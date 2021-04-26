Терапия спортом и творчеством доказала свою эффективность

Фото: Пресс-служба программы «Лига мечты»

26 апреля, в понедельник, в Москве открылся Семейный центр благотворительной программы «Лига мечты». В новом доме будут проходить спортивные и творческие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Площадку для первого Семейного центра команде «Лиги мечты» помогли найти в столичном Департаменте труда и соцзащиты населения. Помещение на улице Олеко Дундича благотворительная организация получила на три года.

— Мы давно хотели свой дом, куда к нам смогут приходить целыми семьями, — подчеркнули в пресс-службе «Лиги мечты». — Здесь мы будем реализовывать уже существующие наши программы и разрабатывать новые.

Психологи, преподаватели и волонтеры центра ждут на бесплатные занятия не только детей, но и москвичей серебряного возраста. Реабилитация людей с разной степенью инвалидности проходит по авторским методикам — через спорт, изобразительное искусство, музыку, вокал и актерское мастерство.

— К любому человеку, с особенностями здоровья или без, нужен индивидуальный подход, — убежден преподаватель Школы-студии МХАТ актер Николай Зверев. — К любому ученику я стараюсь внимательно присмотреться, чтобы полностью раскрыть его.

На открытии центра ребята показали свои первые театральные зарисовки. А заслуженные артисты России Анатолий Белый и Алена Бабенко устроили мастер-классы по читке стихов.

Уроки по живописи для ребят с ограниченными возможностями здоровья провела педагог по изобразительному искусству Оксана Сафонова.

— Скажу честно, это мой первый опыт подобной работы, — призналась она. — Дети пришли очень разные: кто-то с удовольствием рисует весь урок, а кто-то быстро теряет интерес, поэтому их надо постоянно чем-то увлекать, показывать что-то новое. Я сама как ребенок радуюсь каждому результату ребят.

Особое внимание в Семейном центре уделят реабилитации через спорт. Это то, с чего семь лет назад началась «Лига мечты». В программу входят регулярные занятия по горным лыжам, роллер-спорту, каякингу, сапборду, скалолазанию и командным играм. Эффективность разнообразных спортивных тренировок подтверждают врачи.

— Однажды перед началом занятий горными лыжами к нам привели мальчика, который не мог ходить, — рассказала директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева. — Но после всего лишь десяти тренировок на новое обследование он сам вошел в мой кабинет, держась за мамину руку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Белоголовцева, руководитель программы комплексной реабилитации личности «Лига мечты»:

— Теперь к занятиям терапевтическим спортом мы можем добавить реабилитацию творчеством. Для наших подопечных все это не только увлекательные занятия, но и жизненно необходимые навыки — развитие дыхания, движения, тренировка позиционирования себя в пространстве. Пока у нас небольшой центр, но все впереди. Мы хотим создать по-настоящему инклюзивное пространство.

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