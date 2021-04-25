Москва занимает лидирующие позиции в мире по творческому развитию детей

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Москва входит в число лидеров по качеству творческого развития детей. На территории города работает одна из крупнейших в мире культурно-досуговых сетей. Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

По его словам, в кружках Москвы занимаются около 300 тысяч детей. Воспитанники 150 городских школ искусств за последние годы одержали свыше тысячи побед в различных фестивалях по всему миру.

— Эти цифры говорят сами за себя. Мы действительно являемся лидерами не только по количеству, но и по качеству творческого развития детей и возможности дать им образование в разных направлениях творчества, — цитирует Александра Кибовского РИА Новости.

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