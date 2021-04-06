Изумруды против бриллиантов: как изменился ювелирный рынок России во время пандемии

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Россияне в период пандемии тратили больше денег на покупку ювелирных украшений и чаще обычного рассматривали их как способ инвестиции. При выборе изделия для них важны оригинальность и натуральность камня. Об отношении россиян к драгоценностям, о модных веяниях на рынке ювелирных изделий, а также о регионах, где чаще всего покупают самые дорогие украшения, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

Чему научила пандемия

Пандемия коронавирусной инфекции стала тяжелым испытанием для ювелирной промышленности России с апреля по май прошлого года. Часть игроков ушла с рынка, часть закрыла производства и торговлю. Крупные торговые сети сократили количество магазинов: кто-то на 10 процентов, кто-то — на 15.

— Остались сильные, конкурентоспособные, лучшие. В период роста продаж все пытаются открывать магазины без отслеживания локации — насколько в этом месте будут хорошо идти продажи. Пришлось отказаться от лишних магазинов, которые не приносили прибыль, — рассказывает Уткин.

Однако благодаря пандемии отрасль быстро переориентировалась на дистанционные продажи. Этому способствовало то, что правительство в конце 2019 года сняло все ограничения с такого рода торговли ювелирными изделиями. Рост продаж через интернет начался бурный, он и сегодня показывает хорошие результаты. В год пандемии производители также получили рост прибыли от торговли через интернет.

— Если измерять в физических единицах, то есть небольшое падение. В течение 2020 года стоимость ювелирных изделий выросла процентов на 50–60, — отмечает Уткин.

Ювелирной отрасли в пандемию помогла и поддержка государства. Правительство включило в перечень отраслей, которые требуют поддержки, всю сферу розничной торговли, куда попали розничные ювелирные магазины.

Премиум-вкус

В период пандемии начался рост продаж в премиальном сегменте. По словам Уткина, покупатель увидел, как растут цены на драгоценные металлы и камни во всем мире, и начал рассматривать изделия как способ инвестиции.

— Потребитель начал охотно их приобретать. Второе: у категории граждан, которые являлись потребителями в премиальном сегменте, осталось меньше возможностей на другие траты: поехать за рубеж невозможно, купить что-то — тоже, а деньги появляются. Поэтому стали обращать внимание на ювелирные изделия. Третье. Если мы возьмем 2020 год, то упоминание сегмента ювелирного производства увеличилось в СМИ, — добавляет Уткин.

По его словам, в качестве вложения денег можно рассматривать только премиальный сегмент украшений: это изделия из золота с крупными драгоценными камнями.

— Если говорим про бриллианты, то никак не меньше одного карата, а лучше двух–трех карат. Если мы говорим про изумруды, рубины, сапфиры, то несколько карат, — отмечает Уткин.

Новые тенденции

Россияне, как и раньше, выбирают цветные драгоценные камни — рубины, сапфиры, изумруды. Мода стойкая. Как отмечает глава ассоциации, все же появились и новые тенденции. Первая — россияне стали чаще интересоваться изделиями из янтаря, чего давно не было. Еще одна особенность — желание приобрести украшение из редких каменей, таких как турмалины, бериллы, аквамарины, гранаты и хризолиты.

— Надо отметить, что многие потребители сейчас гонятся за оригинальностью, ищут и выбирают те камни, о которых раньше и не слышали. У потребителя чувствуется интерес к природным камням, — добавил Уткин.

Еще одной модной тенденцией является бурный спрос на помолвочные кольца. По словам главы ассоциации, молодежь «подсела на эту тему», которая несвойственна россиянам.

— И вот на 14 февраля, в День всех влюбленных, ощущается рост. Стало модно, стало в тренде, — отмечает Уткин.

По его словам, особенностью можно также назвать интерес россиян, которым недоступен премиальный сегмент, к серебряным украшениям. На сегодняшний день их доля на прилавках превышает долю золота. Да и по популярности серебро обходит золото.

— Качество изготовления изделий из серебра сейчас такое же, как из золота, чего раньше не было. Выглядит такое изделие как из белого золота. Стоит в четыре–пять раз дешевле. На одну и ту же сумму можно выбрать один хороший дорогой комплект из золота или пять разных, под разные туалеты, изделий из серебра, — отмечает глава ассоциации.

По его словам, ювелирные изделия в основном приобретаются для женщин и самими женщинами. Следом по уровню продаж идут изделия для мужчин. А самый маленький сегмент — детские ювелирные изделия.

Регионы-ценители и оригинальность

В России по количеству покупаемых украшений и их стоимости лидируют с большим отрывом от остальных регионов два субъекта — Москва и Дагестан. Реже всего украшениями интересуются в Черноземье.

— В южных регионах спрос неплохой, на Дальнем Востоке тоже, на Севере. Это связано с уровнем доходов населения и традициями. Я не скажу, что в Дагестане слишком высокие доходы населения, но традиции потребления такие, что надо покупать. На последнее будут покупать, — говорит Уткин.

В настоящее время в России на ювелирном рынке все больше и больше появляется частных мастеров и мастерских. Они продают свои изделия на ярмарках, выставках и интернет-площадках.

— Многие частные ювелиры, которые продают на выставках, параллельно могут работать на серийных производствах. Производство ювелирных изделий, независимо от того, крупное это производство или мелкое, — это ручной труд. Это не машина, а человеческие руки, — замечает Уткин.

Рост частных мастеров он связывает с тем, что их работы отличаются разнообразием и оригинальностью, которых не хватает массовым производителям украшений. Кроме того, покупатель при желании может заказать изготовление изделия на заказ по индивидуальному эскизу.

— Вот это противоречие между потребностью в оригинальности и массовом производстве, конечно, существует, — говорит глава ассоциации.

Пути развития и проблемы

Российская ювелирная промышленность славится бриллиантами. Их гранят на предприятиях, расположенных в Смоленске и Барнауле, — здесь лучшая в мире огранка.

— Самое главное, они гарантируют честное качество. Наши бриллианты славятся. К сожалению, у нас только бриллианты и янтарь. Нет и ограночных производств — в этом проблема, — говорит Уткин.

Главным путем развития отрасли он считает экспорт изделий. Уровень качества, дизайна, ассортимента российских изделий таков, что они готовы конкурировать с ведущими в мире производствами. Спрос на отечественные украшения на мировом рынке есть. Однако экспорт украшений за границу практически невозможен — проблема с оформлением экспортных поставок. Для того чтобы ее решить, необходима либерализация таможенного законодательства, чтобы можно было легко вывозить продукцию за границу.

— Особенно острая проблема с оформлением продаж через интернет. То, что разрешено во всем мире, у нас запрещено. Если вы хотите продать одно изделие покупателю из Германии, например, надо оформить контракт на покупку, пройти акт государственного контроля, потом таможенное оформление, плюс воспользоваться броневиком для доставки изделий, воспользоваться услугами таможенного брокера. Такие поставки становятся нерентабельными, — отмечает глава ассоциации.

По его словам, сегодняшнее время очень выгодно для России в плане либерализации таможенного законодательства. Из-за пандемии рынки пусты, логистические связи пережили встряску, поэтому для выхода на международный рынок настал благоприятный период.

— Этот вопрос в процессе решения... Если бы выпускали нас, думаю, процентов 10 на мировом рынке мы бы заняли, а сейчас у нас менее одного процента, — говорит Уткин.

Кроме того, ассоциация занимается тем, чтобы убедить регулятор в снижении административного давления на отрасль. Это поможет снизить издержки на администрирование обязательных требований к участникам рынка.

— В отрасли постоянно идет изменение правил игры, и, как правило, они сводятся к увеличению обязанностей по учету, отчетности, хранению, перевозкам, содержанию изделий и прочему. Эти издержки могут привести к неконкурентоспособности российской продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Мы боремся с увеличением издержек, которые не обусловлены производственной необходимостью, — говорит глава ассоциации.

Кроме того, дополнительные затраты у участников рынка вызывает обязательная физическая маркировка ювелирных изделий QR-кодами, которые наносятся лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом.

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