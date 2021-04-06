Майский сезон: от Удмуртии до Сейшел

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Ростуризме подсчитали: за прошлый год отрасль потеряла около трех триллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли бизнес восстановиться за счет майских путешественников.

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туриндустрия успешно реабилитируется после пандемического удара.

— У нас в стране коронавирусные ограничения очень мягкие, и у турбизнеса появились возможности понемногу восстановить силы, — отмечает эксперт. — На майские праздники очень активно распродаются туры внутри страны. Во многом благодаря государственной программе субсидирования поездок по России.

Мы проводили опрос среди потребителей, в нем приняли участие почти полторы тысячи человек. Выяснилось, что около 25 процентов из них не планировали никуда ехать, но приняли решение путешествовать — причем в разные регионы, от Калининграда до Тюмени — после того, как узнали о кешбэке.

Может вырасти и интерес к лечебному туризму. Многие санатории предлагают курс укрепления здоровья для переболевших коронавирусом.

— Все, что касается санаториев — это в основном все-таки самостоятельная область туристической активности, у нас нет возможности ее мониторить достоверно, — признается Ломидзе. — Однако, судя по тому, как протекает болезнь и какие последствия за собой влечет, можно предположить, что лечебный отдых будет весьма востребован.

По данным крупного онлайн-сервиса путешествий, 92 процента россиян-туристов планируют посвятить длинные выходные поездкам по городам и весям родной страны. Два года назад путешествовать по России были готовы всего 64 процента соотечественников.

Традиционное направление номер один у москвичей на майские праздники — места пляжного отдыха, отмечает Майя Ломидзе. По спросу лидирует Черноморское побережье. Цены на гостиницы в Краснодарском крае поднялись на 20 процентов, а в Крыму — на 10 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Вакансий в крымских гостевых домах и пансионатах почти не осталось. Разобраны места и в отелях Ставрополья. Москвичи наиболее активно скупают авиабилеты в Симферополь.

Фото: pixabay.com

По подсчетам другого туристического портала, немалая часть столичных жителей собирается отметить весенние праздники в Санкт-Петербурге. Другие популярные направления — Казань и Нижний Новгород. Однако билеты сюда подорожали на 14 и 23 процента соответственно.

Затрудняет восстановление туристической отрасли то, что два крупных доходных сегмента — въездной и выездной туризм — сегодня очень ограничены, отмечает Майя Ломидзе. Выездной туризм сократился процентов на 35 в сравнении с теми объемами, которые были в 2019 году. Въездной составляет 2 процента доковидных показателей — его практически нет.

На уровень доходности 2019 года за счет только внутреннего туризма выйти невозможно. В конце прошлого года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что ущерб российской туристической отрасли от отсутствия иностранных путешественников в 2020 году составил 600 миллиардов рублей. Однако «майские» бронирования показывают, что весной и летом россияне настроены путешествовать за пределы родины весьма энергично.

— На данный момент лидирующие заграничные направления, — рассказывает Ломидзе, — Турция, Мальдивы, Арабские Эмираты. Чуть меньшим успехом пользуется Куба. На пятом месте Занзибар. Едут также и в Египет. Пока непонятно, что будет с Кипром. Формально он открылся с 1 апреля, но у нас пока нет прямого авиасообщения. С 1 мая возобновляются чартеры в болгарский Бургас, но пока для туристов они закрыты. 25 марта открылись Сейшельские острова.

«Берег турецкий» пользуется неизменно высоким спросом практически в любой сезон. Ломидзе объясняет это адекватным — невзирая на курс доллара — соотношением цены и качества: отели с подогреваемыми бассейнами более-менее заменяют море, к тому же температура в мае на курортах Антальи уже превышает 20 градусов. Даже позагорать можно.

Эксперт напоминает, что в большинстве зарубежных стран от путешественника потребуются отрицательные результаты ПЦР-анализов на коронавирус, причем полученные не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Справку нужно распечатать и предъявить при посадке на рейс. На Кубе, в Эмиратах и на Сейшелах вас протестируют также по прилете. Причем на Сейшелах — аж дважды. А в ОАЭ и на Кипре вам придется поставить себе на телефон особое приложение с функцией отслеживания, чтобы вас смогли спешно изолировать, если вдруг вы пообщаетесь с «зараженными лицами».

Большинство стран, куда мы можем приехать как туристы, принимают российские сертификаты о вакцинации. Только не забудьте перевести сертификат на английский язык и отправляйтесь в поездку минимум через две недели после последней инъекции.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Андрей Пуртов, эксперт по марткетингу:

— В ближайшее время туристы будут гораздо больше внимания уделять безопасности. Причем не только в связи с COVID-19, но и с другими инфекциями. Люди будут выбирать непопулярные направления, маленькие отели, спрос на пакетные туры снизится, путешественники будут не подстраиваться под тренды, а опираться на свои индивидуальные предпочтения. Поэтому туроператорам в идеале нужно уметь не перепаковывать какие-то стандартные продукты, а учиться создавать их «на лету», с помощью искусственного интеллекта, анализа больших данных, машинного обучения — под каждого конкретного потребителя.

Кристина Левина, путешественница, блогер, турагент:

— Если вы мечтаете поскорее попасть к океану, к тропическому песочку, идеальное направление — Танзания. Там сейчас сезон дождей, но все равно тепло и солнечно. От 75 тысяч стоит отличный отель-«четверка» на питании «все включено». Также советую Египет: там сейчас сезон и цены более демократичные, чем в Танзании. Пятизвездочный отдых начинается от 50 тысяч.

Татьяна Мишурина, директор туристического агенства премиум-класса:

— Наши клиенты разобрали уже все туры подчистую. Причем Мальдивы оказались чуть дешевле, чем ОАЭ. Очень большой запрос на страны Европы, но в лучшем случае они будут доступны с осени. Недавно открылись Кипр и Сейшелы, однако нужно понимать, что на восстановление связей, формирование предложений потребуется какое-то время.

Фото: pixabay.com

— 1,2 миллиарда рублей выделит правительство России на гранты в сфере туризма — об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— 20 тысяч рублей теряют россияне, бронируя билеты на фальшивых туристических сайтах, по данным Роскачества.

— 95 процентов крымских вилл и пятизвездочных гостиниц забронированы россиянами на майские праздники.

— 7 процентов — на столько подешевел средний чек перелетов по России по сравнению с апрелем 2019 года.

— 6 сотен иностранных туристов приняли горнолыжные курорты Краснодарского края в текущем году.

— 45 процентов — на столько выросла цена железнодорожных поездок на майские праздники по сравнению с 2019 годом, по данным сервиса по продаже билетов.

КАК У НИХ

Великобритания никуда не едет

Туманный Альбион по-прежнему закрыт для иностранных туристов. Кроме того, 29 марта текущего года в Великобритании вступил в силу закон, по которому каждый гражданин, пожелавший покинуть страну без уважительной причины — потребности в лечении, в посещении свадьбы, похорон или наличия недвижимости за рубежом, — должен заплатить штраф в размере пяти тысяч фунтов стерлингов. Новый закон будет действовать в Соединенном Королевстве до конца июля. Эта новость привела к падению акций британских туроператоров и авиакомпаний на 2–4 процента.

Италия в коллапсе

Пандемический 2020 год практически разорил туристическую отрасль Италии. Количество приезжающих в эту страну зарубежных гостей упало почти на 60 процентов, а местный турбизнес заработал на 26,85 миллиарда евро меньше, чем в доковидном 2019 году. «Международный туризм в Италии не вернется к уровню, предшествующему пандемии, как минимум до 2023 года», — заявил директор национального туристического агентства Джорджио Палмуччи. Сейчас представители итальянской туристической индустрии объединяются, чтобы просить финансовой поддержки у правительства страны.

Индонезия надеется на прививку

Индонезия продолжает терпеть убытки от локдауна, однако власти страны возлагают большие надежды на массовую вакцинацию. Президент Индонезии Джоко Видодо очень надеется, что именно прививки помогут жителям страны обрести коллективный иммунитет, который позволит индонезийцам снова принимать туристов со всех концов света уже летом этого года. В ближайшее время привьются все работники туристической сферы. А пока для гостей страны планируют открыть «зеленые зоны» в тех городах, где заболеваемость коронавирусом самая низкая. По удивительному совпадению, это самые популярные местечки Бали: Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса-Пенида.

Французы едут выпивать в Испанию

Туризм во Франции переживает тяжелые времена. 30 марта телеканал France 3 сообщил, что потери в секторе туризма и культуры центрального региона за прошедший год составляют 15,5 миллиарда евро. Поток иностранных туристов сократился на 78 процентов. Региональный отраслевой комитет требует срочной поддержки от государства. Тем временем простые французы, уставшие от комендантского часа, который действует с 6 часов вечера, ездят развлекаться в столицу Испании — Мадрид. Там режим мягче, чем в других городах — бары и рестораны работают до 11 ночи.

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