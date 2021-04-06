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Психолог объяснил, почему россияне не хотят создавать семьи
Фото: pexels.com/andrew

Психолог объяснил, почему россияне не хотят создавать семьи

Анастасия Колоскова

Общество

Россияне не хотят создавать семьи в связи с тем, что с переходом цивилизации в большие города у людей пропала необходимость кооперироваться, чтобы выжить. Об этом рассказал доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов.

По его словам, в настоящий момент в семьях уже нет четкого распределения социально-экономических функций, как это было раньше.

— Люди могут быть полностью самодостаточными и вне семьи. Жена уже не нужна для того, чтобы готовить и стирать. Эти функции мужчина и сам вполне может выполнять: может сам готовить, а может заказывать; может стирать дома в машинке, а может носить вещи в химчистку, — цитирует Моргунова Lenta.ru.

Помимо этого, психолог отметил, что страх мешает людям вступить в брачные отношения. Они боятся измен, ревности, семейных скандалов. По словам Моргунова, развитие цивилизации приводит человека к выводу: «И зачем мне вот это все нужно?». У современных людей есть все больше аргументов в пользу того, чтобы оставаться одинокими, считает психолог.

Он обратил внимание на то, что теперь мужчинам не нужно жениться из-за еды и чистого белья — с этими проблемами он может справиться сам, удовлетворять потребности в близости в настоящее время можно без обязательств, а обеспеченность в старости позволит решить вопрос со стаканом воды без участия детей.

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