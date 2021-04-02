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Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром Фришем
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром Фришем

Марьяна Шевцова

Общество

Какие качества важны для профессионального клоуна? Чем чемодан циркового артиста отличается от чемодана обычного человека? Что цирковые артисты перевозят в кофре? Ответы на эти и другие необычные вопросы воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина получили во время творческой встречи с Александром Фришем — клоуном-эксцентриком, заслуженным артистом России, который побывал в гостях в ЦССВ.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Юрия Никулина, чье имя носит центр, и визит Александра Фриша стала частью большой программы, запланированной в ЦССВ к юбилею мэтра.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Встречу, которая проходила в мемориальном музее Никулина, созданном в учреждении 15 лет назад, гость начал с настоящего клоунского приветствия: нарисовал белым гримом носы всем участникам — и взрослым, и детям!

— Это штрих Никулина! Теперь мы с вами клоуны! — пояснил Александр.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Он поделился с ребятами воспоминаниями о Юрии Владимировиче, с которым был знаком лично, рассказал о своей работе на арене Цирка на Цветном бульваре, где исполнял эксцентрический номер «Кирпичная симфония для большого барабана без оркестра», раскрыл несколько секретов клоунского мастерства.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Дети с большим интересом слушали артиста, задавали вопросы, с гордостью демонстрировали профессионалу свои успехи в разных жанрах циркового искусства.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В гости в ЦССВ Александр приехал не с пустыми руками. Он привез подарки — уникальные артефакты, которые станут частью экспозиции Музея Ю. В. Никулина: свой клоунский чемодан (во время встречи ребята узнали, что он отличается от обычного тем, что его внутренняя часть обклеена фотографиями цирков, где выступал артист) и реквизит циркового номера «Кирпичики», который знала вся страна, — барабан, кирпичики и моноцикл. А также кофр, в котором перевозили свои костюмы Юрий Никулин и его коллега Михаил Шуйдин, и мастерок — строительный инструмент, с помощью которого 19 октября 1987 года Никулин заложил первый камень в основание нового здания Цирка на Цветном бульваре.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Эти подарки, несомненно, станут самыми значимыми в коллекции нашего музея, — отметила Валентина Воеводкина, заместитель директора ЦССВ.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В завершение встречи Александр Фриш отметил, что очень рад побывать в Центре имени Ю. В. Никулина и познакомиться с замечательными ребятами, увлеченными цирковым искусством. Он пообещал, что обязательно приедет в гости еще раз, а воспитанники ответили, что с нетерпением будут ждать новых встреч с этим замечательным артистом и просто очень добрым и веселым человеком.

Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром ФришемФото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

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