку работы наших библиотек дают, конечно же, читатели. И когда мы получаем от них положительные отзывы, то понимаем, что наш коллектив действительно работает как единый слаженный механизм и мы движемся в правильном направлении. А еще хорошо выполняем задачи, которые стоят перед нами, и достигаем намеченных целей, — считает директор Централизованной библиотечной системы ЗелАО.

СПРАВКА

Дерманский Роман Сергеевич родился 4 июня 1988 года в городе Москве. В 2010 году окончил Московский государственный психолого-педагогический университет по специальности «Социальная психология». После этого продолжил образование и в 2014 году окончил ВГИК, факультет «Режиссура игрового кино». В 2018 году Роман Дерманский окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, факультет «Управление в сфере культуры».

В 2017 году Роман Дерманский был назначен на должность директора Централизованной библиотечной системы Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы.

Читайте также: Любое утро стоит начинать пораньше, с хорошим настроением