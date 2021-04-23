Подготовка к дачному сезону вместе с Greenworks
Каждому дачнику известно, что перед тем как хорошо отдохнуть на даче, предстоит серьезная работа. Первым делом нужно проверить садовый инвентарь, который хранился всю зиму. После того как техника проверена и составлен список покупок, нужно заняться уборкой сада.
В самом начале нужно обратить внимание на то, как перезимовали деревья и кустарники. Погибшие, сломанные, заболевшие или просто слабые ветки нужно обязательно удалять. Инструмент, который облегчит этот процесс, — сабельная пила, которой можно быстро убрать ненужные ветки. Аккумуляторная сабельная пила модели GD24RS, подходящая для быстрого распила древесины и пластиковых труб, быстро справится с этой задачей. Для удобной работы предусмотрена система гашения вибрации и плавная регулировка скорости. Одним из главных преимуществ также является небольшой вес инструмента — всего 2,7 кг.
Время нужно выделить и на уход за грядками. Для рыхления и окучивания почвы и борьбы с сорняками пригодится аккумуляторный культиватор Greenworks G40TLK4 с максимальной глубиной обработки 20 см. Благодаря своим компактным размерам и маневренности им будет просто работать в теплицах и в других местах с ограниченным пространством. Для удобства использования модель оснащена опорными колесами, а со складной ручкой он не займет много места при хранении.
Важным этапом обработки газона является аэрация. В почве существуют миллиарды микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, и аэрация способствует сохранению плодородия почвы. Чтобы обеспечить насыщение газона кислородом, а также полезными минералами и веществами, используют специальную технику. У бренда Greenworks есть аккумуляторный аэратор-скарификатор модели GD40SC36, высокая скорость вращения вала которого (3560 об/мин) позволяет удалить мох, сорняки, остатки растений, сухую запревшую траву и другой вид растительного мусора с поверхности газона. Все, что попало в травосборник объемом 45 литров, можно в дальнейшем использовать как мульчу.
Когда участок убран, все необходимое куплено, а почва подготовлена к посадке — самое время отдохнуть. Ведь дача — это в первую очередь место, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться природой.
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