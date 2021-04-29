Весенний переполох у старинного пруда

Патриаршие пруды. Жительница района Галина Мельникова (слева) и общественный советник Пресненского района Наталья Склярова обсуждают насущные проблемы парка и готовятся к наступлению заката — очередному раунду борьбы за спокойствие / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере разбираемся с шумными отдыхающими на Патриарших, добиваемся восстановления испорченных газонов и выясняем, кто исправит недостатки капитального ремонта.

С наступлением теплой погоды каждый вечер на Патриарших прудах начинается какофония: уличные музыканты, шумные компании, стоящие рядом с многочисленными кафе и ресторанами, и рев спортивных машин с громкими выхлопными системами.

На берегу самого пруда еще до наступления темноты собираются компании гостей. «Стартовый набор» для таких посиделок — обернутые в бумажный пакет бутылки с напитками из соседнего алкомаркета и пластиковые стаканчики. Будет ли в расписании заплыв в пруду, зависит от погоды и количества выпитого. И это только малая часть проблемы.

— Все тротуары заставлены машинами. Их владельцам ничего не стоит заплатить за парковку 200–300 рублей, но они все равно ставят авто в неположенном месте. Мы, жители, хотим, чтобы соблюдались законы, в частности Закон о тишине. Чтобы машинам с глушителями и мотоциклам с музыкой было запрещено сюда заезжать. И хотим, чтобы сделали двустороннее движение, это разгрузит дороги, — поделилась одна из активисток, жительница Патриарших Галина Мельникова.

Полностью закрывать район активисты не предлагают.

— Мы не хотим создавать «мексиканские» стены. Мы хотим, чтобы парк закрывали после 11 часов вечера каждый день, но для начала — хотя бы с пятницы по воскресенье. Здесь такой же район, как и другие, здесь живут люди. У нас тут школы, аптеки, больницы, магазины, поликлиники, детские сады. Мы хотим продолжать спокойно жить. И против того, чтобы здесь создали пешеходную зону, как на Никольской, — рассказала Галина.

Еще одна проблема, которая беспокоит жителей Патриков, — шумные гости ресторанов и баров, расположенных на первых этажах жилых домов.

— Жители хотят, чтобы заведения закрывались в 22–23 часа, по аналогии с мероприятиями городского уровня, которые заканчиваются в 22:00, — объяснила общественный советник Пресненского района Наталья Склярова.

Сами гости района к претензиям местных жителей относятся по-разному. Одни извиняются и ведут себя тише, другие реагируют негативно и вступают в конфликты, отстаивая право на шумный отдых.

— Я сама живу в центре, недалеко от Патриков, и не могу сказать, что мне мешает шум. На то он и центр, чтобы здесь отдыхать. Мы специально приходим на Патрики, здесь всегда можно хорошо погулять, а гуляем мы громко, — поделилась отдыхающая на Патриарших москвичка Катарина Медведева.

Заглядывают на Патрики не только соседи, но и жители других районов города.

— Местные не имеют права решать, кто здесь может отдыхать, а кто нет. Это исторический центр Москвы, локация, которая должна быть открыта для всех. Не смогут сюда пускать только тех, у кого зарплата выше 200 тысяч евро. Но закон нельзя нарушать нигде. Ни в Бирюлеве, ни на Патриках, — рассказал москвич Алексей Свиридов.

А пока районные активисты каждое свое утро начинают с заявлений и жалоб в различные инстанции и в правоохранительные органы. Корреспондент «ВМ» тоже обратилась в УВД по Центральному округу Москвы и выяснила, как ведется профилактика и какие меры принимаются по отношению к нарушителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Аносова, референт 4-го отдела УИИОС ГУ МВД России по г. Москве, майор внутренней службы:

— Сотрудниками УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве на постоянной основе осуществляется охрана общественного порядка в центральной части столицы. В том числе на особом контроле стоит ситуация, связанная с пребыванием большого количества отдыхающих на территории Патриарших прудов. Так, за период с января по март 2021 года сотрудниками полиции в отношении граждан, нарушающих общественный порядок на территории Патриарших прудов, было составлено 32 административных протокола.

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