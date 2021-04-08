«Доходит до курьеза»: как создаются российские мультики и почему их любят за рубежом

кадр из мультсериала «Смешарики»

Российская анимация сегодня, 8 апреля, отмечает 110-й день рождения. О том, для чего нужны мультики, нужно ли их смотреть взрослым и как они создаются, «Вечерняя Москва» узнала у представителей «Смешариков», «Союзмультфильма», «Алеши Поповича и Тугарина Змея» и «Маши и Медведя».

Культурный контекст

По словам генерального продюсера группы компаний «Рики», правообладателя бренда «Смешарики» Юлии Николаевой, при создании мультфильмов компания смотрит на достижения других стран, отмечает новинки и свежие тенденции, а после «добавляет свой креатив». Именно поэтому проекты часто выделяются необычной и легкой подачей.

На мировом рынке, как рассказала Николаева, сегодня очень ценятся образовательно-развлекательные проекты.

— И нам как раз есть что предложить, в этом мы сильны. По результатам последних лет отчетливо видно, что русский контент пользуется популярностью за рубежом и интерес к нему только растет, несмотря на то, что наши бюджеты значительно уступают западным, — говорит Николаева.

Собеседница «ВМ» считает, что российская анимация по-прежнему добрая и несет в себе глубокий смысл, а еще опирается на общие человеческие ценности. Она не следует бездумно западным трендам, которые довольно быстро меняются и забываются.

— Российские проекты как бы вне времени, через десятилетие они будут актуальны и полезны. И, конечно, в них так или иначе содержится российский культурный код, который близок нашему зрителю и необходим для самоидентификации, — добавляет Николаева.

Сериал «Смешарики» — один из самых популярных в России. Кроме того, он популярен и в мире. Первое международное признание проект получил еще в 2005 году. Сегодня мультфильм переведен на 23 языка и транслируется в 94 странах. Иностранцам сложно понять «Смешариков», «хотя обаятельные круглые персонажи покорили огромную зрительскую аудиторию за 17 лет».

— Но все-таки проект создается прежде всего для российского рынка. Мультсериал «Смешарики» сложно адаптировать из-за большого количества отсылок к культурному коду, в нем много философского юмора, сложных тем, ориентированных в том числе и на взрослую аудиторию зрителей. По этой же причине перевод «Смешариков» на другие языки для нас всегда серьезный вызов, приходится опускать какие-то шутки и находить замены с учетом культурного контекста каждой страны, — добавляет Николаева.

Российскую анимацию ждет позитивное будущее, уверена генпродюсер «Рики». По ее словам, в последние годы анимация бурно развивается в стране и набирает популярность за рубежом — все больше отечественных сериалов и фильмов продаются в другие страны. Активную поддержку индустрии в этом оказывает государство.

— Сейчас подходящее время для создания масштабных проектов: молниеносно развиваются технологии, есть возможность привлекать к удаленной работе талантливых людей со всей страны и даже со всего мира, иностранные партнеры стали более открыты к российскому бизнесу. Главное — не уступать в качестве контента зарубежным проектам как на внутреннем, так и на внешнем рынке, — говорит Николаева.

В России огромная библиотека достойных проектов под любой вкус, настроение и возрастную категорию. Поэтому Николаева советует посмотреть такие мультфильмы, как «Фиксики» и «ПинКод». Они расскажут, как устроен окружающий мир. Если хочется посмеяться, то стоит посмотреть сериал «Маша и Медведь». О том, как научиться путешествовать, расскажет анимация «Бодо Бородо».

Довольно сложно

Мультипликатор, режиссер анимационного кино, постановщик анимационного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» студии «Мельница» Константин Бронзит рассказывает, что почти все сценаристы, работающие с детской анимацией, пытаются, чтобы персонажи мультфильмов говорили на языке детей. Однако это довольно сложно, ведь взрослый не может себя поставить на место ребенка, чтобы угадать реакцию маленького зрителя на мультик.

— Иногда доходит до курьеза. Автору кажется, что именно так дети и говорят. А на самом деле так совсем не говорят. Попытки есть, но бывают и неудачные. Самое главное, есть четкое разделение на аудитории. Если проект делается с расчетом от 10 лет и выше, то это одна идеология проекта. Если от 3 до 6 лет — другая. Как, например, «Лунтик». И уже в каждом сегменте автор понимает, что интересует этих или тех детей, что можно, что нельзя. Все идет по возрастам. В Японии это очень развито, все четко сегментировано. Абсолютно индивидуальный подход, — говорит Бронзит.

Он отмечает, что мультфильмы никогда не появляются по желанию и «по прихоти детей». Маленькие зрители смотрят то, что для них создают взрослые «на свой страх и риск».

— Никто никогда не знает, как это выстрелит и примет ли это аудитория, даже если в нее целишься. Никто не мог предположить, что «Маша и Медведь» так выстрелит: ну сериал и сериал. А взяло и выстрелило, — добавляет режиссер.

Сегодня на телевидении, как и прежде, показывают детям мультфильмы. Однако в эпоху интернета появляются новые возможности, где посмотреть их можно, выбирая на свой вкус. Бронзит считает, что мультики и ролики на такой платформе, как YouTube, составляют российским авторским картинам конкуренцию только внутри площадки.

— С одной стороны, конкуренция: котиков трудно перебить или черепашек. YouTube такая площадка. Но даже там уживаются «Три кота» рядом с черепашками и выдерживают конкуренцию. Дорога к искусству сегодня демократизировалась. Это хорошо, с одной стороны. Приходится жить в новых реалиях, — добавляет он.

В топ-10

Отечественная анимация появлялась не так, как в других странах, рассказывает пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина. На Западе и в Европе к созданию мультфильмов подходили со стороны творчества и бизнеса, а в Советском Союзе они создавались только за деньги государства. Однако даже такой подход привел к появлению множества авторских стилей.

— Нигде в мире нет столько стилей и техник, нет столько своеобычных мультфильмов, как у нас в стране. Мы богаты креативным потенциалом, однако сейчас, когда наши студии встраиваются в мировую индустрию, есть сложности, связанные с тем, что у наших компаний пока немного опыта в производстве проектов международного уровня. «Союзмультфильм» сейчас для его наработки создает несколько сериалов в совместном производстве с мировыми лидерами индустрии, — рассказала она.

Также Малыгина отметила, что индустрия анимации в России пока не занимает большого объема рынка, но стремительно развивается. Сегодня ей нужны свои технические и индустриальные специалисты, которые будут «налаживать производственный конвейер».

— Наша индустрия сейчас растет в среднем на 20 процентов в год. Это достаточно высокий темп. Но нужно время, чтобы большое количество наших фильмов звучало на весь мир. Эксперты говорят, что наша анимация в перспективе 10 лет должна вернуться в десятку мировых лидеров. Здорово, что сейчас в перспективы индустрии поверил и бизнес. Крупные инвесторы пришли в отрасль, а это значит — новые возможности, больше российских работ. Если эта тенденция сохранится, то цель вхождения в топ-10 мировых лидеров достижима, — добавляет она.

По словам Малыгиной, сегодня в России большой спрос на отечественные мультфильмы и студии не могут за ним угнаться. Это связано в том числе с появлением различных видеосервисов: каждый онлайн-кинотеатр хочет показывать эксклюзивные мультики.

— Важно, чтобы российские дети смотрели сериалы, мультфильмы, герои которых им понятны, с которыми они могли бы себя ассоциировать, расти. Важно, чтобы были свои мультфильмы, — отмечает она.

Современные мультфильмы несколько отличаются от тех, которые были созданы несколько десятилетий назад. Как говорит Малыгина, они стали быстрее, ритмичнее, а образы героев — более символичными.

— Современным детям требуются более динамичные сюжеты, короче хронометраж — 6–7 минут, раньше было около 10 минут, — добавляет она.

Именно поэтому многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными. Однако с точки зрения профессионалов и психологов, говорит Малыгина, это не так.

— Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому расхождение взглядов детей и родителей обусловлено, — говорит она.

«Союзмультфильм» перед созданием нового проекта решает, какие ценности будут в нем заложены, чему он научит ребенка: решать разные ситуации в жизни, принимать себя и других, общаться с друзьями и родителями. В работе над добротой и полезностью мультфильмов участвуют психологи и медиапсихологи, добавляет Малыгина.

Миллиарды просмотров

Мультсериал «Маша и Медведь» — самый популярный в России и один из самых популярных за рубежом. Его привели к успеху качество анимации, которое использовали при создании полнометражных фильмов крупнейшие мировые студии, а также заложенные в сериале вечные ценности общения ребенка и родителя, рассказали в студии Animaccord.

— А также минимум диалогов, коммуникация, можно сказать, выстроена путем пантомим, что делает мультфильм понятным любой аудитории вне зависимости от возраста, происхождения и страны проживания, — добавили в студии.

«Маша и Медведь» пользуется высоким спросом и на телевидении, и в интернете. Как только платформа YouTube начала активно развиваться, студия-производитель решила представить свой проект на новой площадке. Это сыграло значимую роль в мировой популярности «Маши и Медведя».

— Машу часто называют российским феноменом YouTube. Так, серия «Маша плюс каша» побила мировой рекорд Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube с более 4,4 миллиарда просмотров сегодня, — отметили в студии.

Отечественный мультфильм обладает множеством мировых наград. Он входит в пятерку самых популярных детских шоу в мире, а в Европе, странах Ближнего Востока и Африки — в тройку самых любимых детских брендов.

— Мы регулярно наблюдаем в социальных сетях детей и взрослых, одетых в костюмы «Маши и Медведя» в период традиционных карнавалов в Италии и Бразилии или Хеллоуина в англоязычных странах, — отметили в студии.

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