Сирень символизирует победу над страшным врагом

Телеведущий Евгений Попов (слева), председатель районного Совета ветеранов Станислав Ковалеров (справа на втором плане) и ветеран Федор Исаев / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

4 мая в Дорогомиловском районе столицы стартовала международная акция «Сирень Победы». Участники высадили деревья во дворе дома № 30 на Кутузовском проспекте.

Несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, около здания собралось много людей. Пришли местные жители, представители Совета ветеранов и управы Дорогомиловского района, известный телеведущий Евгений Попов, поэтесса Лариса Рубальская.

Двор на Кутузовском проспекте для высадки первых в этом году сиреней выбрали неслучайно. Именно здесь живут сразу три ветерана Великой Отечественной войны — Александр Мысливченко, Алексей Невзоров и Федор Исаев. Они стали почетными гостями акции.

— Приближается прекрасная дата — 76 лет со дня Великой Победы. Мы — люди, в чьих жилах течет кровь героев. И мы должны постараться сохранить память о них, — обратился с приветственным словом к участникам председатель Совета ветеранов района Дорогомилово Станислав Ковалеров. — Каждый год проводится замечательная акция «Сирень Победы». Так мы хотим сказать огромное спасибо участникам Великой Отечественной войны, которые отстояли эту победу, подарили нам мирное небо над головой.

Первые растения высадили почетные гости акции — Станислав Ковалеров, Евгений Попов и Лариса Рубальская. Под фронтовые песни участники берут саженцы сирени и берез, ставят их в готовые лунки, засыпают землей и поливают. Благодаря акции во дворе дома появилось 20 новых саженцев.

— Мы надеемся, что новые растения порадуют не только ветеранов, но и жителей этого дома. Сирень — это символичное растение. Ведь именно с букетами этих цветов люди встречали солдат с фронта, — поделился телеведущий Евгений Попов. — В этом году, как и в прошлом, коронавирус вмешался в наши планы. Из-за пандемии нам пришлось отменить массовые мероприятия в преддверии 9 Мая. Но тем не менее мы продолжаем оказывать адресную помощь героям, поздравлять их, решать возможные проблемы.

Посадить дерево сирени в своем дворе вызвался и ветеран Великой Отечественной войны Алексей Невзоров. В этому ему помогала молодежь, которая, кстати, в этом году как никогда активно подключилась к проекту. Один из участников акции — Кирилл Ковалеров, студент Московского городского университета управления правительства Москвы.

— Я учусь и работаю в районе Дорогомилово. Мне очень нравится это место, поэтому я и решил внести свой небольшой вклад в его озеленение. К тому же участие в этой акции — хороший повод поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны и лишний раз поблагодарить их, — рассказал Кирилл Ковалеров. — К тому же очень приятно посадить дерево, которое будет расти в любимом районе долгие годы.

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