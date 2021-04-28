Главное украшение пасхального стола

Москвичка Мария Шаверина готовится к Пасхе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 2 мая, православные христиане празднуют Пасху. Одним из гастрономических символов светлого праздника испокон веков считался кулич, который сейчас в столице делают почти во всех городских пекарнях.

На улице Никольской, во дворе старых построек, притаился храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье. Беленые стены, узорчатые окошки, а из пекарни неподалеку доносятся ароматы. Здесь уже второй год пекут куличи по старинным рецептам. Подбирала их кондитер Анна Арданова, а воплотить в жизнь задумку решился староста храма Евгений Белых.

— Первую пекарню запустили аккурат накануне Пасхи при храме святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, — рассказывает он. — Продали тогда 600 штук, люди приходили и после праздника. Обороты за год выросли более чем втрое. Да и рецепты попробовали разные.

Главным секретом Евгений Белых называет хорошо отстоявшуюся муку, щедро добавленные цукаты, изюм, тыквенные семечки и хорошее настроение пекарей. Тогда и праздничный хлеб получится на славу, да и простоит он долго, даже не засохнув.

— Мы не используем «химию», только натуральные ингредиенты, которые поставляют нам производители из регионов, — говорит он.

Высокие стройные куличи уже стоят в печах. Размер устройств, где поднимается и затем румянится тесто, впечатляет.

Металлические шкафы могут сравниться по размерам с маленькой комнатой. Заготовки к ним доставляют на тележках. Главное условие — отсутствие сквозняков и суеты в цеху. Евгений Белых считает, что возрождать пекарское дело надо именно с куличей. Рецепты изучал по историческим источникам. Оказалось, что в старину куличами был приготовленный хозяйками хлеб. «Собирали» его буквально из того, что оставалось в избах к весне. Тогда запасы иссякали, но встретить главный православный праздник хотели торжественно и вкусно. Форма кулича изменилась на Руси в XVIII веке, когда из-за границы привезли рецепт ромовой бабы.

— В советское время в кафетериях продавали кекс «Весенний», найти можно было и ромовую бабу, — рассказывает Евгений Белых.

Зато традиции подавать на стол сдобу остались. Сильны они и сейчас. Рассказать о них Евгений Белых готов всем, кто зайдет за куличом.

РЕЦЕПТ

Если вы решили испечь куличи, запаситесь продуктами и терпением. Вам понадобятся пшеничная мука, молоко, сливочное масло, сухофрукты, яйца, соль, сахар, дрожжи. Тесто для пасхального кулича не должно быть крутым, но в то же время должно не прилипать к рукам. Подходить оно должно дважды, а пекутся куличи 45 минут — час.

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