За что дачники рискуют получить штраф

Фото: Вечерняя Москва

Помимо несоблюдения пожарной безопасности на своем участке, чем часто грешат россияне, есть еще несколько «опасных пунктов». За каждую из этих распространенных ошибок дачникам грозят вполне ощутимые штрафы. Как рассказал «Вечерней Москве» юрист Евгений Кириченко, прежде всего необходимо обратить особое внимание на пять нарушений.

Животные-вредители

Жителям нашей страны, которые на своей даче разводят скот или держат домашних питомцев, стоит следить за передвижениями любимцев. Если те проберутся на участок к соседям и причинят им неудобства или что-то испортят — штрафов не миновать.

— В соответствии со статьей 5.1 КоАП города Москвы причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного влечет наложение административного штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей. Натравливание собаки на человека или животное — штраф для граждан от 2000 до 5000 рублей. А если причинен вред жизни и здоровью, то возможна также уголовная ответственность по статье 118 УК РФ, — уточнил юрист Евгений Кириченко.

Мусорная гора на территории

Накопление отходов животноводства на дачном участке карается статьей 8.2.3 КоАП РФ. За такое нарушение хозяина территории могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Повторное захламление участка в течение года — еще три–четыре тысячи рублей.

Если на даче разбросаны производственные отходы, то штраф придется заплатить в размере от тысячи до двух тысяч рублей. Повторное нарушение — две–три тысячи рублей.

Скважина без лицензии

Если на дачном участке вырыта скважина, но необходимых документов на нее нет — дела дачника плохи. Как пояснил Евгений Кириченко, согласно статье 7.3 КоАП РФ, за пользование недрами без лицензии грозит штраф. Для физических лиц — от трех до пяти тысяч рублей, для юридических — до миллиона.

— Однако, если забор воды на даче производится в личных целях, не превышается суточный объем в 100 кубометров со скважины, пробуренной в верховодке, лицензирование не требуется, — сказал собеседник «ВМ».

Нецелевое использование дачи

В том случае, когда земля используется не под сельскохозяйственные нужды, россияне также рискуют нарваться на штраф. По статье 8.8 КоАП РФ размер санкции определяется из показателя кадастровой стоимости объекта либо в фиксированной денежной сумме. Например, по части 1 данной статьи частные лица должны оплатить штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей) либо от 10 до 20 тысяч рублей, если кадастровая стоимость не определена.

Самая крайняя мера нецелевого использования — принудительное изъятие участка. Она применяется в том случае, когда собственник не выполняет «предписания уполномоченных государственных и муниципальных ведомств о прекращении нарушения».

Самовольное строительство

Согласно статье 9.5 КоАП РФ, за строительство и реконструкцию капитальных объектов без официального разрешения для граждан полагается штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, за нарушение срока направления извещения о начале строительства — от 500 до 1000 рублей.

Как заключил юрист Евгений Кириченко, в большинстве случаев с исковыми заявлениями об устранении нарушений прав обращаются именно недовольные соседи. Поэтому эксперт посоветовал всем россиянам не только самим быть бдительнее, но и постараться наладить диалог с соседями, прежде чем отправлять жалобу в администрацию.

Читайте также: Депутат Госдумы опроверг информацию о штрафах для дачников за одуванчики