Тоска зеленая

1979 год. Наталья Гундарева и Олег Басилашвили в фильме «Осенний марафон». Героиня Гундаревой Нина Бузыкина в какой-то момент полностью потеряла интерес к жизни... / Кадр из фильма «Осенний марафон» / 1979

Порядка 58 процентов россиян жалуются на то, что им скучно жить — таковы результаты опроса портала Работа.ru. Особенно часто эта скука одолевает весной. При этом работодатели знают: никакая страховка, никакой соцпакет не способны стимулировать на подвиги человека, испытывающего от работы только скуку. Почему современный человек так легко поддается ей при столь огромном количестве развлечений и стимулирующих факторов? Попытаемся разобраться.

Вокруг нас происходят десятки, а то и сотни событий, но нам все чаще бывает скучно. Это кажется необъяснимым. Если сравнить, например, ситуацию с досугом в советские времена и ныне, выбор явно делается в пользу современности: тут тебе и театры, и огромное количество кинопоказов, и шоу, и мюзиклы, невероятное количество выставок, городских развлечений… Но — скучно! Однако если вы думали, что скука — производная нашей инертности, то ошибались. Психологи настаивают на другом.

Мечтая о грядущих выходных, мы подсознательно выделяем кусочек времени для блаженного ничегонеделанья, надеясь, что именно этот момент зарядит нас энергией и вернет интерес к жизни. А получается ровно наоборот.

Парадоксы времени скоростей

— Скуку как особое и, в общем, вредное для психики состояние человека начали целенаправленно изучать сравнительно недавно, лет десять назад, — рассказывает психолог Владимир Ковалев. — Коллеги из Торонто после массы опросов и анализа интервью скучающих людей решили дать скуке научное определение, сделав основным фактором для определения этого состояния фактор внимания. Они пришли к выводу, что человеку скучно, когда ему не просто нечего делать, а он по каким-то причинам не способен сосредоточить свое внимание на чем-либо конкретном.

На первый взгляд, это кажется странным. С другой стороны, отчего же? Информационный поток, объясняет Владимир Александрович, сейчас настолько плотен, что мы с трудом вычленяем из него самые существенные новости.

— Этому способствуют и те изменения, которые произошли с нами, с нашим сознанием: мы начали воспринимать информацию не так, как прежде, — поясняет Владимир Ковалев. — Ни для кого не секрет, что восприятие внешнего мира у современного человека стало более поверхностным, оно сканирует суть того или иного информационного сообщения, но не углубляется в его суть: запихнуть в несчастную голову все, что на нас обрушивается, мы уже не способны, а поскольку захватываем мозгом только самое поверхностное, то и «зацепиться» ни за что существенное не можем — для нас все едино, что криминальная новость, что вести из жизни шоу-бизнеса, что экономическая аналитика. Превращаясь в единый серый поток информации одинаковой глубины, каждое из составляющих этот поток сообщений форматируется и становится равноценным соседнему. В итоге мы равно холодно и равнодушно плывем в этом потоке.

Об этой новой реальности рассказал «Вечерней Москве» и нейробиолог Василий Ключарев:

— Мозг способен к усвоению большего потока информации, но переизбыток инфопотоков негативно сказывается на нем, ведь и правда, подняться выше определенного уровня и обрабатывать еще больше информации он не может.

Но у нас, конечно, изменился тип восприятия информации. Так, уже доказано, что человек гораздо легче забывает что-то или отсеивает информацию, если знает, что это «отсеянное» можно легко восстановить, разыскав в интернете или в собственном компьютере.

Вывод ученого был простым: да, начав полагаться на внешние носители информации, мы стали проще и поверхностнее. Теперь ведь уже не надо непременно запоминать — можно записать на диктофон, а детали сфотографировать, и так далее. Но этим объяснения не исчерпываются.

— Вам только кажется, что для того, чтобы впасть в скуку, нужно испытывать некий внутренний сплин, — поясняет Владимир Ковалев. — На деле же все с точностью до наоборот: скуку испытывают те, кто находится в состоянии сильнейшего психологического возбуждения. А это состояние характерно для большинства наших современников, живущих в состоянии практически постоянного стресса, для нас ставшего столь привычным, что мы его просто уже не замечаем.

— Мы даже не отдаем себе отчета в том количестве стрессирующих нас факторов, жертвой которых являемся, — добавляет психолог и психиатр Андрей Жиляев. — С точки зрения здравого смысла выезд всего города на выходные на ближние подмосковные дачи необъясним. Посудите сами: люди готовы по несколько часов стоять в пробках по дороге на дачу, а затем и с дачи тоже, и все ради того, чтобы несколько часов провести на природе, не всегда даже в комфортных условиях. И мы с коллегами пришли к выводу, что это связано с невидимыми воздействиями на нас — в первую очередь вибрационным стрессом. Который жители мегаполиса просто не ощущают, ибо зачастую пребывают в нем с рождения.

Это просто довесок к общей картине, о которой рассказывает Владимир Ковалев; вернемся же к нашему скучающему современнику.

— Находясь в постоянном психологическом возбуждении, человек и хотел бы, возможно, направить энергию на какое-то занятие, да только не каждый на это способен. Внимание многих, а может, и большинства, разрывается между десятками, а то и сотнями пестрых кусочков, из которых состоит окружающая жизнь, но выделить из них главный, самый яркий, для человека становится задачей почти непосильной. Это мельтешение нивелирует самоценность каждого такого кусочка, а в итоге мы просто перестаем понимать, что для нас действительно важно — яркие цвета, сливаясь воедино, образуют серый колор. А поскольку мы все время ощущаем себя «на взводе», происходит рекомпенсация — возникающая скука сглаживает эмоциональные экстремумы. Но насколько сильна эмоциональная нагрузка, настолько сильна и скука. Вот такой получается замкнутый круг…

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Действительно, это кажется парадоксальным, но не лишено логики. В спокойном состоянии человек способен сконцентрироваться на интересных для него вещах и получать удовольствие даже от того, что в другой ситуации провоцирует тоску.

— Только не рассказывайте мне, например, что в вашей работе нет места скуке. Но поймите: если, например, перед журналистом стоит задача написать один репортаж, он его напишет — хуже, лучше, но, скорее всего, как минимум со старанием. А если у него пять заданий, да еще есть внутреннее ощущение, что он постоянно чего-то не успевает, он все эти задания будет делать как через не могу, тяп-ляп, лишь бы сдать. И даже если среди «обязательной программы» найдется одно очень интересное задание, оно для него станет таким же, как и все прочие, — серым и скучным.

Кроме того, объясняет психолог, человек впадает в состояние скуки, если он понимает, что ничего не может поделать со сложившимися обстоятельствами. Примеров этому в жизни — миллион. Например, мы предельно скучаем в очереди в кассу, когда наш удел — просто ждать. Нас вообще томит любое вынужденное ожидание. Ну кто из нас не знает, что нет тоски зеленее, чем та, что случается у пассажиров задержавшегося рейса. Если мы можем занять себя чем-то — проблема разрешается, но в условиях отсутствия выбора мы обречены на скуку.

Еще один понятный всем пример — курс школьной литературы. Часть замечательных произведений, входящих в него, вызывает у школьников лютую скуку — просто потому, что они неотвратимы, навязаны к прочтению. А став взрослыми и уже без принуждения взяв ту или иную книгу, люди порой удивляются, отчего не оценивали этих произведений раньше. Впрочем, иногда воспоминание о скуке настолько сильно, что мешает вернуться к чтению даже спустя годы.

Двигатель прогресса

— Тем не менее, хотя скука и довольно вредоносное чувство, но явно не бесполезное, ведь это не что иное, как сигнал мозга о том, что человек расходует свои ресурсы не так, как нужно. Если такой сигнал получен, пора переключиться на что-то другое, — рассуждает Владимир Ковалев. — Некоторое время назад ряд коллег из США и Европы вообще пришли к выводу, что скука наравне с другими эмоциями стала следствием эволюционного развития человека. А эволюция всегда преследует некую цель, ее смысл вообще обусловлен некой достаточно определенной целью. Если, скажем, появление страха, сделавшее человека более осторожным, помогало ему выживать, то скука явно подстегивала ментальное развитие. Если бы ее не было, мы просто повторяли бы раз за разом какие-то привычные действия и совершали отработанные поступки, не испытывая при этом дискомфорта. Но вы же понимаете, что в таком случае мы не могли бы говорить ни о развитии, ни о прогрессе. Так что в некотором смысле скука, как и лень, сыграли свою положительную роль в развитии человечества...

У редко цитируемого сегодня Александра Герцена есть изречение, звучащее потрясающе современно: «Цивилизация нас губит, сбивает нас с пути; именно она делает нас, бездельных, бесполезных, капризных, в тягость другим и самим себе, заставляет переходить от чудачеств к разгулу, без сожаления растрачивать наше состояние, наше сердце, нашу юность в поисках занятий, ощущений, развлечений, подобно тем ахенским собакам у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку».

Очевидно, это отличная иллюстрация к проблемам сегодняшнего дня, когда пресыщенным нашим современникам, уже со скукой бороться не способным, приходится искать все новые и новые развлечения. И хотя, по словам психолога Владимира Ковалева, причинно-следственная связь между такими явлениями, как скука и депрессия и игромания, наркомания, алкоголизм и агрессия, научно не доказана, но с большой долей вероятности они все же взаимосвязаны.

— Другое дело, что крайне трудно докопаться до истины, что тут первично, — признает Владимир Ковалев.

О вреде скуки писали великие люди, ее начали наконец системно исследовать.

— Опираясь на знаменитое выражение Жан-Поля Сартра: «Если вам скучно наедине с собой, значит, вы в дурном обществе», многие мои коллеги устраивают курсы личностного роста и коррекции личностных программ. И такой подход имеет место быть, спору нет. Главное — выбить человека из замкнутого круга: ведь, принимаясь отчаянно скучать, он впадает в размышления, отчего это с ним происходит, а от них погружается в тоску еще глубже. А чтобы преодолеть скуку, нужно для начала прийти в спокойное состояние, а затем разрешить это противоречие своей жизни как логическую задачу.

Сартр – писатель, философ, общественный деятель / Кадр из документального фильма из видео с youtube-канала «Студия Афина»

Способы победить... себя

По мнению психолога, самый действенный способ решения этой проблемы — сосредоточиться на каком-то занятии. Потому что люди, которые заняты реальными, осмысленными делами, скучают реже. Потому и в среднем — более счастливы.

— Знаете, в чем самое страшное и коварное воздействие скуки? В том, что при отсутствии борьбы с ней она настолько притупляет все чувства человека, что он перестает поддаваться любой мотивации. Так появляются люди, живущие, что называется, от зарплаты до зарплаты.

Не так важно, что происходит между этими событиями, дни можно как-то чем-то заполнить, но жить в иллюзии, что получение денег на миг развеет скуку. А это оказывается ошибкой: она никуда не денется, — поясняет психолог.

Что же делать?

Прислушаемся к пяти советам профессионала

— Оцените, насколько часто вы испытываете именно скуку, а не усталость. Попытайтесь понять, насколько скука связана с тем объемом обязанностей, который на вас лежит. Теперь…

— Напишите на листочке, что именно вас ввергает в уныние и душевный сплин больше всего. Постарайтесь понять почему.

— Если рабочие моменты в данном списке не превалируют, значит, дело не в работе. Если в работе — учтите: постоянная скука на рабочем месте может привести к клинической депрессии. Значит, ее нужно либо изменить, либо заставить себя пересмотреть отношение к ней. Увы, сегодня процесс рабочего дня не везде и не всегда организован качественно, от простоев не застрахован никто. Но если это система, ее нужно менять — из инстинкта самосохранения. Если же работа тут ни при чем, оставляем ее в покое и переходим к быту и сфере личных отношений.

— Ответьте честно на вопрос: ваши чувства грызет скука? Учтите, это опасно не только тем, что любовь пройдет! Увы, человек, в присутствии которого у вас возникает скука, скорее всего, позже начнет вызывать ненависть и раздражение, ведь вы считаете, что в этом виноват он, но никак не вы, хотя на самом деле почти всегда в проблемных отношениях виноваты оба.

Ну и подведем общий итог. Скука не так безобидна, как кажется. Именно она, как показывают исследования, провоцирует риск постоянного переедания, тягу к алкоголю, другим опасным ｫкомпенсирующимｻ факторам, таким как наркотики, азартные игры. Для людей с высокой склонностью к скуке характерна повышенная тревожность, а также прокрастинация.

Скука на работе неминуемо ведет к потере качества работы и снижению производительности труда. Но борьба с ней возможна: вам вполне по силам вывести ее из нейтрального состояния в нечто положительное, не дожидаясь, пока она бесконтрольно перекочует в нечто отрицательное. Как правило, скучать нас заставляют не действия или их отсутствие, а мысли.

Скука — это в целом состояние нашего ума, сформированное в тот момент, когда мы не находим в себе сил справиться с повторяющимися мыслями и однообразием ситуации. Если отнестись к этому моменту просто как к паузе, отдыху, станет намного легче, и, парадокс, в дальнейшем скуки будет меньше!

А теперь — главный парадокс. Новыми развлечениями скуку развеять нельзя. Пойдете по этому пути — наткнетесь на сплошные разочарования. Первый и главный способ восстановить нормальное отношение к жизни и побороть скуку — успокоиться и воспринять скуку как… друга. Если вы не будете раздражать себя внешними «увеселителями», активнее заработает внутренний ресурс, и из этого периода апатичности вы выскочите с массой креативных решений относительно будущего и подхода к жизни. Куда более трудная задача — восстановление чувства удовольствия от выполнения рутинных задач.

Хотя это возможно и совсем не так трудно. А вот если вам скучно даже анализировать свою скуку — это не есть хорошо. Не будете ее избывать — она съест вас без лишних размышлений.

Фото: pixabay.com

КАК У НИХ

Точкой отсчета изучения скуки можно считать 1885 год, когда британский ученый Фрэнсис Гальтон опубликовал доклад, в котором обсуждал причины невнимательного поведения слушателей на одном научном собрании. Спустя век психологи из Орегонского университета Норман Сандберг и Ричард Фармер предложили миру особую шкалу, с помощью которой можно определять уровень скуки. В 2013 году вместо шкалы Сандберга и Фармера для измерения уровня скуки было предложено использовать шкалу Иствуда: ее разработчик, основываясь на ответах испытуемых, исследует состояние человека в данный конкретный момент. В 2014 году исследователи из Университета Карнеги — Меллона в Питтсбурге выделили три группы действий, которые чаще других вызывают у людей скуку: повторяющиеся физические, простые мыслительные задачи и просмотр определенных видео- и аудиозаписей.

ФАКТЫ

— 38 процентов постоянных пользователей интернета заявили, что ежедневно на несколько часов погружаются в «дебри» интернета исключительно от скуки.

— 62 процента школьников 5–11-х классов из числа тех, что были уличены в фактах вандализма, подтверждают, что совершали противоправные действия (расписывали стены, что-то ломали и так далее) только потому, что «нечего было делать».

— Писатель А. Моравиа, автор романа «Скука», дает этому явлению такое определение: «Скука — это прежде всего выражение некоммуникабельности».

— Согласно исследованиям портала Работа.ru, 57 процентов скучающих на работе людей просто маются от безделья, 43 процента впадают в тоску от «неинтересных и рутинных заданий», 15 процентов жалуются на то, что работа «убивает живое общение».

— 86 процентов начальников... не обращают внимания на времяпрепровождение сотрудников и не делают ничего для того, чтобы мотивировать сотрудников к «сворачиванию гор».

КСТАТИ

Профессор Джон Иствуд, автор шкалы измерения скуки, а ныне директор Лаборатории скуки в Йоркском университете, называет скуку «кризисом смысла». Его исследования помогли определить, что есть два типа людей, наиболее сильно страдающих от скуки.

Первый тип таких людей — те, кто постоянно ищет новых впечатлений. К людям второго типа относятся, скорее, те, кто не любит выходить из зоны комфорта и становится заложником этой своей особенности.

ЦИТАТА

Терри Пратчетт (1948-2015), писатель-фантаст:

— У человека есть самый странный дар во вселенной. Ни один другой вид в мире не изобрел скуки. Возможно, именно скука, а не интеллект, пропихнула его вверх по эволюционной лестнице.

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