Московские Бэнкси: зачем столице нужны граффити и почему это прибыльное искусство

Фото: Кирилл Joke

В 2021 году в столице планируют уже в 13-й раз провести фестиваль «Разноцветная Москва». На этом мероприятии граффитисты из разных регионов смогут показать свой талант жюри и зрителям. Однако представители стрит-арта самовыражаются и вне конкурсов, украшая городские улицы. В чем философия искусства граффити, что грозит художникам за незаконное творчество и сколько на нем можно заработать, разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Фото: Lakms

Маргинальное искусство

Московский художник Lakms (псевдоним автора — прим. «ВМ») осознанно занимается граффити уже 14 лет. Как он рассказал «ВМ», в этом искусстве есть легальное и нелегальное творчество, причем это граничащие между собой понятия. Например, под вторую категорию попадают те, кто выходит на железнодорожное полотно, чтобы оставить временный след своих мыслей, которые «в любом случае через несколько месяцев будут закрашены». По мнению художника, такой вид творчества нельзя классифицировать как преступление. Наоборот, стоит давать граффитистам больше воздуха, чтобы через абстрактные композиции и какие-то образы они могли выражать свое мнение.

Фото: Lakms

— Граффити по определению считается немного маргинальным искусством, которое идет вразрез с интересами большинства. По той причине, что человек просто берет и высказывает свое мнение на стенах, несет какую-то свою вибрацию. Это ведь некое взаимодействие с окружающей средой. Изображение какое-то время поживет на стене, потом пропадет. В этом нет ничего плохого, мир вокруг меняется. Например, наступает весна и расцветают цветы, потом они увядают, расцветают другие… Это круговорот энергии в природе, —пояснил граффити-художник Lakms.

Собеседник также назвал граффити творчеством для свободных людей. В Москве есть такое закрытое комьюнити, где каждый из художников рисует в своей тематике и вносит «свои вибрации». Как выразился Lakms, это «конструктивная секта» без централизации, в которой участников объединяет идея рисования на стенах.

— Иногда делаю граффити в тех местах, где меня никто не побеспокоит и я никому не помешаю. Это заброшенные местности за пределами Москвы. Также мы развиваем социальные проекты сейчас. В них либо я сам предлагаю бесплатно украсить какую-то поверхность, либо нас приглашают. Например, недавно мы так расписывали детский дом. Я считаю, что это своего рода благотворительность ради человечества, — заключил московский граффитист.

Фото: Lakms

Расплата за штрихи

Граффити на стенах зданий Москвы не во всех случаях могут быть восприняты положительно. Согласно закону, рисование на чьих-то владениях без разрешения собственника наказуемо статьей 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». За это творцу грозит хоть и небольшой, но штраф — от 300 до 500 рублей.

Но это еще не все. Граффитиста могут также заставить расплачиваться за штрихи по статье 214 УК РФ за вандализм. В таком случае сумма штрафа может составить до 40 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Есть и бесплатная «альтернатива»: обязательные работы до 360 часов, либо исправительные — на срок до года, либо даже арест до трех месяцев.

Фото: Lakms

Как объяснил «ВМ» юрист Евгений Кириченко, законный путь для реализации такого таланта есть. Для этого необходимо придумать проект рисунка, подлежащего дальнейшему утверждению собственником здания. Если это многоквартирный дом — провести общее собрание жильцов и получить поддержку более половины собственников. Здание города — подать заявление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. При одобрении такой инициативы граффити будут расцениваться как способ благоустройства здания, а не вандализм.

— На мой взгляд, необходимо доработать не только санкции, но и упростить процедуру реализации, нанесения граффити, позволив художникам собирать средства на какой-либо платформе с авторизацией через госуслуги. Там же проводить голосование и получать одобрение администрации. Лично мне красивые портреты и пейзажи на фасадах зданий очень нравятся. Они украшают наш город, — резюмировал юрист Евгений Кириченко.

Надумал — согласуй

Процедура согласования будущих граффити с городом — процесс относительно быстрый и своеобразный. Для начала тема изображения должна совпадать с утвержденными проектами: исторические события, посвященные выдающимся людям, спорту, науке, искусству. Потом художнику нужно собрать несколько документов, подать заявление в Департамент ЖКХ города Москвы. Затем его заявка будет рассматриваться семью городскими департаментами.

Фото: Кирилл Joke

При положительном раскладе событий граффитист разрешат реализовать свою идею, но в определенный период времени. С 1 апреля по 1 ноября и при температуре не ниже десяти градусов тепла. Срок нанесения изображения зависит от размера граффити. На это выделяется от одной до трех недель. После того как граффитист завершит свое полотно, в течение пяти рабочих дней его рисунок должны принять специалисты ведомств. На доработку всех замечаний творцу могут дать еще 10 дней.

Подано и продано

Еще один законный способ реализовать свои идеи на стенах — заниматься коммерческими граффити. Как поделился с «ВМ» граффитист Кирилл Joke (псевдоним автора — прим. «ВМ»), достаточно много московских предпринимателей хотят украсить интерьер своего «детища» подобными изображениями. Большинство заказов, которые поступают художнику, это просьбы расписать ресторан, офис, ТЦ или компьютерный клуб. Есть и особые ценители граффити, желающие любоваться ими прямо у себя дома.

Фото: Кирилл Joke

— Каждый граффитист сам со временем находит свой стиль. Я чаще рисую женщин и птиц. Женщины визуально очень красивы, и они в плане визуальности нравятся всем. Птиц я люблю за свободу. Стараюсь их как можно чаще рисовать потому, что их становится все меньше из-за людей. Это не может не расстраивать. У меня бывают более коммерческие работы, за которые берусь исключительно ради прибыли. А есть заказы, где я могу предложить свою идею и ее реализовывать. Это самый лучший вариант, когда тебе дают поверхность и ты создаешь то, что хочешь, а потом еще и получаешь денежное вознаграждение, — поделился граффити-художник Кирилл Joke.

Стоимость такого творчества зависит от нескольких критериев. Как разъяснил собеседник, это размер граффити, их сложность и расходуемые материалы. Так как вся краска поставляется из-за рубежа, ее цена напрямую зависит от курса валют. По словам Кирилла, он берет заказы стоимостью не ниже 30 тысяч рублей, а потолка в таком виде заработка, конечно, нет.

Фото: Кирилл Joke

В Москве достаточно высока конкуренция среди коммерческих граффитистов, считает Joke. На этом поприще многое решает умение «владеть пиром» и продавать себя. По словам собеседника, есть люди, которые просто хорошо занимаются маркетингом. Они набирают себе различных художников и выступают в роли посредников.

— Есть много очень талантливых людей, которые не умеют себя продавать, — резюмировал московский граффити-художник.

Как и граффитер Lakms, Кирилл периодически рисует на стенах, так сказать, незаконно. Говорит, что тоже любит создавать такие изображения в заброшенных местностях, где его никто не сможет побеспокоить. Видимо, у всех граффитистов действительно единые философия и способ некой медитации.

«Разноцветная Москва»

Воочию полюбоваться тем, как белоснежные стены превращаются в настоящие холсты, жители столицы смогут, предположительно, в конце августа. Лучшие граффитисты со всех регионов России продемонстрируют свое мастерство на фестивале «Разноцветная Москва». За все годы своего существования это мероприятие приобретает все большие масштабы.

— Изначально это был конкурс граффити, который впоследствии трансформировался в молодежный межнациональный фестиваль с различными локациями. Это танцевальные и спортивные соревнования, мастер-классы. Оценивать мастерство художников мы приглашаем известных граффитистов. Например, в прошлом году был в жюри Александр Джем. Через признанных лидеров в граффити-культуре мы даем возможность художникам реализовать свой творческий потенциал, — сообщил начальник отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил Вьюев.

Каждый год организаторы творческого состязания выбирают разную тематику. Что будет в этом году, пока остается в тайне. Главное — его создатели сохраняют исконную суть граффити как временного искусства. Поэтому все работы, нарисованные граффитистами за 12 лет, сейчас можно посмотреть только в цифровом варианте.

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