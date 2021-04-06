Липа вместо Ялты: как москвичей обманывают при покупке путевок

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Со стартом третьего этапа программы «Туристический кешбэк» (денежный возврат 20 процентов от стоимости туров по России. — «ВМ») активизировались мошенники. МВД России сообщило об участившихся случаях продажи путевок в несуществующие отели и санатории.

Так, несколько дней назад была задержана целая бригада жуликов, которые создавали сайты закрывшихся или фейковых мест отдыха в России. Потенциальных клиентов они привлекали существенными скидками.

Мошенники представлялись менеджерами и вели переписку с будущими туристами. Иногда даже общались с ними по телефону. Стоимость фальшивой путевки, как правило, составляла от 20 до 70 тысяч рублей. После оплаты люди получали договоры и ваучеры, с виду очень похожие на настоящие.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин не удивлен наплыву жуликов.

— Во-первых, люди уже задумались о лете и покупают путевки все активнее, — отмечает эксперт. — Во-вторых, программа «Туристический кешбэк» действует до 30 июня 2021 года, и многие хотят ею успеть воспользоваться. В-третьих, все большее число людей приобретают путевки онлайн. С одной стороны, это удобно, но с другой — не всегда безопасно.

Директор туристической фирмы Сергей Кузьмин рассказал, что только нынешней весной в интернете появилось около 700 фишинговых, то есть напоминающих настоящие, но все же фальшивых сайтов.

— Они собирают деньги с туристов, а люди в итоге не улетают, — рассказывает Кузьмин. — Иногда слышу от своих клиентов: «Мы купили билеты в одном турагентстве, а компания пропала. Что нам делать?» Спрашиваю: «Почему же вы сразу не приобрели туры у надежного агента?» Отвечают, что таким образом сэкономили 500–1000 рублей.

Кузьмин подчеркнул, что путевки и билеты на фальшивых сайтах всегда дешевле, чем у конкурентов. Вывод: увидели скидку — сразу насторожитесь. А лучше приходите в офис только известных турфирм.

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