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Коммуникационную кампанию о безопасности вакцинации от COVID-19 предложили создать в РФ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Коммуникационную кампанию о безопасности вакцинации от COVID-19 предложили создать в РФ

Маргарита Мартовская

Здоровье

Платформа «Эффективное здравоохранение» Российской академии народного хозяйства провела исследование, которое показало, какие факторы снижают доверие населения к прививкам. Результаты работы были озвучены на конференции «Вакцинация: путь от сомнения к доверию».

В рамках исследования был составлен портрет скептика. В основном это женщины, средний возраст которых 34 года, они состоят в браке и много времени проводят в социальных сетях.

— Результаты опроса показали их главные страхи. Они считают, что вакцинация может привести к параличу, смерти, онкологии, снижению иммунитета. Все это происходит от недостаточной информированности граждан, — рассказал исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение» РАНХиГС Александр Плакида.

Чтобы донести до людей сведения об эффективности и безопасности вакцинации, нужно создать коммуникационную кампанию, считают специалисты платформы. Необходимо разработать электронные сервисы с полезной информацией, обучить врачей, как правильно взаимодействовать с негативно настроенными пациентами.

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов согласен с мнением коллеги.

— Основной блок кампании нужно посвятить обучению врачей. Специалисты всех профилей должны понимать важность вакцинопрофилактики. Убежденный доктор сможет донести информацию до пациента, — считает Чуланов. — Кроме того, нужно продумать, как широко осветить тему важности прививок. Думаю, в этом нам смогут помочь онлайн-платформы, мессенджеры и другие цифровые технологии.

А член Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Айрат Фаррахов отметил, что в рамках коммуникационной кампании не менее важно разработать меры, которые будут фильтровать недостоверную информацию в интернете.

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