Сменив уют на труд и риск

Фото: ГИМС Сахалинской области/Sakh.com

Николаевск-на-Амуре

Город этот вырос из Николаевского поста, военно-административного поселения, которое капитан I ранга Геннадий Невельской заложил на берегу Амура 13 августа (по старому стилю — 1 августа) 1850 года. Статус города и название Николаевск (в честь императора Николая I) получил в 1856-м. Сегодня — административный центр Николаевского района Хабаровского края и важный по здешним меркам транспортный узел.

Амур

Входит в первую десятку великих рек России. Он берет начало от слияния Аргуни и Шилки и через 2824 километра впадает в Амурский лиман. Бассейн реки захватывает территории, принадлежащие Монголии, Китаю и России. Китайцы «свою» часть Амура называют Хейлунцзян — «река Черного дракона». По легенде, обитавший в здешних водах добрый Черный дракон победил злого Белого, топившего рыбаков. А вот тунгусы, селившиеся по берегам в среднем течении, звали попросту большой рекой («амар», «дамур» — «большая река», тунгусско-маньчжурская группа языков).

Мыс Лазарева

Морской лесной порт Мыс Лазарева находится на западном берегу Амурского лимана (северная часть пролива Невельского), на полуострове между мысами Лазарева и Ермак. Мыс Лазарева — порт специализированный и, как следует из названия, до 98 процентов здешнего грузооборота приходилось на круглый лес. В настоящее время перевалка грузов в порту не ведется.

Мыс Лазарева / Фото: ru.wikipedia.org

Мыс Пронге

Впервые был подробно описан в 1853 году в ходе Амурской экспедиции Геннадия Невельского. Мыс считается крайней восточной точкой Амурского лимана. Поселок Нижнее Пронге с населением около 600 человек живет главным образом за счет промысла и переработки рыбы.

Амурский лиман

Лиман — северная часть Татарского пролива между материком и Сахалином. Через пролив Невельского соединяет Сахалинский залив Охотского моря с Татарским проливом. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению, следует относить лиман к Сахалинскому заливу и, соответственно, к Охотскому морю, или же к Татарскому проливу а значит, к морю Японскому.

Сахалинский тоннель

Погиби / Фото: Youtube.com/ Oleg Antipin

5 мая 1950 года Совмин СССР секретным постановлением утвердил проект строительства 10-километрового тоннельного перехода через пролив Невельского от мыса Лазарева на материке до мыса Погиби на острове, а 6 сентября — технические условия на проектирование тоннеля и сопутствующих железнодорожных веток. Завершить строительство планировалось в конце 1953 года, начать эксплуатацию — в декабре 1955-го.

Погиби

Ныне упраздненный поселок сельского типа на Сахалине на побережье пролива Невельского. Впервые данное селение упоминается в материалах Первой маньчжурской экспедиции 1709–1710 годов, направленной на Нижний Амур китайским императором Канси.

Геннадий Иванович Невельской, мореплаватель

Из семьи потомственных моряков. Родился будущий исследователь Дальнего Востока в Костромской губернии 5 декабря 1813 года. В 16 лет Невельской стал кадетом Морского корпуса в Санкт-Петербурге, которым в те времена руководил Иван Крузенштерн, первый из русских мореплавателей, совершивший кругосветное путешествие.

Геннадий Иванович Невельской / Фото: ru.wikipedia.org

В 1832-м Невельской по окончании Корпуса получает чин мичмана и попадает в число избранных слушателей новосозданного Офицерского класса, ставшего ядром будущей Военно-морской академии. Спустя четыре года, успешно сдав экзамен, молодой лейтенант флота отправляется служить на кораблях эскадры адмирала Федора Литке. В июле 1846-го Невельской получает чин капитан-лейтенанта, а годом позже добивается, чтобы его назначили командиром грузового судна «Байкал», отправляющегося на Камчатку. На Дальний Восток он напрашивается отнюдь не случайно: ведь Невельской мечтает найти вход с моря в устье Амура и доказать, что Сахалин — это остров. Что и проделывает с блеском в ходе своей Амурской экспедиции 1849–1855 годов.

ХРОНИКА

Погоби — мыс на о-ве Сахалин, в Татарском проливе. Здесь самое узкое место пролива, служащее для переправы для туземцев-гиляков». Словарь Брокгауза и Ефрона. Том 47.

С мыса Погиби беглые каторжане переплывали на материк. Многие из них не достигали цели. Якобы отсюда и название мыса — Погиби. Название происходит от нивхского селения Погоби (Похоби) и переводится, как «место поворота». Справка автора.

Пролив, отделяющий остров от материка, в зимние месяцы замерзает совершенно, и та вода, которая летом играет роль тюремной стены, зимою бывает ровна и гладка, как поле, и всякий желающий может пройти его пешком или переехать на собаках. Да и летом пролив ненадежен: в самом узком месте, между мысами Погоби и Лазарева, он не шире шестисеми верст. А. П. Чехов. Собрание сочинений. Том 15.

26 марта 1950 года в кабинете Сталина прошло совещание, на которое был приглашен первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) Д. Н. Мельник. Сталин… неожиданно спросил: «Как вы смотрите на то, чтобы соединить Сахалин с материком железной дорогой?» Заседание закончилось поручением Кагановичу, Берии и Мельнику проработать и внести более детальные предложения на заседание Политбюро ЦК. Прощаясь, Мельник пригласил Сталина побывать на Сахалине. На это Сталин ответил коротко: «Будет железная дорога — приеду. <...> Пришли в Погиби. <...> Наша задача: в короткий срок построить поселок и приступить к возведению тоннеля. Воспоминания участника стройки. Из книги М. Кузьминой «Последний вагон на Север».

Оценка общих условий строительства тоннельного перехода между материком и Сахалином позволяет констатировать, что по сложности преодоления этой водной преграды проектируемому тоннелю нет равных в мире. А. И. Костанов «Самая восточная дорога России».

С точки зрения технической возможности японский проект строительства моста Хоккайдо — Сахалин вполне осуществим. Нормальная идея для XXI века. Что касается тоннеля под Татарским проливом… Я сторонник перехода — тоннеля... Считаю, что он должен быть реализован. Из интервью первого вице-премьера Н. Аксененко «Комсомольской правде». Конец XX века.

Судьба этой уникальной и секретной стройки продолжает оставаться тайной, порождая слухи, легенды и сенсации. Из современных СМИ.

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