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Подготовка к дачному сезону вместе с Greenworks
Фото: Пресс-служба Greenworks

Подготовка к дачному сезону вместе с Greenworks

Полина Французова

Общество

Каждому дачнику известно, что перед тем как хорошо отдохнуть на даче, предстоит серьезная работа. Первым делом нужно проверить садовый инвентарь, который хранился всю зиму. После того как техника проверена и составлен список покупок, нужно заняться уборкой сада.

Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: Пресс-служба Greenworks

В самом начале нужно обратить внимание на то, как перезимовали деревья и кустарники. Погибшие, сломанные, заболевшие или просто слабые ветки нужно обязательно удалять. Инструмент, который облегчит этот процесс, — сабельная пила, которой можно быстро убрать ненужные ветки. Аккумуляторная сабельная пила модели GD24RS, подходящая для быстрого распила древесины и пластиковых труб, быстро справится с этой задачей. Для удобной работы предусмотрена система гашения вибрации и плавная регулировка скорости. Одним из главных преимуществ также является небольшой вес инструмента — всего 2,7 кг.

Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: Пресс-служба Greenworks
Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: пресс-служба Greenworks

Время нужно выделить и на уход за грядками. Для рыхления и окучивания почвы и борьбы с сорняками пригодится аккумуляторный культиватор Greenworks G40TLK4 с максимальной глубиной обработки 20 см. Благодаря своим компактным размерам и маневренности им будет просто работать в теплицах и в других местах с ограниченным пространством. Для удобства использования модель оснащена опорными колесами, а со складной ручкой он не займет много места при хранении.

Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: Пресс-служба Greenworks
Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: пресс-служба Greenworks

Важным этапом обработки газона является аэрация. В почве существуют миллиарды микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, и аэрация способствует сохранению плодородия почвы. Чтобы обеспечить насыщение газона кислородом, а также полезными минералами и веществами, используют специальную технику. У бренда Greenworks есть аккумуляторный аэратор-скарификатор модели GD40SC36, высокая скорость вращения вала которого (3560 об/мин) позволяет удалить мох, сорняки, остатки растений, сухую запревшую траву и другой вид растительного мусора с поверхности газона. Все, что попало в травосборник объемом 45 литров, можно в дальнейшем использовать как мульчу.

Подготовка к дачному сезону вместе с GreenworksФото: Пресс-служба Greenworks

Когда участок убран, все необходимое куплено, а почва подготовлена к посадке — самое время отдохнуть. Ведь дача — это в первую очередь место, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться природой.

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