Сквозь звездную пыль видна голубая Земля

Супруга космонавта Алексея Леонова Светлана на открытии мемориальной доски / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову открыли на улице Маши Порываевой. Памятная табличка украсила стену здания, где он работал. Почтить память Дважды Героя Советского Союза пришли его родственники и друзья.

На мемориальной доске Алексей Леонов изображен в космическом скафандре — он будто выглядывает из корабля в открытый космос.

Доска украшена фрагментами картин кисти самого Алексея Леонова. Всем известно, что космонавт был еще и талантливым художником. Картины Леонова очень нравились Сергею Королеву — тот даже говорил, что первым воочию увидеть открытый космос должен не простой космонавт, а еще и художник. На мемориальной доске без труда узнаются картины Алексея Архиповича «Выход в открытый космос», «Союз — Аполлон» и линия Земли, которая присутствовала во всех его работах.

— Шлем скафандра Леонова изображен как будто недорисованным, незаконченным. Я представил, что Леонов, как художник, пишет шлем мазками красок, и они вдруг застыли в воздухе, — объяснил свой замысел автор памятника скульптор Ярослав Бородин.

Бородин изобразил и шлюзовую камеру, через которую космонавт выходил в открытое пространство, а снизу — внешний люк. На фоне виднеется синева Земли — родной, далекой.

— Над шлюзовой камерой хотелось показать невесомость деталей в космическом пространстве, — уточнил скульптор.

С Алексеем Леоновым Бородин был знаком лично.

— Мне посчастливилось работать вместе с ним. Он всегда помогал молодым, начинающим художникам и учил их думать по-другому, не как все, — поделился воспоминаниями скульптор.

На церемонию открытия монумента Дважды Герою Советского Союза пришли его родственники, друзья и коллеги. Они возложили цветы к мемориалу. А потом они поделились своими воспоминаниями о Леонове.

О совместной работе с ним рассказал и Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Титов.

— Я пришел в отряд космонавтов в 1976 году. А в 1975-м Алексей Леонов вместе со своим инженером, космонавтом Валерием Кубасовым, уже выполнили знаменитый полет по программе «Союз — Аполлон». Мы, молодые офицеры, тогда только-только пришедшие в отряд, смотрели на этих людей как на настоящий идеал. Когда мы работали под началом Алексея Леонова, мы становились настоящими людьми, профессионалами своего дела, — рассказал Владимир Титов.

ДОСЬЕ

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1943 года в деревне Листвянке Кемеровской области. Он совершил два космических полета. 18 марта 1965 года Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос и провел там 12 минут 9 секунд. Во время его второго полета прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран — советского «Союза-19», командиром которого был Леонов, и американского «Аполлона».

Читайте также: Народная память хранит страшные страницы истории