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Пасхальное дерево украсили поделки детей
Организатор акции «Пасхальное дерево» иерей храма Казанской иконы Божией Матери в Орлово Максим Галкин с победителями конкурса Настей и Димой Теленковыми. Дети смастерили самое большое яйцо. В прошлом году ребята тоже заняли первое место и получили подарки / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Пасхальное дерево украсили поделки детей

Юлия Панова

Общество

В храме Казанской иконы Божией Матери прошла акция «Пасхальное дерево». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как еще в столице отметили праздник.

Праздничным солнечным утром около храма Казанской иконы Божией Матери в Орлово раздаются детские голоса. Ребята бегают около дерева, которые их стараниями «расцвело» на площадке перед входом. Его ветви гнутся под тяжестью деревянных и бумажных, украшенных бисером и перьями, разрисованных витиеватыми узорами пасхальных яиц, подвешенных на разноцветных атласных лентах. Все эти праздничные символы сделали дети.

Организаторы не ограничивали полет фантазии участников. Яйца можно было делать из любых материалов и украшать чем угодно. Как рассказал иерей храма Казанской иконы Божией Матери Максим Галкин, однажды ребенок принес пасхальное яйцо из конструктора.

— Основные участники акции — это дети младше 16 лет. Взрослые, конечно, тоже могут смастерить поделку, но в конкурсной программе они участвовать не будут, — рассказал Максим Галкин.

Он добавил, что ребята, работы которых признают самыми оригинальными, состязаются за победу в 15 разных номинациях.

— Эти категории всегда имеют произвольные названия. Мы придумываем их уже после того, как все участники сдадут свои поделки. Например, в этот раз учредили номинации «Самый юный участник», «Самое волшебное яйцо», «Самая оригинальная композиция» и другие.

Победители конкурса развешивают поделки последними под громкие аплодисменты прихожан храма.

— Мама, мы победили! — с восторгом говорит Настя Теленкова, которая вместе со своим братом Димой создали самое большое пасхальное яйцо.

Это, кстати, не первая победа юных Теленковых.

— Два года назад мы с сестренкой сделали самое цветочное яйцо, — рассказывает улыбаясь Дима.

Ребята берут за ленточку свою ярко-красную поделку, выполненную из бумаги, и вешают ее на одну их нижних веток дерева. Ребятам вручили символические подарки, которые они сразу же отдали на хранение маме и папе. После акции Настя и Дима выступают в пасхальном спектакле. Надо собраться и подготовиться.

Акция в храме — далеко не единственное мероприятие, посвященное светлому празднику. В этот же день в концертном зале парка «Зарядье» открыли юбилейный ХХ Московский пасхальный фестиваль. А ребята из Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи и волонтеры движения «Даниловцы» провели традиционный пасхальный ужин для пожилых и одиноких людей. Прихожане храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове отметили праздник русскими забавами и подвижными играми. А еще провели для всех желающих экскурсию по колокольне

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил (Колюпанов), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Орлово, иерей:

— Акцию «Пасхальное дерево» мы проводим в седьмой раз. С середины Великого Поста мы раздаем деревянные заготовки, которые дети могут украсить. Но мастерить поделку можно из любых материалов — все зависит от фантазии и возможностей ребят. К акции присоединяются не только дети из воскресной школы, но и юные жители близлежащих районов.

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