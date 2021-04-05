«Могут потерять пассажиров»: стоит ли опасаться роста цен на авиабилеты

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С наступлением сезона отпусков в России может вырасти стоимость авиаперелетов. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, насколько вероятен такой прогноз и не станут ли россияне чаще путешествовать на поездах или автомобилях.

— Пока сложно конкретизировать, на какие именно направления полетов будет возможный рост цен. Мы взяли средние показатели годами ранее, общую статистику, которая была. Повышение цен возможно с апреля по сентябрь. Акцент для отдыха сегодня немного сместился: граждане летят на Алтай, в Калининград, активно развивают внутренний туризм. К сожалению, нет широкого спектра международных полетов, предложений, которыми россияне могли бы воспользоваться, — рассказала «Вечерней Москве» официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева.

По ее словам, авиакомпании поднимают цены, когда есть высокий спрос на перелеты. Так как они — коммерческие организации, то самостоятельно принимают решение, каким образом поднять цены: за счет повышения стоимости дополнительных услуг или изменения базового тарифа.

— Повышение тарифов — не совсем популярная мера, которая может снизить запрос на перевозку. Нужно обдуманно подходить к увеличению тарифов, ведь авиакомпания может «потерять» часть пассажиров: они поедут поездом или полетят другой авиакомпанией, которая не подняла тариф на этот маршрут, — добавила Михеева.

Откажутся ли от самолетов?

Член общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что сезонное повышение цен на авиабилеты не повлияет на выбор тех пассажиров, которые и сегодня активно летают на самолетах.

— На короткие расстояния пассажиры по-прежнему будут пользоваться поездами и автобусными перевозками в связи с высокой стоимостью авиаперелетов. Но при этом сама по себе стоимость авиаперелетов не повлияет на тех пассажиров, которые сейчас активно летают. Этот достаточно большой сегмент. Вне зависимости от повышения цен он не уйдет на поезда или автобусы и будет по-прежнему пользоваться авиацией, — рассказал «Вечерней Москве» Зотов.

Также он отметил, что рост стоимости билетов ожидается и на поезда. По его словам, цена на железнодорожные билеты с начала летнего сезона традиционно вырастает примерно на 20 процентов.

— Все сферы вырастают, но при этом за счет того, что много авиакомпаний работает по ряду направлений. Это позволит сдержать стоимость билетов. Мы не прогнозируем дальнейшего серьезного роста цен, потому что, по сути, он уже произошел, — добавил Зотов.

На автобусе или на поезде?

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики, ординарный профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что при выборе способа поездки на отдых граждане будут отдавать предпочтение поездам или личным автомобилям, если билет на самолет будет для них дорого обходиться.

— Автобус — точно нет. Сегодняшнее состояние этого вида перевозок для семьи, которая решила потратиться на отдых, — не отдых. У нас есть междугородние маршруты, но для семьи, которая решила спланировать отдых туда, куда летят самолеты, автобус — вряд ли. Расщепление спроса между железной дорогой и авиацией сместится в сторону железной дороги. Насколько — неизвестно, — сказал «Вечерней Москве» Блинкин.

По словам Блинкина, после варианта поездки на поезде граждане будут рассматривать вариант путешествия на личном автомобиле. Этот вид транспорта гораздо существеннее автобусных перевозок.

— Из соображений, которые подтверждаются статистикой за много лет, — цена авиабилетов весьма чувствительно сказывается на переключении людей на железнодорожные перевозки и даже на выбор собственного автомобиля для поездок. На юг дорожная сеть стала значительно лучше. Автобусы, к сожалению, стали маргинальным транспортом для людей, у которых просто нет других возможностей. Благополучная семья с ребенком не поедет на автобусе. Вопрос не в безопасности, а в уровне комфорта, — добавил Блинкин.

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что повышение цен на авиабилеты в незначительной степени повиляет на выбор способа поездки на отдых россиян.

— В этом году часть направлений открыта, часть бортов будет поставлена на выезд. На фоне удорожания всего и вся ожидаемо было повышение цен на авиабилеты. Но все-таки ценообразование билета имеет динамическую конструкцию, подход. По сути, оно формируется на основании спроса. Можно предположить, что люди, которые будут покупать билеты заранее, особо не почувствуют этого роста. Во-вторых, большое количество перевозок несколько скомпенсирует это. В-третьих, наши курорты доступны не только за счет авиасообщения, но еще и за счет железнодорожного сообщения. Но оно в последние годы не демонстрирует привлекательность цен, а зачастую оказывается дороже, — говорит Уманский.

Он отмечает, что возможности туристов по перемещению на курорты также дополняют личные автомобили. По словам Уманского, не меньше трети туристов добираются на отдых на собственных автомобилях.

— Вполне комфортный способ, хоть и не такой быстрый, как авиационный. Переживать за летний сезон не стоит, — добавил Уманский.

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