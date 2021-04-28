Ранчо, мох и собачий приют: чего ждать от свадебного сезона 2021 года

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Организаторы праздников ждут этим летом шквал свадебных церемоний. Все помещения для проведения торжеств уже зарезервированы. Свадьбы будут играть не только в выходные, но и в будние дни. О том, какие тренды станут самыми популярными среди молодоженов в грядущем сезоне, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали специалисты отрасли.

«Пятьдесят человек — максимум»

По словам экспертов, камерная свадьба — главный тренд сезона в 2021 году. Причинами тому стали пандемия и экономический кризис. Все популярнее становятся свадьбы, для проведения которых требуется минимум денежных средств, считает организатор и ведущий праздников, владелец свадебного агентства Роман Акимов.

— До кризиса самые маленькие свадьбы были рассчитаны в среднем на 50 человек, но бюджеты людей постепенно уменьшаются. Порой клиенты требуют неадекватно низких цен за проведение свадеб. Часто они экономят на развлечениях и не приглашают артистов, — пояснил Акимов.

Однако камерная свадьба не всегда означает дешевая свадьба, убеждена организатор праздничных мероприятий, директор свадебного агентства Евгения Лейбман. Ранее в СМИ сообщалось о том, что средняя сумма, которая потребуется для проведения свадьбы на 15 человек, составит 170 тысяч рублей.

— Есть убеждение, что маленькая свадьба обойдется дешевле, но на самом деле сэкономить получится только на еде. Все так же придется оплачивать услуги ведущего, фотографа, покупать свадебное платье, — объяснила Лейбман.

Тенденция к проведению свадеб с малым количеством гостей обусловлена и желанием молодоженов создать праздник «для себя», заметила директор свадебного агентства. По ее словам, у людей на корню поменялся подход к организации подобных торжеств.

— Раньше свадьба была мероприятием, которым хотели кого-то удивить. Сейчас это праздник для своих, событие для самих пар, а не для гостей. Свадьба давно перестала быть мероприятием на 100 человек, 50 гостей — это максимум. Абсолютно нормально, когда молодожены приглашают только родственников и близких друзей, — сообщила Лейбман.

В связи с этим молодожены все чаще предпочитают делать фильмы о своей семье, дарить подарки и сувениры приглашенным гостям. Этот тренд сменил традицию приглашать на свадьбу артистов и музыкантов, рассказала эксперт.

— Часто мы организуем свадьбы исключительно для молодоженов, то есть для двоих человек. Они тоже приглашают ведущего, видеографа и фотографа. Иногда в команде по проведению торжества людей гораздо больше, чем гостей, — поделилась свадебный стилист, визажист Алина Сологуб.

«Мох, трава и листва»: тренд на экологичность

Мода на экологичные свадьбы также активно развивается. Тренд на естественность отражается в составлении свадебного меню, оформлении помещения и во внешнем виде молодоженов.

— Лет пять назад организаторам мероприятий этот тренд казался далеким будущим, ведь еще совсем недавно в декоре использовались, например, двухметровые искусственные цветы. Теперь для оформления помещения требуется гораздо меньше пластика. Популярность набирают натуральные материалы: мох, дерево, трава, листва. Свадебные торты тоже стали натуральнее — в них нет красителей и мастики, — разъяснила Лейбман.

Та же тенденция наблюдается в образах жениха и невесты. По словам Алины Сологуб, молодожены все чаще выбирают одежду из экологичных тканей.

— Все становится более нюдовым, превалирует одежда природных цветов. Короны, безумно яркие макияжи, платья со стразами и жемчугами, которые раньше были популярны, теперь в прошлом, — подметила Сологуб.

Минимализм

Минимализм в организации свадеб выражается не только в количестве приглашенных гостей. Молодожены постепенно отходят от стремления к избыточности и помпезности, сообщают эксперты.

— Подход к свадьбе стал более продуманным, практичным, осмысленным. Теперь, если что-то делается на свадьбе, сразу ясно, для чего именно это делается, — заметила Лейбман.

Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить самые популярные локации для проведения свадеб. Пары постепенно отказываются от «залов с золотыми колоннами и лепниной» — их практически не осталось в Москве, рассказывает владелица свадебного агентства. Гораздо более востребованы природные локации: беседки и шатры, веранды и шале, сообщает она:

— Пары потихоньку перемещаются на природу. Их основное пожелание — уединенность, отсутствие посторонних людей вокруг. Водоем в месте проведения свадьбы — это теперь must have. Довольно популярны светлые площадки, веранды, большие панорамные окна, обилие зелени.

Сейчас молодожены могут спокойно выбрать для проведения свадьбы площадку в стиле ранчо, где есть стога сена и гуляют животные. Многим по вкусу лофты и загородные площадки, добавила Лейбман.

Минимализм отразился и в оформлении ресторанов, где проводятся свадебные торжества, отметил Роман Акимов.

— Раньше в помещениях создавали фотозону, делали красивое оформление. Сейчас многие просто ставят скромную композицию на каждый столик. Вместо артистов и приглашенных кавер-групп — только ведущий и диджей. Часто люди вообще хотят, чтобы никого, кроме них, не было в ресторане, — прокомментировал он.

Более того, молодожены часто просят ведущих составить программу свадьбы в соответствии с принципом минимализма. Даже привычные свадебные конкурсы, все меньше затрагивающие гостей, по словам Акимова, теперь называются интерактивами.

— Сейчас на свадьбах гости больше сидят. Интерактивы — те же конкурсы, только в профиль. Часто они включают фотографии, презентации, опросы. Приглашенные на свадьбу участвуют в них, оставаясь на своих местах, — заметил эксперт.

Даже незамужние девушки сейчас не стремятся поймать букет невесты, чтобы приблизить свою свадьбу. Они демонстрируют гордость, независимость, самодостаточность, добавил Акимов.

Кеды и туфли на босу ногу

Внешний вид жениха и невесты постепенно трансформируется. Молодожены все больше предпочитают комфорт и экологичность. По словам Евгении Лейбман, свадебные платья стали менее объемными.

Женихи также не стремятся надеть на свадьбу дорогой костюм и галстук-бабочку.

— Сейчас женятся многие люди, которым всего по 18–20 лет. Жених может прийти на торжество в туфлях на босу ногу и коротких штанишках. Мода на свадебную одежду стала молодежно-неформальной. Люди придают этому не так много значения, они постепенно отходят от привычной классики, — объяснил Роман Акимов.

Он добавил, что нередко на свадьбе можно встретить невесту в белом торжественном платье и кедах. По его словам, такой образ больше подходит для фотосессии на природе, но в серьезных локациях он «смотрится дико».

«Никаких кофемолок и постельного белья»

Чаще всего гости дарят молодоженам деньги. По словам Евгении Лейбман, это самый востребованный подарок, ведь свадьба — затратное мероприятие.

— Вклад в семейный бюджет — лучший подарок, который можно сделать молодоженам. Никаких кофемолок и постельного белья. Подарки должны быть желанными: сегодня пары уже не стесняются прописывать в приглашениях, что им можно подарить, — отметила Лейбман.

Еще один тренд, набирающий популярность, — благотворительность. Некоторые пары заранее просят гостей дарить им предметы, которые будут полезны нуждающимся.

— Одна пара, для которой я организовывала свадьбу, просила гостей дарить им детские конструкторы. После торжества у них было около сорока коробок, которые на следующий день передали в детский дом. На другой свадьбе молодожены просили приносить что-то полезное для животных. Потом они отвезли все это в собачий приют, — поделилась опытом эксперт.

Часто молодожены открыто заявляют о том, что не хотят получить в подарок живые цветы. Они просят заменить их сладостями или алкоголем, объясняя это тем, что цветы быстро завянут, добавила Лейбман.

На камерных свадьбах виновники торжества не всегда являются единственными получателями подарков. Памятные сувениры достаются и гостям, рассказала эксперт.

— Эти милые сувениры часто связаны с парой. Иногда гостям дарят сладости, например, баночку меда или конфеты. Есть и шуточные подарки, например, мешочки с мятной жвачкой и кубиком куриного бульона на утро после свадьбы, — отметила Лейбман.

«Можно все»

По словам Романа Акимова, тренд на тематические торжества остался в нулевых годах. Сейчас молодожены не боятся смешивать различные тренды и не пытаются выстроить свадьбу в едином стиле.

— Люди поняли, что можно все. Даже если свадьба классическая, молодоженов может расписать, например, джедай, и никому не придется объяснять, что это торжество в стиле «Звездных войн». Людям нравится делать эклектику и не заморачиваться, — сказал Акимов.

Десять лет назад люди проводили тематические свадьбы, теперь молодожены выбирают экологичность, минимализм и камерность. По мнению Евгении Лейбман, эти метаморфозы не отменяют того, что людям хочется праздника.

— Я много думала на тему того, будут ли вообще существовать свадьбы лет через пятнадцать. Сейчас некоторые пары решают пожениться только после долгой совместной жизни. Но в этом году у нас шквал свадеб, просто колоссальное количество, — отметила Лейбман.

Эксперт предположила, что людям всегда хочется праздника, но после пандемии они особенно научились ценить простые радости жизни.

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