Как найти хорошего таролога: топ-5 признаков грамотного специалиста

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Топ-5 признаков, на которые стоит обратить внимание, если вы решили обратиться к специалисту по картам Таро, «Вечерней Москве» перечислила таролог и парапсихолог Галина Янко.

1. Граница между пониманием и сочувствием

Хорошему тарологу необходимо эмоционально отстраниться от человека, с которым он работает. Необходимо заменить сочувствие на понимание. Таролог — это не жилетка, в которую можно поплакаться. К тому же хороший специалист не станет делать себя эмоционально или психологически уязвимым для клиента. В работе важно дать клиенту понять, в чем причина происходящего и куда двигаться дальше, а для этого необходимо разбирать ситуацию трезво, почти не вкладывая эмоций.

2. Хороший таролог не сравнивает вас с собой или другими

Неопытные тарологи, читающие карты клиентов, часто в работе ссылаются на себя или других клиентов для примера, что не совсем правильно. Практика показывает, что клиенты сами должны лучше понять свою ситуацию, не сравнивая себя с другими. Опять же, слишком много самопровозглашенных тарологов смотрят на расклады клиентов как на нечто отдельное от человека, который к ним пришел, и в сравнении пытаются найти верный ответ, хотя для этого нужно пообщаться с клиентом.

3. Начитанность и глубокие познания

Хотя этот момент может показаться довольно очевидным, но эти качества должны быть присущи хорошему тарологу. Он должен иметь глубокое и всестороннее понимание знаков, символов, архетипов, а к тому же обладать базовым пониманием психологии и быть знакомым с некоторыми другими эзотерическими практиками. Слишком много «тарологов», которые применяют общие термины к пониманию частных вещей. Слишком много поверхностного понимания чтения раскладов Таро, поскольку многие люди видят ситуацию, но не ее причины.

4. Никакого осуждения

Расклады карт Таро раскрывают все личные аспекты людей, как светлые, так и темные стороны. Хорошему тарологу важно, чтобы клиенту было комфортно и безопасно в его присутствии, чтобы человек мог раскрыть себя, не опасаясь осуждения. Если таролог действительно может разгадать значение расклада, то, как правило, осуждения в его словах не бывает, потому что он видит причины тех или иных поступков.

5. Открытая и стабильная стоимость консультации

К сожалению, сфера эзотерики и гадания на Таро — это благодатная почва для наживы мошенников и недобросовестных специалистов. За заранее обговоренную цену вы должны получить полноценную консультацию, в течение которой специалист действительно работает и не пытается тянуть время или уходить от ответов на вопросы. Если на просьбу перейти к другому вопросу вам говорят, что это будет стоить отдельной оплаты, то перед вами недобросовестный специалист.

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