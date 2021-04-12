Как выбрать новый автомобиль: советы водителям

После принятия решения о покупке машины без пробега необходимо определиться, где именно будет оформлена сделка. Существует два варианта — официальные и неофициальные дилеры.

Неофициальные или, другими словами, серые дилеры не самый удачный вариант для неопытных автомобилистов. Часто такие организации зарабатывают на мошеннических схемах и обмане своих клиентов. Обычно они выдают битые и автомобили с пробегом за новые, манипулируют с ценами и комплектацией транспортных средств. Если же машина покупается у неофициальных дилеров, то следует внимательно читать договор купле-продажи перед подписанием и проверить машину на предмет поломок и других неприятных моментов.

Более безопасным вариантом является покупка автомобиля у официального автодилера, который несет обязательства перед покупателями и производителями.

Алгоритм покупки нового автомобиля

1. Перед покупкой в первую очередь рекомендуется заранее выбрать модель автомобиля. После нужно решить вопрос о желаемой комплектации и почитать отзывы владельцев такого авто. Это позволит заранее выяснить все подводные камни, чтобы в будущем не разочароваться в покупке и знать, что спрашивать у дилера.

2. Затем необходимо выбрать один или сразу несколько автосалонов. Практически у каждого автодилера есть сайт, где опубликованы описания автомобилей и их стоимость. Кроме того, на сайте указаны юридическое наименование компании, ее юридический и фактический адрес, а также график работы.

3. После этого специалисты советуют почитать отзывы предыдущих клиентов выбранных автосалонов. Часто на этом моменте покупатель решает, обратится ли он к этому дилеру или лучше поискать другого.

4. Во время посещения салона и выбора машины нужно внимательно осмотреть транспортное средств на наличие сколов, покрасок и других неприятных моментов. Также нужно сфотографировать VIN код понравившегося авто, который понадобится при оформлении документов. Это нужно для того, чтобы проверить, что в договоре купле-продажи указан верный автомобиль, а не другой — базовой комплектации.

5. Также если менеджер предложил установку дополнительного оборудования, то лучше лично присутствовать во время таких работ.

6. Наконец, перед подписанием договора нужно внимательно прочитать все условия и пункты, особенно те, что прописаны мелким шрифтом.

Как сэкономить при покупке нового авто

Считается, что низкие цены на автомобили устанавливаются зимой и весной. Причина в том, что дилеры стремятся перевыполнить планы продаж, а также продать прошлогодние ТС.

Кроме того, многие автомобилисты пользуются системой под названием трейд-ин. В этом случае салон принимает машину с пробегом в зачет стоимости новой. Эксперт оценит машину, а при покупке клиент вносит доплату, которая составит разницу между ценой нового ТС и ценой старого. Такая система удобна, поскольку позволяет продать и купить автомобиль в одном месте, что значительно экономит время и нервы.

На правах рекламы