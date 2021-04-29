Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
За коммуналку можно платить меньше
Фото: pixabay.com

За коммуналку можно платить меньше

Альфия Камилова

Общество

29 апреля в рамках очередного занятия «Школы ЖКХ» председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева рассказала москвичам о возможности на треть снизить расходы по коммунальным платежам.

Собравшимся во дворе одного из многоквартирных домов в районе Чертаново Северное горожанам Светлана Разворотнева напомнила о важности знания законов и умении бороться за свои права. Это поможет лучше контролировать свои расходы на коммуналку.

— Средняя зарплата в Москве — 45 тысяч рублей. Порядка 13 процентов из них уходит на оплату коммунальных платежей. Но эту сумму можно сократить на 30 процентов, — отметила Светлана Разворотнева.

Она отметила, что рост энергоэффективности домов, который достигается в том числе путем современных капитальных ремонтов, позволяет примерно на треть снизить потребление коммунальных услуг. Также платить за «коммуналку» можно меньше, если контролировать свою управляющую компанию, не оплачивать невыполненные ею работы.

Вместе с жителями района Разворотнева оценила энергоэффективность и состояние инженерного оборудования многоквартирного дома № 29 на Сумском проезде.

— Замечу, что 15–20 процентов платежей приходится на перетопы, то есть на «отопление улиц», — добавила Разворотнева. — Необходимо провести публичный энергоаудит и подобрать лучший коммунальный проект, подходящий конкретно для этого дома. Также нужно контролировать и проводить проверки ресурсоснабжающих компаний, а оплачивать работу управляющих организаций только после подписания уполномоченными собственниками акта сдачи-приемки работ.

ДОСЬЕ

Светлана Разворотнева родилась в 1968 году. В 1990 году окончила факультет психологии МГУ. Кандидат политических наук. С 2012 года исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ». В 2017 году вошла в созыв Общественной палаты РФ.

Читайте также: «Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ

коммунальные платежисоветы экспертовЖКХ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте