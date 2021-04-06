«Оттянуть процесс старения»: как защитить себя от ранней седины и морщин

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Появление первых морщинок и седых волос — неизбежные процессы старения. Чтобы оттянуть этот неприятный момент, врачи рекомендуют россиянам заранее заниматься профилактикой. Причем этот совет касается не только представительниц прекрасного пола. Как замедлить поседение, какой уход подходит мужской коже и почему пандемия могла запустить активный процесс старения — разбиралась «Вечерняя Москва».

Без белых полос в прическ

Поседение волос — это еще до конца неизученный механизм. Поэтому волшебной пилюли от него, к сожалению, нет. Как пояснила «ВМ» трихолог Наталья Яковлева, даже у здоровых людей в норме могут начать седеть волосы с 28 лет. Провоцирующими факторами для этого являются несоблюдение режима труда и отдыха, неблагоприятная экология, затяжной стресс, генетическая предрасположенность. Чтобы оттянуть процесс старения, врач рекомендовала заниматься профилактикой.

— Универсальны те советы, которые в целом помогают не заработать какие-то заболевания. Нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, регулярно сдавать анализы и контролировать состояние здоровья, проходить консультации у специалиста. Большинство профилактических мер подбирается индивидуально под конкретного пациента, — пояснила дерматолог, трихолог Наталья Яковлева.

По словам специалиста, россиянам часто прописывают классические мезотерапевтические коктейли, витамины группы А, В, С, Е, биотин, медь, цинк и селен. Кстати, на приеме у трихолога с помощью специального исследования можно узнать, когда человек начнет седеть. Если этот процесс начался неожиданно и стремительно, врач найдет причину и назначит лечение, которое поможет замедлить «старение» волос.

Из-за последствий пандемии седеющих россиян может прибавиться, также считает трихолог. После перенесенного стресса и выпитых антибиотиков те жители нашей страны, кто предрасположен к раннему поседению, могут рассмотреть в своей прическе нежеланные изменения.

Улыбаемся, но мажем

Еще одно неприятное изменение во внешности — это появление первых морщин. Они бывают динамическими (провоцируемые мимикой) и статическими (возрастные изменения). На возникновение первых влияет активность «движений лица». Например, те, кто часто улыбаются, к 25 годам уже могут наблюдать у себя «гусиные лапки» — морщины вокруг глаз. Любители хмуриться накачивают мышцы, которые впоследствии опускают вниз брови. Также «лишние складки» на лице быстрее появляются у любителей загорать, имеющих генетическую предрасположенность или вредные привычки.

— Самый простой и эффективный способ профилактики — с раннего возраста наладить домашний уход. Чтобы кожа была достаточно увлажненной, плотной, ухоженной, долгое время сопротивлялась давлению мышц. Сейчас есть большой выбор средств с пептидами. Некоторые из них обладают так называемым ботулиноподобным эффектом. То есть могут ослаблять эти поверхностные вплетения мышц. А в дальнейшем, конечно, стоит обращаться к косметологу, чтобы он смог подобрать подходящую коррекцию, — рассказала дерматолог, врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт.

По словам эксперта, косметология уже давно перестала быть исключительно женским уделом. Из-за того что мужчины часто бреются, они практически постоянно срезают верхний слой эпидермиса. Такая кожа становится более чувствительной и раздраженной. Поэтому мужчинам тоже стоит ухаживать за собой и заниматься ранней профилактикой. Как уточнила косметолог, сильной половине нашей страны подойдут более простые уходовые средства с легкими текстурами.

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