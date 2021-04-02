Банк «Открытие» стал одним из лидеров в реализации мер государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса

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Российский государственный банк «Открытие», являющийся одним из крупных финансово-кредитных учреждений страны, давно известен тем, что активно поддерживает малый и средний бизнес с использованием государственных инструментов льготного кредитования. По итогам 2020 года доля льготных кредитов, выданных им предприятиям в общем портфеле малого и среднего бизнеса, достигла 35 процентов. Это один из лучших финансовых показателей, свидетельствующий о стабильном характере работы банка.

Банк вошел в топ-3 финансово-кредитных учреждений страны по объему выдач кредитов в рамках программы субсидирования Минэкономразвития 1764. В минувшем году банк подключился к реализации семи новых государственных программ, включая антикризисные льготные кредиты на сохранение занятости, кредиты на возобновление деятельности предприятиям из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики, кредитные каникулы, а также другие федеральные и региональные программы.

— Наш банк в прошлом году одним из первых на финансово-кредитном рынке поддержал компании малого и среднего бизнеса во время эпидемических ограничений, введя кредитные каникулы и отменив комиссии за обслуживание для наиболее пострадавших клиентов. — рассказала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Елена Куроптева.

— Общий объем кредитов, выданных предпринимателям в качестве мер поддержки в 2020 году, составил около 35 миллиарда рублей. Кроме того, банк принимает активное участие в оптимизации существующих и разработке новых мер государственной поддержки, чтобы сделать продукты для бизнеса максимально простыми, удобными и доступными.