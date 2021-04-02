Воспитанники Центра имени Ю. В. Никулина встретились с клоуном Александром Фришем

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Какие качества важны для профессионального клоуна? Чем чемодан циркового артиста отличается от чемодана обычного человека? Что цирковые артисты перевозят в кофре? Ответы на эти и другие необычные вопросы воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина получили во время творческой встречи с Александром Фришем — клоуном-эксцентриком, заслуженным артистом России, который побывал в гостях в ЦССВ.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Юрия Никулина, чье имя носит центр, и визит Александра Фриша стала частью большой программы, запланированной в ЦССВ к юбилею мэтра.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Встречу, которая проходила в мемориальном музее Никулина, созданном в учреждении 15 лет назад, гость начал с настоящего клоунского приветствия: нарисовал белым гримом носы всем участникам — и взрослым, и детям!

— Это штрих Никулина! Теперь мы с вами клоуны! — пояснил Александр.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Он поделился с ребятами воспоминаниями о Юрии Владимировиче, с которым был знаком лично, рассказал о своей работе на арене Цирка на Цветном бульваре, где исполнял эксцентрический номер «Кирпичная симфония для большого барабана без оркестра», раскрыл несколько секретов клоунского мастерства.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Дети с большим интересом слушали артиста, задавали вопросы, с гордостью демонстрировали профессионалу свои успехи в разных жанрах циркового искусства.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В гости в ЦССВ Александр приехал не с пустыми руками. Он привез подарки — уникальные артефакты, которые станут частью экспозиции Музея Ю. В. Никулина: свой клоунский чемодан (во время встречи ребята узнали, что он отличается от обычного тем, что его внутренняя часть обклеена фотографиями цирков, где выступал артист) и реквизит циркового номера «Кирпичики», который знала вся страна, — барабан, кирпичики и моноцикл. А также кофр, в котором перевозили свои костюмы Юрий Никулин и его коллега Михаил Шуйдин, и мастерок — строительный инструмент, с помощью которого 19 октября 1987 года Никулин заложил первый камень в основание нового здания Цирка на Цветном бульваре.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Эти подарки, несомненно, станут самыми значимыми в коллекции нашего музея, — отметила Валентина Воеводкина, заместитель директора ЦССВ.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В завершение встречи Александр Фриш отметил, что очень рад побывать в Центре имени Ю. В. Никулина и познакомиться с замечательными ребятами, увлеченными цирковым искусством. Он пообещал, что обязательно приедет в гости еще раз, а воспитанники ответили, что с нетерпением будут ждать новых встреч с этим замечательным артистом и просто очень добрым и веселым человеком.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

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