Видеопроект о благоустройстве Капотни претендует на «Интернет-Оскар»

Фото: Gigarama.ru

Интерактивный проект о программе «Мой район», реализуемой в столице, может получить «Интернет-Оскар». В номинанты на престижную премию Webby Awards вошел видеопроект о том, как изменился район Капотня.

Награда Webby Awards присуждается ежегодно лучшим в мире веб-проектам — сайтам, интернет-сервисам, сетевым видеороликам. В этом году в конкурсе участвует около 13,5 тысячи работ со всего мира. Несмотря на столь солидное число участников, проект о благоустройстве столичной окраины вошел в шорт-лист из пяти работ.

Теперь победителя премии определят жюри и голосование пользователей. Кстати, повлиять на результаты можно, пройдя по ссылке и отдав свой голос за проект Sing, My District (Gigarama, LLC): https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2021/websites-and-mobile-sites/features-design/best-use-of-video-or-moving-image

В интерактивном проекте авторы — лаборатория «Гигарама» (холдинг News Media) — рассказали о том, как в последние годы изменилась Капотня. Благодаря программе городского благоустройства и модернизации расположенного там Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) бывшая промзона преображается в комфортный, уютный район: появились площадки для пикников и детские городки, велодорожки и экотропы, уличные тренажеры и скейт-парк. Вместо нелегальных гаражей и строительного мусора жители теперь могут наслаждаться панорамой Москвы-реки, расположившись в удобных шезлонгах.

— Как и набережная, эволюционировал весь район — из депрессивного «спальника» на отшибе в самодостаточную комфортную жилую среду, — делают вывод авторы проекта.