Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москва занимает лидирующие позиции в мире по творческому развитию детей
Фото: Анна Быкова

Москва занимает лидирующие позиции в мире по творческому развитию детей

Юлия Павлушова

Город

Москва входит в число лидеров по качеству творческого развития детей. На территории города работает одна из крупнейших в мире культурно-досуговых сетей. Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

По его словам, в кружках Москвы занимаются около 300 тысяч детей. Воспитанники 150 городских школ искусств за последние годы одержали свыше тысячи побед в различных фестивалях по всему миру.

— Эти цифры говорят сами за себя. Мы действительно являемся лидерами не только по количеству, но и по качеству творческого развития детей и возможности дать им образование в разных направлениях творчества, — цитирует Александра Кибовского РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали об НКО, которым нужна помощь волонтеров.

Читайте также: Более 80 московских школьников получили дипломы всероссийских олимпиад

творчестводетиразвитие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в