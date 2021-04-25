Весенняя уборка: субботник из-за непогоды провели силами сотрудников городских служб. Но жители тоже не остались в стороне

Москвичка Екатерина Воробьева и ее маленькая дочь Вика в центре «Ангара» в районе Нагорный во время субботника посадили в контейнеры различные растения, которые позже установят на крыше здания этого центра / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Минувшая суббота, 24 апреля, стала днем неравнодушия к своему городу. Наводить порядок в разных уголках столицы, несмотря на дождь, вышли городские службы и десятки тысяч москвичей.

Год от года в Москве становится все больше разнообразных субботников. Правда, общегородской этой весной решили не проводить. Причиной стала непогода. Зарядившие дожди ограничили спектр проводимых работ, однако в Комплексе городского хозяйства сообщили, что за последние три с половиной недели в столице приведена в порядок большая часть объектов.

— Выполнено более 80 процентов запланированных в рамках месячника благоустройства работ, — отметили в ведомстве. — Несмотря на поздний сход снега, уборка проходит в соответствии с утвержденным графиком — до 30 апреля будут приведены в порядок все без исключения городские территории.

Многотысячный отряд коммунальщиков постарался к началу сезона подготовить все столичные фонтаны, промыть все инженерные сооружения и элементы дорожнотранспортной инфраструктуры. Покрашены скамейки, отдельные элементы жилых и административных зданий, приведены в порядок клумбы.

А вот рядовые москвичи решили подойти к предстоящей большой уборке столицы творчески. Например, главврач Детской городской клинической больнице имени Башляевой Исмаил Османов организовал необычную акцию — конкурс на лучший скворечник.

— От всех отделений нашего медучреждения было представлено 57 скворечников, каждый из которых можно назвать произведением искусства, — сообщил он. — Сотрудники подошли к этому конкурсу неформально, проявили индивидуальность и оригинальность.

В районных центрах «Место встречи» организовали весенний «Дизайн-субботник». Получился фестиваль природы, общения, встреч с друзьями и маленьких радостей жизни. В семи районных центрах — в Нагорном и Левобережном районах, Царицыне, Алтуфьеве, Бибиреве, Коптеве и Кузьминках — устроили мастерские, провели лекции о сохранении природы и высадили растения.

— Мы очень рады, что можем объединить наших соседей вокруг такой важной темы, как экология, и к тому же сделать это в формате увлекательного весеннего фестиваля, — прокомментировала директор по маркетингу компании-организатора Анна Петухова.

Специально на необычный субботник пришла семья Воробьевых. Маленькая Вика охотно орудовала лопаткой, высаживая различные растения в мобильные контейнеры, которые впоследствии украсят крыши районных центров.

— Пусть растут лучше, — заботливо приминая ручками грунт, отметила малышка.

Часть работ на субботниках из-за дождя организовали в зданиях. К примеру, в перинатальном центре ГКБ № 24 устроили генеральную уборку. И подобные акции с участием москвичей прошли в этот день по всему городу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начались работы по цветочному оформлению города. В Москве за апрель планируется высадить свыше 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. В месячнике благоустройства в столице задействованы свыше 43 тысяч коммунальных рабочих и более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. Завершились работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов — всего их 600.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В этом году месячник по благоустройству проходит в непростых условиях. Эпидситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит свои коррективы. Но, несмотря на это, работы будут выполнены качественно и в срок.

С начала апреля были организованы работы по прогребанию газонов, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентшахты коллекторов. Идут ремонт дорог и обновление разметки.

Читайте также: Подготовка к дачному сезону вместе с Greenworks