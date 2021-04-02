На запах антисептика: москвичи массово отказываются от онлайн-свиданий

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Из-за снижающегося числа зараженных коронавирусом и масштабной вакцинации в Москве был смягчен ряд ограничительных мер. Это во многом подбодрило жителей города и вернуло их к привычной жизни. В том числе одиноких москвичей такая обстановка мотивировала начать устраивать свою личную жизнь. По словам экспертов, горожане все чаще стали знакомиться офлайн и пересмотрели свое отношение к онлайн-свиданиям. Почему даже молодые москвичи больше доверяют современным «свахам», чем пандемийный камуфляж мешает на любовном фронте и как правильно знакомиться — в материале «ВМ».

Отказались от экранов

Весна — это пора перемен, когда многим хочется влюбиться. Еще несколько месяцев назад москвичи из-за пандемии были вынуждены знакомиться в большей степени онлайн. Сейчас вместе с сезонным потеплением и смягчением многих ограничительных мер горожане спешат на реальные свидания. Как рассказала «ВМ» владелица брачного агентства Юлия Антоненко, уже с марта они отказались от организации быстрых свиданий онлайн и перешли в привычный всем офлайн-формат.

— Люди устали от онлайн-знакомств и хотят приходить в ресторан и знакомиться лично. Они соскучились по личному общению, хотят интересно провести вечер или познакомиться с приятным человеком, с которым в дальнейшем они смогут начать серьезные отношения. На свиданиях мы соблюдаем все необходимые меры безопасности, поэтому большинство клиентов с удовольствием приходят. Среди них есть и молодые москвичи от 20 до 30 лет, и люди в возрасте 50+, — отметила владелица брачного агентства Юлия Антоненко.

По словам собеседницы «ВМ», часть москвичей категорически отказываются знакомиться в Сети из-за боязни оказаться обманутыми. Как дополнила Юлия Антоненко, на сайтах знакомств можно легко наткнуться на девушек, которые «разводят мужчин на деньги», или на лжепредставителей брачных агентств. Еще одна проблема — недоверие к потенциальным партнерам. Человек может указать ложные данные о себе, своем семейном статусе, поставить чужие фото, пояснила эксперт.

Ковид любви не помеха

В самом начале пандемии коронавируса россиянам настоятельно рекомендовали не знакомиться с людьми в общественных местах и на улице. От испуга и непонимания всего происходящего россияне буквально сторонились друг друга. Сейчас ситуация в корне иная. Москвичи научились жить в «новой реальности», многие уже переболели, так что неожиданные знакомства снова «входят в моду». А главное — их теперь одобряют врачи.

— Это дело каждого, и все осознают, опасно или нет заразиться в подобных ситуациях. Если говорить про знакомства на улице и что этого не нужно делать, тогда, выходит, не стоит вообще ни с кем общаться? Это же утопично. Уже многие переболели, да и вообще нет противопоказаний к тому, чтобы подходить и знакомиться. В таком случае опаснее, скорее, оказаться там, где есть скученность людей, — прокомментировала врач-инфекционист Анна Орешкова.

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Учитесь себя подавать

Из-за масок, перчаток и прочих «ковидных аксессуаров» влюбляться и влюблять стало заметно сложнее. Психоаналитик Наталья Толстая считает, что сейчас трудно найти партнера, например, по запаху понравившихся духов. Ведь вместо них от человека часто «пахнет антисептиком», а маски «закрывают пол-лица».

— Когда снимем маски, 100 процентов будет волна знакомств не в интернете, а в реальной жизни. Надоело всем уже копаться в онлайн-знакомствах и обжигаться. Хоть есть и положительные результаты такого формата общения. В целом же все зависит от нас. И если сидеть со сложенными руками, никто о нас не узнает. Сейчас заявить о себе стало проще. Поэтому не нужно бояться знакомиться и онлайн. Надо ставить свои реальные фото, не скрывать возраста и интересов. Всегда найдется человек, которого ты заинтересуешь, — сказала психоаналитик, кандидат медицинских наук и писатель Наталья Толстая.

Специалист уточнила, что не стоит бояться презентовать себя как интересного собеседника, личность, потенциального партнера для отношений. По мнению психолога, заполнение информации на сайте знакомств — это во многом похожий на составление профессионального резюме процесс.

— В работе мы презентуем себя как хорошего специалиста. При знакомстве тоже нужно показать, что ты умеешь, что можешь дать человеку. Любовь — это ведь про то, что «я пришел в твою жизнь, чтобы ты стал больше». Так что не нужно бояться честно рассказывать о себе в любом формате, — заключила психоаналитик.

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