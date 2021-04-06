Было страшно, но я не сдался

Пенсионер Владимир Гудков, который спас жизнь ребенку / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Наше время задает свой темп жизни. Однако всегда есть место для маленького, а иногда очень большого подвига. Так героем стал пенсионер Владимир Гудков, который спас жизнь ребенку.

Владимир Гудков живет в Химках, частенько гуляет по набережной Канала имени Москвы. Недавно он проходил рядом с водой и увидел, как под лед провалился мальчик... Им оказался 12-летний Никита. О том, как Владимиру удалось спасти мальчика, пенсионер рассказал «Вечерке».

— Владимир, как все случилось? Как вы разглядели тонущего мальчика?

— Я гулял, уже собирался домой. Вдруг сзади услышал, что люди кричат: «Ребенок провалился!» А буквально за два дня до этого я прочел в газете, что недавно утонула 12-летняя девочка. Я очень переживал, ведь это страшно, когда гибнут дети. И тут такое... в реальной жизни.

— И вы сразу же, не раздумывая, бросились на помощь?

— Нет. Я все просчитал. Ребенок от берега был довольно далеко. Я понял, что надо идти. Не растерялся и начал искать какую-нибудь палку, чтобы с ее помощью вытянуть его из воды. По счастливой случайности рядом оказался огромный сук. Я скинул с себя рюкзак, взял палку и пошел по проторенной на льду тропинке. Палкой я проверял перед собой крепость льда. Было страшно. Я шел, а тропа под ногами превращалась в водянистую кашицу.

— Как вам удалось вытащить ребенка из воды?

— Когда я приблизился к мальчику, то увидел, что он от тропинки довольно далеко. Он провалился под лед наполовину и не шевелился от холода. Я протягиваю ему палку, но он просто не может ее схватить, так как руки не шевелятся. Я по- казал ему, как их согреть: надо быстро сжимать и разжимать кулачки. В итоге Никита смог зацепиться, но риск уйти под воду был еще серьезный. Я сказал ребенку, чтобы он лег на живот и, крепко держась за деревяшку, начал осторожно выползать на поверхность подальше от воды. Так я вывел его на более устойчивое и прочное место. Потом я быстро начал растирать ему руки.

— Вы знали, что спасатели уже едут к вам?

— Спасателей вызвал кто-то с берега, пока я шел к мальчику. И надо сказать, что я сильно промок, когда стоял на льду на коленях. Мальчик все время повторял: «Ну зачем я сюда пошел?!» И тут я вижу катер спасателей, мчащийся к нам на воздушной подушке.

— Вы спасли ребенку жизнь. Ощущаете себя героем?

— По правде говоря, было приятно, когда спасатели назвали меня коллегой. А вот героем я себя не ощущаю, нет. Я просто знаю, что совершил хороший поступок.

— Как вы себя чувствуете после погружения в холодную воду?

— Сейчас я уже в порядке. Я в принципе стараюсь поддерживать себя в хорошей форме. Много гуляю, дышу свежим воздухом и вообще веду активный образ жизни.

ДОСЬЕ

Владимир Гудков родился в районе Тушино 24 февраля 1956 года. За свою бурную жизнь он перепробовал множество профессий. Был пекарем, тестомесом, геологом-разведчиком и, добывая полезные ископаемые, бурил поисково-съемочные скважины. Владимиру нравится активный отдых на природе, рыбалка и прогулки на лодке.

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