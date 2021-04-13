Говядина со вкусом груш. Столичные производители продуктов ищут необычные решения, чтобы завоевать любовь покупателей и место на рынке

Генеральный директор столичной компании Александр Петровский представил на выставке деликатесы из мяса лося, бобра, медведя. Ассортимент постоянно расширяется — так производители надеются привлечь внимание покупателя / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

12 апреля открылась Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2021». Предприниматели подвели итоги 2020 года, наметили векторы развития.

Продукты, напитки и новые технологии собственного производства представили более 1500 производителей из 42 стран.

— Наконец-то после спада пандемии можно собраться вживую. Эта выставка очень важна для продовольственной сферы. Здесь мы можем сравнить достижения отечественных предпринимателей с тем, что сделали зарубежные коллеги, обсудить проблемы отрасли, совместно найти новые пути их решения, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Выставка стала идеальным местом для поиска деловых партнеров. В первый день соглашение о сотрудничестве подписали Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского и Национальный союз мясопереработчиков. Теперь студенты одного из ведущих вузов пищевой промышленности смогут проходить практику на современных предприятиях.

— Мы живем в эпоху, когда постоянно происходит трансформация технологий. И нам важно следить за этими изменениями и готовить к работе профессионалов для Москвы и других регионов России, — дополнил временно исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени Разумовского Сергей Чеботарев.

Еще предприниматели Москвы обсудили тенденции в продовольственной сфере. Например, спад продажи в магазинах, особенно там, где раньше было много туристов. Это привело к повышению продаж в онлайн-сервисах.

— Наши показатели сильно упали в начале 2020 года. Но сейчас регресс закончился. Постепенно увеличиваем продажи, хотя до цифр как до пандемии еще далеко, — рассказал генеральный директор столичной компании по производству деликатесов из мяса Александр Петровский.

Расширяется ассортимент продуктов местных производителей. Колбасу можно купить с минимальным содержанием соли. Ее производитель заменил на специальный состав трав, который обманывает мозг, и деликатес кажется соленым. Кроме того, расширился выбор элитной продукции.

— Мы делаем нашу колбасу вручную. Повар слой за слоем в форму выкладывает мясо, груши, апельсины, и все это отправляется в климатическую камеру для вяления колбасы, — пояснила генеральный директор компании Ирина Петровская.

Развитие столичного бизнеса не прекратилось во многом благодаря мерам поддержки от правительства Москвы.

— Наша компания воспользовалась микрозаймами по льготной программе. Эти деньги позволили нам сохранить рабочие места. Наши сотрудники получали зарплату. Хорошо, что нам удалось оформить все документы в кратчайшие сроки, — рассказал Александр Петровский.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Столичные власти открыли 44 межрегиональных ярмарки, где производители продуктов могу реализовать свой товар. К концу 2021 года таких площадок станет 60. За три месяца на ярмарках продали 570 тонн продуктов. Их посетили 660 тысяч москвичей. На ярмарках представлена продукция из 42 регионов России. С 2 апреля открылось еще 65 торговых площадок, работающих по выходным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сурен Варданян, вице-президент московской торгово-промышленной палаты:

— Выставка «Продэкспо» — это одно из самых важных мероприятий в году для столичного бизнеса. Здесь принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Можно сказать, что предприниматели Москвы хорошо пережили период пандемии. Во многом помогли меры поддержки столичных властей. Они были эффективными за счет своего разнообразия. Предприниматель мог получить субсидию на выплату заработной платы или приобретение нового оборудования. Кому-то была оказана помощь с логистикой и так далее. Налажен продуктивный диалог.

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