Директор библиотек вдохновляется книгами и солнцем

Генеральный директор ЦБС ЮВАО Сергей Чуев в библиотеке-читальне № 129 / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Генеральный директор Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Москвы (ЦБС ЮВАО) Сергей Чуев утром успевает переделать много дел, прежде чем поехать на работу. 29 апреля, «Вечерняя Москва» узнала, как ему удается грамотно распланировать свой день и довести до конца все задуманное.

Сергей Владимирович живет в доме за городом. А потому его любимое занятие в теплое время года — выйти на улицу с чашечкой кофе и насладиться утренними лучами солнца. Если, конечно, позволяет погода. Компанию Чуеву составляет любимый пес по кличке Семен, который тоже не прочь выйти с хозяином во двор и прогуляться вокруг дома.

— Пробежки не получаются — Семен все же у нас терьер, маленькая собачка, поэтому мы просто ходим. Потом я иду будить детей и готовлю им завтрак. Жена, конечно, мне в этом помогает. Наверное, это самое лучшее время, когда я могу провести его с семьей, — делится Сергей Чуев. — По гороскопу я Близнец, поэтому не могу заниматься только одним проектом, у меня их миллион. И мне это нужно, чтобы чувствовать себя заочно виноватым за то, что что-то не успеваю. А от этого, в свою очередь, я все делаю быстрее, собраннее. Поэтому, пока везу детей в садик, уже и план на неделю продумываю, и главы своих книг, и успеваю еще поддерживать диалог с детьми.

Сергей Чуев передвигается на автомобиле, но если сильно спешит, то пересаживается на общественный транспорт.

— Когда есть возможность не торопиться, наслаждаюсь вместе с другими участникам дорожного движения пробками, — шутит директор ЦБС ЮВАО. — На самом деле это лучшее время, когда можно послушать интересные интервью. Мне нравятся программы с людьми, которые имеют историческое значение. Например, интервью с политиками, прошлыми и нынешними президентами — Кравчуком, Лукашенко, Саакашвили и другими. Могу их пересматривать по несколько раз. Это дает почву для раздумий.

Опыт известных людей Сергей Чуев старается частично использовать и в своей работе. Еще это помогает ему и в написании научных работ.

— Профессия наша творческая, к тому же я еще преподаю в вузе. Нужно не только уметь работать с документами, но и мотивировать сотрудников и студентов, импровизировать и фантазировать. Последнее желательно делать в коллективе, — отметил Чуев.

Сейчас всем коллективом Центральной библиотечной системы округа они готовят к открытию сразу несколько культурных центров, один из них посвящен поэтам-фронтовикам. Он будет работать на базе библиотеки № 110.

— Сейчас также работаем над книгой по истории библиотек юго-востока Москвы, а сам я еще пишу и несколько своих текстов. Так, одно издательство ждет продолжения моих детских рассказов про Димку Бобрикова, — поделился генеральный директор ЦБС ЮВАО.

Кстати, Сергей Чуев считает, что написать книгу может каждый. Главное — преодолеть боязнь белого листа.

— Естественно, вы напишете не идеальный текст, его нужно много раз перечитать, поправить, но если будете работать, то из него точно что-то получится, — говорит Сергей Чуев. — И конечно, я люблю читать, постоянно покупаю книги. Сажусь с ними в руках, беру карандаш и что-то на полях помечаю, иногда мысленно спорю с автором. Но помните, что с библиотечным фондом так работать нельзя — там, безусловно, не может быть пометок.

СПРАВКА

Сергей Чуев руководит ЦБС ЮВАО с 2018 года. Помимо этого, занимает должности доцента Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, заместителя председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке. Также Сергей Чуев посвящает время писательству. Он является автором более 60 научных и учебно-методических работ.

Имеет благодарности министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова, председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова. Женат, воспитывает троих детей.

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