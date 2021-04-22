Второй товар за одну монету: народный магазин «Галамарт» открывается в Южнопортовом

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

24 апреля состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт», и шопинг в этот день станет просто невероятно выгодным: любой второй товар из ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль!

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Для кого-то «Галамарт» — это «магазин у дома», для кого-то — «магазин для дома» или «семейный магазин», а главным остается одно: то, что эти магазины призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день. И тут не обойтись без супервыгодных акций, которые «Галамарт» проводит регулярно!

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Сковороды, пледы, мягкие полотенца, бытовую технику — все это и многое другое можно будет приобрести 24 апреля всего за одну монетку. Кроме того, будет возможность получить подарки от народного магазина, главные из которых — сертификаты на 3000, 5000 и 10 000 рублей. И еще много веселых конкурсов, активностей и гарантированный подарок тем, кто совершит покупку от 500 рублей в этот день с 10:00 до 19:00.

В «Галамарте» представлены товары для дома и дачи, семьи, хозтовары, бытовая техника, игрушки и многое другое. Все необходимое можно купить здесь по очень привлекательным ценам.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Адрес: г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, 9, ТРК «Мозаика», 1-й этаж.

Часы работы: 10:00–22:00

Сроки, место и условия получения подарков уточняйте по телефону 8 (800) 250-00-25

www.galamart.ru

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