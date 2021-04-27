Путевка в детский лагерь должна стать основным мотиватором для достижений

Савелий Дроздов — участник кругосветной экспедиции и Дарья Дегтярева — правнучка легендарного конструктора Василия Дегтярева рассказывают, как оказались в Артеке / Фото: Пресс-служба международного детского центра «Артек»

В международном детском центре «Артек» стартовала пятая смена, посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне. «Вечерняя Москва» побывала в Артеке и выяснила, как работает лагерь в «ковидную эпоху».

«Салют, Победа!» — так называется пятая смена международного детского центра «Артек», стартовавшая 20 апреля и завершающаяся после майских праздников. Грандиозную церемонию открытия целиком посвятили памяти о Великой Победе. Вопреки расхожему мнению о том, что для современных детей рассказы о Великой Отечественной вой не — это «преданья старины глубокой», артековцы дружным хором исполняли «Смуглянку», подпевая Ансамблю песни и пляски Черноморского флота.

На пятую смену Артека на Черноморское побережье приехали около 2,5 тысячи ребят со всей страны. Это меньше, чем обычно: из-за пандемии заполняемость международного детского центра в этом году — 75 процентов.

В Артеке организованный четырехпороговый контроль, задача которого — не допустить в лагерь ребенка с инфекцией, а в пакет документов теперь обязательно входит отрицательный ПЦР-тест и справка об эпидокружении. Поездкой в Артек награждают детей, отличившихся в учебе, спорте, искусстве или научной деятельности.

— В Артек проще всего попасть за достижения. 93 процента наших путевок бесплатны: это либо квоты тематических партнеров, когда ребенок выигрывает в каком-то узкоспециализированном конкурсе, либо региональные квоты, которые выделяются всем субъектам, — рассказала первый замдиректора Артека Евгения Елисеева.

Ребенку нужно зарегистрироваться на сайте http://артек.дети, заполнить данные в личном кабинете и загрузить грамоты, дипломы и другие свидетельства о достижениях, полученные за последние три года. Система присвоит кандидату рейтинг.

Артек предлагает обширную программу дополнительного образования: 48 различных студий и профильные отряды для юных туристов, диджеев, медиков, моряков.

— Наш центр должен стать основным мотиватором для достижений. Мы очень стараемся, чтобы Артек стал площадкой, куда можно попасть благодаря труду и желанию, — отметил директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Однако Артек может стать не только наградой за достижения, но и трамплином для новых высот. Так случилось с московским школьником Савелием Дроздовым, который учится в морском кадетском классе. Победив на слете юных моряков Москвы, он впервые отправился в Артек, где два года назад проходил отбор в кругосветную экспедицию. Так Савелий попал на фрегат «Паллада».

— На первом этапе команда из четырех человек шла из Владивостока в город Ушуая — это самый южный город Земли. Обратно во Владивосток шла уже наша команда, — рассказывает Савелий Дроздов.

Савелий признается, что кругосветка, куда он попал в том числе благодаря «Артеку», стала определяющим событием в его жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Голубева, генеральный директор Мосгортуда:

— Около 70 тысяч заявок на летний отдых поступило в Мосгортур в 2021 году. Количество мест на бюджетный отдых не изменилось — это 52 802 места. Самое популярное направление отдыха для юных москвичей, которое выбирают родители, — Крым, на втором месте — Краснодарский край. Учитывая отмену регионального принципа отдыха, московские дети поедут и на Русский Север, и в Крым, и в Краснодарский край.

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