Романтик научного поиска

Научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель лаборатории истории и археологии средневекового Новгорода Виктор Сингх / Фото: Из личного архива Виктора Сингха

«Вечерке» о своих жизненных правилах рассказывает научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель лаборатории истории и археологии средневекового Новгорода Виктор Сингх.

1. Если не спешить, можно заметить больше важных деталей.

2. Детство дорого тем, что оно было.

3. Нравится, когда трудности меняют характер.

4. Сказки Пушкина — для взрослых.

5. У наших предков не было уроков истории, они совершали много ошибок.

6. Хотел быть юристом, а стал археологом.

7. Любое событие, поступок из прошлого влияют на то, что происходит сейчас.

8. История циклична, поэтому ее уроки важны.

9. Забота друг о друге — важнейший элемент эволюции. Археология это доказывает.

10. Я терпеливый, но в достижении цели упертый.

11. Гостей любим, но сейчас реже собираемся. Широта души у нас в крови.

12. Черта русского характера: долго запрягают, но быстро едут.

13. Жаль, что сегодня живое общение сводится к минимуму.

14. Работать в коллективе не всегда просто, без терпения тут не обойтись.

15. Средние века Древней Руси — не «темные», это эпоха расцвета.

16. В полевых экспедициях особая атмосфера — романтика научного поиска. Сидишь, ищешь, ищешь… А потом — хоп! — и у тебя в руках уникальная находка. Ощущение, которое в этот момент испытываешь, ни с чем не сравнить.

17. После весны из археологического раскопа нужно откачать 3–4 метра грунтовых и талых вод.

18. Великий Новгород — это любовь с первого взгляда. В этом городе чувствую себя на своем месте.

19. Из экспедиции, длящейся четыре месяца, привозим в среднем до 2 тысяч археологических находок.

20. Момент открытия — это абсолютное счастье.

21. Альтернативная история раздражает: важны факты, а не домыслы.

22. У нас не умеют снимать исторические фильмы. Исключение — «Александр Невский» Эйзенштейна.

23. Наша эпоха отразится на страницах истории будущего как период стремительного скачка технического прогресса.

24. Хочется, чтобы в будущем сохранились человеческие чувства, а люди остались людьми.

25. Нужно думать об экологии, чтобы нашим потомкам было где жить.

26. Тревожно от того, что в мире растут нетерпимость и националистические настроения.

27. Наука сегодня, как и прежде, держится на энтузиазме и альтруизме.

28. Опыт работы в школе дал понять: детей нельзя заставлять, их нужно заинтересовывать.

29. Нынешние студенты серьезно мотивированы на получение знаний.

30. Наука должна молодеть. Хорошо, что государство начало поддерживать молодых исследователей.

31. Конкуренция важна. Она заставляет шевелиться.

32. Карьера — не самое главное, душевное равновесие важнее.

33. Конструктивная критика мотивирует совершенствоваться.

34. Москва — это возможность для тех, кто готов ею воспользоваться.

35. В лучшую или худшую сторону человека меняет окружение.

36. Учусь на своих ошибках, на чужих не получается.

37. Не представляю, как можно работать только ради денег. От этого становишься несчастным.

38. В жизни каждого есть люди, благополучие которых важнее своего собственного.

39. Когда что-то очень важно лично для тебя, ненадолго можно стать эгоистом.

40. Близкие друзья — люди, которым можно рассказать о себе все. Их не может быть много.

41. В смайликах о важном не расскажешь.

42. Когда болел ковидом, понял: поддержка друзей реально помогает выздороветь.

43. Волноваться нужно о здоровье. Без него ничего не сможешь сделать.

44. Не люблю откладывать в памяти неприятные события.

45. Я не домосед. Люблю путешествовать. Не лежать на пляже, а стараться увидеть как можно больше.

46. Еда — это тоже часть культуры. Всегда пробую необычные блюда. Это расширяет кругозор.

47. Обязательно полезу на гору, хотя боюсь высоты. Потому что азартный.

48. Возвращаться домой приятно, особенно когда тебя кто-то ждет.

49. В отношениях самое главное — взаимное уважение и доверие. Нужно принимать любимого человека таким, какой он есть.

50. Чувство юмора помогает выйти из неловкой ситуации.

51. Бороться с ленью бесполезно.

52. Постоянно находиться в состоянии покоя невозможно. Отдохнул — и вперед!

53. Нужно уметь радоваться жизни.

54. Современное искусство… Не очень понимаю, что это — искусство.

55. Космос — это неизвестность. Этим он и привлекает.

56. В чудеса не верю, но хочется, чтобы они были. Приземленность угнетает.

57. Верить надо в себя, а надеяться на лучшее.

58. Когда понимаешь, что тебе не комфортно, нужно менять обстоятельства.

59. Если опоздал на поезд, спокойно иду и покупаю билет на следующий.

60. Люблю собак. Но в доме живет кот Рамзес породы сфинкс. Я для него большая мышь.

ДОСЬЕ

Виктор Сингх родился 15 марта 1984 года в Москве. Кандидат исторических наук, научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лауреат конкурса молодых научных сотрудников МГУ. С 2002 года — участник Новгородской археологической экспедиции МГУ имени М. В. Ломоносова, сейчас — начальник Троицкого раскопа экспедиции. Постоянный участник грантов Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований «Археологические исследования Людина конца средневекового Новгорода». Руководитель гранта Фонда развития науки и культуры «Таволга» «Археозоологические исследования костной коллекции усадьбы «Ж» Троицкого раскопа в Великом Новгороде.

Читайте также: Жители округа помогают организовывать лекции и выставки