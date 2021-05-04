Почему полезно распускать сплетни

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Оказывается, сплетни имеют положительный эффект. И свежее исследование ученых из Дартмутского колледжа (США) это доказало! Специалисты выяснили, что благодаря сплетням люди налаживают контакт и становятся даже ближе друг к другу. «Вечерка» разбиралась, действительно ли «перемывание косточек» так полезно.

Сплетни — довольно сложная форма общения, которую зачастую неправильно воспринимают в современном обществе. Но на самом же деле они могут служить эффективным средством социальной связи, и при этом даже не нести в себе негативный характер. Тем не менее в России к сплетникам обычно относятся с некоторым подозрением. Неужели россияне заблуждаются?

— Можно вспомнить выражения: «перемывать косточки», «распускать сплетни». Но сплетни сами по себе связаны с передачей недостоверной информации. Она может быть как положительная, так и отрицательная, — делится с «Вечеркой» практикующий психолог Алина Солдатенкова.

К сплетням можно отнести рассказ о своих впечатлениях от взаимодействия с другим человеком. К примеру, на работе какой-нибудь коллега рассказывает, как ведет себя с ним начальник, что он при нем говорит.

— Таким образом, человек, который уже выстроил определенную схему, может поделиться ей с другими коллегами и тем самым стать с ними ближе. Ведь от того что вы им рассказали, их опыт общения с руководителем, вероятнее всего, будет более успешным. Уловки и приемы, которые они уже знают, помогут в работе. А у вас будет общая тема, — пояснила эксперт.

Этот феномен смогли наблюдать зарубежные ученые. Так, исследователи создали необычную онлайн-игру. Участники играли в небольших группах по шесть человек. В некоторых случаях информация была ограничена, чтобы члены команды могли наблюдать друг за другом. В каких-то раундах игроки могли приватно общаться с другим человеком в группе. Именно в этот момент человек делился со своим партнером информацией, полученной методом наблюдения. После испытания люди, которым удалось общаться тет-а-тет, захотели снова сыграть с теми же собеседниками во что-то подобное.

— У них появились общие темы для разговора. Кроме того, уровень доверия от той информации, которой они делились, вырос. Этот эксперимент лишний раз доказывает то, что сплетни сближают людей и помогают им наладить между собой тесные связи, — подытожила Алина Солдатенкова.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Люди сплетничают не просто так. Психолог Регина Чернышова рассказала «Вечерке», что побуждает говорить о ком-то за их спиной.

Все это связано с нашим бессознательным. Порой мы смотрим на человека, и нас что-то начинает раздражать. Этим наблюдением мы делимся с другом или коллегой, но не догадываемся, что это качество нас раздражает, потому что тенью сидит в нас самих.

— Для начала нужно разобраться, что нас бесит в других, чему мы завидуем. Если мы осознаем в себе эти качества, видим их причину, то Ленка, которую мы считали высокомерной, уже нормальная. Мы понимаем, что ресурс этого качества — внутреннее самоуважение, которое есть в нас самих, — рассказывает эксперт.

Поэтому в сплетнях в основном участвуют обладатели черт характера, которые раздражают их в других. Тем самым сплетни объединяют тех людей, у которых есть одинаковые теневые качества.

В психике это вызывает невероятный всплеск, бурю эмоций.

— Ну как такое не объединит? Ведь мы вместе, и уже не так страшно быть с этим один на один, мы команда. Это как раз верный сигнал, что нужно действовать. На это качество, которое раздражает, стоит обратить внимание у себя, — пояснила Регина Чернышова. Люди, распускающие о других грязные сплетни, как правило, сильно не уверены в себе. Это делается для отвода глаз от собственной персоны. Поэтому если уж и хочется кому-то про кого-то рассказать, то пусть это будет что-то хорошее.

Лучше наладить между людьми контакт, чем стать «камнем раздора», на который потом косо будут смотреть.

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