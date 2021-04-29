Автомобильные коврики: как выбрать подходящий в машину

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Аксессуаром № 1 для каждого автомобиля бесспорно являются коврики. Причина в том, что они выполняют сразу несколько функций — декоративную и защитную. В первом случае правильно подобранный коврик украсит салон машины и будет радовать владельца своим внешним видом, а во втором — защитит автомобиль внутри от любой грязи и снега.

Как правильно выбрать коврик в салон?

Автомобилисту при выборе коврика в салон следует опираться на три главных фактора:

— сезон/климатические условия;

— собственные предпочтения.

— стоимость.

Виды автомобильных ковриков

Существует несколько видов ковриков. Для того, чтобы выбрать идеальный именно для собственной машины, в первую очередь важно ориентироваться на текущий сезон, а уже потом на остальные факторы.

Одним из самых распространенных видов ковров для автомобиля являются, конечно, резиновые коврики. Они, в свою очередь, бывают с различными рисунками вроде «сетки» и с увеличенными бортиками. Суть ковров с рисунком заключается в том, что они задерживают влагу в ячейках узора. В итоге грязь не распространяется дальше по салону автомобиля. Именно поэтому такие коврики идеально походят в местности, где часто бывают дожди.

При этом коврики с высокими бортами больше пригодятся зимой. Снег с ботинок, который спустя некоторое время растает, в любом случае останется на коврах. Стоит отметить, что оба вида ковриков плотно прилегают к полу салона. Также за ними будет удобно ухаживать, при том, что они стоят не очень дорого.

Кроме того, некоторые автомобилисты делают выбор в пользу полиуретановых ковриков, изготовленных из термоэластопласта. Такие ковры прочны, эластичны и обладают высокой устойчивостью даже к сильным морозам. Однако эта продукция на порядок дороже резиновой. При этом важно помнить, что чем дешевле такие ковры, тем ничего качество полиуретана. Это должно насторожить водителя, поскольку качества материала отразится на состоянии ковров в будущем после недолговременного использования.

Еще одной находкой для водителей станут ворсовые коврики. В частности, компания Seintex предлагает данные изделия сразу в двух видах. Речь идет о ворсовых ковриках Lux и ворсовых 3D коврах.

Ковры Lux состоят из трех слоев: верхнего ворсового покрытия, среднего слоя из термоэластопласта и антискользящего основания. Они плотно прилегают к полу, не теряют своей формы и не пропускают влагу. При этом такие коврики устойчивы к перепадам температур и таким факторам, как влага, реагенты, соли и чистящие средства, поэтому подойдут в любую погоду и сезон.

В свою очередь ворсовые 3D ковры также имеют три слоя: ворс, вспененная основа и противоскользящая основа. Второй слог выполняет функции тепло- и гидроизоляции. Благодаря своему эффектному внешнему виду такие коврики будут идеально смотреться в автомобиле в летний сезон.

При выборе ковриков в салон машины важно помнить о всех указанных в тексте правилах, тогда покупка будет только радовать счастливого обладателя.

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