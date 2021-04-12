Рисунки двух сестер-школьниц из Москвы украсят обложку энциклопедии о будущем

Елизавета Вашугина / Фото: Из личного архива Юлии Витушковой

Право украсить обложку готовящейся к изданию энциклопедии о будущем времени завоевали сестры Вашугины — победительницы конкурса «Будущее время поколения М», который провели МТС, Благотворительный фонд «Система» и редакция «Аванта» издательства «АСТ».

На суд экспертов конкурса были представлены около тысячи работ из разных городов страны по шести направлениям: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Победителями конкурса стали Екатерина и Елизавета Вашугины. Их рисунки после профессиональной доработки будут размещены на обложке новой книги о будущем, в основу которой легли лучшие работы участников конкурса. Книга выйдет на прилавки книжных магазинов страны этим летом.

Сестры-двойняшки учатся в школе № 1234 г. Москвы и школе искусств «Старт». У девочек много разных увлечений. Катя интересуется географией и природой, любит животных. Лиза — активный участник экологических и патриотических акций и волонтерского движения в поддержку больных детей и детей-сирот. Обе увлекаются искусством и рады, что их работы получили такую высокую оценку.

Рисунок Екатерины Вашугиной / Фото: Юлия Витушкова

Рисунок Елизаветы Вашугиной / Фото: Юлия Витушкова

Вот что говорят юные художницы о конкурсе.

— Мне хотелось создать что-то интересное и оригинальное, но в то же время, чтобы это можно было реально осуществить. Конечно, мне хотелось победить! Это невероятно, что мы с сестрой взяли Гран-при! — отметила Екатерина.

Екатерина Вашугина / Фото: Из личного архива Юлии Витушковой

— Я невероятно рада! Мне приятно, что мои работы так оценили! Мы радуемся всей семьей, так как моя сестра-двойняшка тоже победила! Это фантастика! — говорит Елизавета.

В энциклопедию войдут работы еще двух школьников из Московского региона: рисунок Тани Гнатенко, ученицы школы № 319 г. Москвы, и рассказ Глеба Моисеева, ученика школы № 6 г. Долгопрудного.

Елизавета Вашугина со своим питомцем Роней / Фото: Из личного архива Юлии Витушковой

Конкурс проводился на онлайн-платформе творческо-благотворительной программы «Поколение М», которую реализует МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры РФ.

Работы оценивали космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, автор книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева и другие. Помимо участия в оценке работ, многие эксперты провели для ребят мастер-классы по литературе и рисунку.