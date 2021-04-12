Сквозь звездную пыль видна голубая Земля
Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову открыли на улице Маши Порываевой. Памятная табличка украсила стену здания, где он работал. Почтить память Дважды Героя Советского Союза пришли его родственники и друзья.
На мемориальной доске Алексей Леонов изображен в космическом скафандре — он будто выглядывает из корабля в открытый космос.
Доска украшена фрагментами картин кисти самого Алексея Леонова. Всем известно, что космонавт был еще и талантливым художником. Картины Леонова очень нравились Сергею Королеву — тот даже говорил, что первым воочию увидеть открытый космос должен не простой космонавт, а еще и художник. На мемориальной доске без труда узнаются картины Алексея Архиповича «Выход в открытый космос», «Союз — Аполлон» и линия Земли, которая присутствовала во всех его работах.
— Шлем скафандра Леонова изображен как будто недорисованным, незаконченным. Я представил, что Леонов, как художник, пишет шлем мазками красок, и они вдруг застыли в воздухе, — объяснил свой замысел автор памятника скульптор Ярослав Бородин.
Бородин изобразил и шлюзовую камеру, через которую космонавт выходил в открытое пространство, а снизу — внешний люк. На фоне виднеется синева Земли — родной, далекой.
— Над шлюзовой камерой хотелось показать невесомость деталей в космическом пространстве, — уточнил скульптор.
С Алексеем Леоновым Бородин был знаком лично.
— Мне посчастливилось работать вместе с ним. Он всегда помогал молодым, начинающим художникам и учил их думать по-другому, не как все, — поделился воспоминаниями скульптор.
На церемонию открытия монумента Дважды Герою Советского Союза пришли его родственники, друзья и коллеги. Они возложили цветы к мемориалу. А потом они поделились своими воспоминаниями о Леонове.
О совместной работе с ним рассказал и Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Титов.
— Я пришел в отряд космонавтов в 1976 году. А в 1975-м Алексей Леонов вместе со своим инженером, космонавтом Валерием Кубасовым, уже выполнили знаменитый полет по программе «Союз — Аполлон». Мы, молодые офицеры, тогда только-только пришедшие в отряд, смотрели на этих людей как на настоящий идеал. Когда мы работали под началом Алексея Леонова, мы становились настоящими людьми, профессионалами своего дела, — рассказал Владимир Титов.
ДОСЬЕ
Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1943 года в деревне Листвянке Кемеровской области. Он совершил два космических полета. 18 марта 1965 года Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос и провел там 12 минут 9 секунд. Во время его второго полета прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран — советского «Союза-19», командиром которого был Леонов, и американского «Аполлона».
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