За коммуналку можно платить меньше

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29 апреля в рамках очередного занятия «Школы ЖКХ» председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева рассказала москвичам о возможности на треть снизить расходы по коммунальным платежам.

Собравшимся во дворе одного из многоквартирных домов в районе Чертаново Северное горожанам Светлана Разворотнева напомнила о важности знания законов и умении бороться за свои права. Это поможет лучше контролировать свои расходы на коммуналку.

— Средняя зарплата в Москве — 45 тысяч рублей. Порядка 13 процентов из них уходит на оплату коммунальных платежей. Но эту сумму можно сократить на 30 процентов, — отметила Светлана Разворотнева.

Она отметила, что рост энергоэффективности домов, который достигается в том числе путем современных капитальных ремонтов, позволяет примерно на треть снизить потребление коммунальных услуг. Также платить за «коммуналку» можно меньше, если контролировать свою управляющую компанию, не оплачивать невыполненные ею работы.

Вместе с жителями района Разворотнева оценила энергоэффективность и состояние инженерного оборудования многоквартирного дома № 29 на Сумском проезде.

— Замечу, что 15–20 процентов платежей приходится на перетопы, то есть на «отопление улиц», — добавила Разворотнева. — Необходимо провести публичный энергоаудит и подобрать лучший коммунальный проект, подходящий конкретно для этого дома. Также нужно контролировать и проводить проверки ресурсоснабжающих компаний, а оплачивать работу управляющих организаций только после подписания уполномоченными собственниками акта сдачи-приемки работ.

ДОСЬЕ

Светлана Разворотнева родилась в 1968 году. В 1990 году окончила факультет психологии МГУ. Кандидат политических наук. С 2012 года исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ». В 2017 году вошла в созыв Общественной палаты РФ.

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