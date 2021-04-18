Пенсионеры подают пример, как нужно защищать здоровье

Москвичка Галина Андрейкина получила сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции / Фото: Василиса Чернявская/Вечерняя Москва

Москвичка Галина Андрейкина считает, что делать прививку от коронавирусной инфекции стоит в любом возрасте.

Пенсионерке недавно исполнился 81 год. После дня рождения она решила сделать себе подарок — защитить здоровье с помощью одной из отечественных вакцин.

— Каждый год я прививаюсь от гриппа. Следила и за новостями о том, как проходят испытания вакцин от коронавирусной инфекции, — рассказала Галина Андрейкина. — Вижу, что многие решились сделать прививку. Такое решение для себя приняла и я.

Пенсионерка записалась на прием к терапевту в поликлинику по месту жительства. Осмотр врача подтвердил — проводить вакцинацию можно, противопоказаний нет.

— Я вожу свою правнучку на спортивные тренировки, вокруг много других людей, в том числе и детей, — продолжила она. — И хотя я всегда соблюдаю все необходимые требования — ношу маску и перчатки, я подумала, что гораздо надежнее будет вакцинироваться.

Сама процедура в поликлинике заняла около 40 минут: 10–15 минут потребовалось на медосмотр и саму прививку, а через полчаса врач провела поствакцинальный осмотр. Для второго этапа вакцинации нужно было подождать 21 день.

— После этого можно и на дачу ехать, — улыбается пенсионерка. После первого введения препарата Галина Андрейкина ждала возможных побочных эффектов. Однако ни повышения температуры, ни озноба, ни покраснения в месте укола не было.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунк тов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8 до 20 часов. Есть и мобильные пункты, организованные в торговых центрах и офисах госуслуг «Мои документы». В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, вакцинацию проводят врачи поликлиник, пациенты проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется после введения вакцины. Кроме того, привиться можно в частных клиниках — Москва заключила 112 соглашений с ними.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса. Недавно начали вакцинацию жителей на дому — тех, кто получает социальное обслуживание и испытывает трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч. Все они являются подопечными соцработников, которые, кроме помощи маломобильным москвичам на дому, с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации.

Читайте также: Коммуникационную кампанию о безопасности вакцинации от COVID-19 предложили создать в РФ