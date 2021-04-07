В Москве после ремонта открылась знаменитая библиотека на Алтуфьевском шоссе

Заведующая библиотекой № 57 Валерия Дурнева готова к долгожданной встрече с читателями. В обновленном холле появились часы и аппарат с кофе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 7 апреля, после ремонта открылась Лианозовка – библиотека № 57 на Алтуфьевском шоссе, 91. В обновленных залах для читателей будут проходить выставки, мастер-классы и музыкальные вечера.

Библиотека была закрыта на ремонт около двух с половиной лет. За это время она полностью преобразилась, у нее появился собственный стиль. Стены выкрашены в светло-серые цвета постельных оттенков и разбавлены приглушенно-желтыми вставками. Выглядит так, как будто на мартовском небе выглянуло солнце. В помещениях появилось больше воздуха, за счет оптимизации пространства.

— В читальном зале, например, стояли колонны, «съедавшие» много места, которое можно было как-то использовать, — проводит небольшую экскурсию заведующая библиотекой Валерия Дурнева. — Во время ремонта мы их снесли и поделили зал на две функциональные зоны — условно шумную и тихую.

В первой — за стеллажами с книгами по искусству — оборудован небольшой, почти домашний кинотеатр. Здесь будут проходить конференции, встречи с интересными лекторами и другие образовательно-познавательные мероприятия, в том числе для школьников. Кстати, в интерьер идеально вписалась кадка с австралийской елью, которую около 30 лет назад библиотеке подарил читатель.

В тихой зоне, устроившись в кресле, можно полистать красивые альбомы, посвященные живописи, или почитать какую-то искусствоведческую литературу. Тут же для посетителей оборудованы рабочие места с современными компьютерами, подключенными к интернету.

Книги, которые выдают на дом, — а это больше 30 тысяч изданий — расставлены по полочкам новых стеллажей в зале «Абонемент».

— Мы сделали интуитивно понятную навигацию, — говорит Дурнева. — Отдельно поставили тумбы с новинками отечественной и зарубежной литературы, в одном месте собрали книги из серии «Жизнь замечательных людей».

По пути в зал абонемента читатель проходит мимо арт-холла. Сейчас он оформлен акварельными картинами на морскую тематику, но выставку будут обновлять каждый месяц. Следующую посвятят космосу — в самом широком понимании этого слова.

Также в библиотеке отремонтировали мастерскую, где будут проходить занятия по живописи и вокалу, и музыкальный зал со сценой — традиционное место встречи с актерами, композиторами, исполнителями и писателями. Здесь сохранили паркет, старинные люстры и бархатные портьеры, поставили стеллажи с нотами и виниловыми пластинками.

— На нашей сцене будут выступать не только известные, но и начинающие артисты, - пообещала Валерия Дурнева.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Пилюгина, генеральный директор Библиотек Северо-Востока Москвы:

— После ремонта библиотеки становятся интеллектуальными культурными пространствами, новыми точками притяжения для жителей столицы. Залы читален теперь – удобные и многофункциональные площадки, где проходят лекции, творческие встречи с писателями, тренинги и даже кинопоказы. А в холле каждой библиотеки расположена единая кафедра обслуживания: здесь посетители могут получить Единый читательский билет, взять или сдать книги и узнать о ближайших мероприятиях. Я очень рада, что из книгохранилищ библиотеки превращаются в современные культурные центры для работы и отдыха.

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