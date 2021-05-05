Запашный рассказал, как животные цирка доживают старость

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Цирковые животные при выходе на «пенсию» пристраиваются в зоопарки или до последних дней, что чаще всего, остаются у дрессировщика. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

Ранее стало известно, что животные, которые в силу возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить «пенсию» в крымском сафари-парке, где для них создадут благоприятные условия.

— Животные, которые работают у цирковых артистов, редко уходят на пенсию куда-то. Не так много мест, куда они даже гипотетически могут попасть, а еще меньше тех, куда артист будет готов сам отдать, не переживая, что животное будет достойно доживать свою старость. Учреждения, которые могут профессионально ухаживать и контролировать животных, все равно в основном цирки и зоопарки, заповедники и редко, когда частные имения, — сказал он.

По словам Запашного, если говорить об экзотических животных, то с ними еще большая сложность: для них круг возможных мест для «пенсии» еще более узкий. Дрессировщик говорит, что в данном вопросе немаловажно, что, например, зоопарки теоретически могли бы принять животных, но у них на данный момент просто нет места.

— Каждая голова — не просто цифра на бумаге, это животное, которое требует определенного ухода, помещения и денег на содержание. Если говорим про хищника, еще усугубляется тем, что это животное со сложившимся характером, его в любую группу просто так не примут. Никто не будет экспериментировать, — добавляет Запашный.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поэтому в основном животные доживают старость у дрессировщика, который заботится о них, переживает за них и оказывает медицинскую помощь. Однако цирк невозможно представить без молодых особей, поэтому старых цирковых животных пытаются куда-то пристроить.

— Цирки мобильно работают, перевозят животных, соответственно, важный критерий — животное перевозить. А животные стареют. И если группа была в одно время куплена, шесть–семь хищников одного возраста, то они стареть начинают в одно и то же время, и уровень работы падает. Качественный критерий сильно падает, дрессировщик начинает демонстрировать работу неинтересную, — говорит дрессировщик.

Он отмечает, что сегодня у граждан популярна агрессивная политика зооэкстремистов. Поэтому нередко люди «в каждом чихе, шаге видят ущербность цирковых животных, которые просто старенькие», добавляет Запашный.

— Видят худенького, а он просто старенький, но не будут разбираться. Дрессировщик вынужден снимать его с работы, — говорит он.

По словам Запашного, дрессировщик старается продлить молодость животных, переводя их на облегченный труд: сначала животное снимают со сложных трюков, а потом оно все меньше привлекается к работе и вскоре вовсе перестает выходить на манеж.

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