Ремонт в загородном доме после зимы: на что обратить внимание

Фото: «Вечерняя Москва»

С наступлением тепла многие люди стремятся как можно скорее уехать на дачу. Однако после зимы и большого количества осадков на загородном участке могут поджидать не только долгожданный отдых на свежем воздухе, садово-огородные дела, но и более глобальные работы. В частности, речь идет о косметическом или капитальном ремонте дома.

Если с косметическим ремонтом в целом все понятно, то при решении сделать капитальный ремонт некоторые люди теряются. Причина в том, что не все знают, с чего именно следует начать этот процесс. Так, чаще всего подобные работы предполагают реконструкцию и даже замену ряда конструктивных элементов. Если же говорить об этом подробнее, то обычно выполняются следующие виды работ:

— укрепление и ремонт фундамента дома;

— реконструкция или замена стен, полов и потолков;

— капремонт кровли и фасада дома;

— реконструкция системы водоснабжения в доме;

— ремонт электропроводки в комнатах.

Этапы капремонта

Начальный — на этом этапе необходимо составить план и проект предстоящих работ. Кроме того, нужно решить вопрос с необходимым количеством и видом стройматериалов. При этом важно не ошибиться, чтобы не пришлось в последний момент отправлять в магазин кого-то из семейства, например, купить обрезную доску. Демонтажные работы — на данном этапе удаляется отделка на стенах, сносятся перегородки и проводятся другие подобные работы. В итоге это получается подготовка к капитальному ремонту. Проведение непосредственно капремонта — наполнение этого этапа зависит от запланированных работ. Так, в доме могут быть заменены окна и двери, сделано новое покрытие пола. В некоторых случаях может понадобиться установка сантехники и замена электропроводки. Финальный этап — в конце проводятся отделочные работы, устанавливается мебель и проводится уборка после ремонта.

Что еще можно сделать в загородном доме после зимнего сезона?

Помимо описанных выше работ в доме следует провести дополнительные действия, чтобы загородное жилище стало поистине уютным. Во-первых, с приходом тепла следует провести на кухне и в обеденной зоне обработку помещения средствами против грибка и плесени. Также рекомендуется подкрасить сколы и щели на всех поверхностях.

Во-вторых, можно задуматься об изменениях в жилых помещениях. В любом случае стоит обработать стены от грибка и плесени, а деревянные поверхности — покрыть лаком и специальными защитными средствами. При желании можно переклеить обои, если в комнатах они предусмотрены и побелить потолок. На финальном этапе после тщательной уборки и установки мебели все комнаты заиграют новыми красками.

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