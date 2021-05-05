Дача пошла на взлет: спрос на загородные дома вырос за год на 20 процентов
По данным столичной Ассоциации риелторов, наиболее активно продаются дома за 5–8 миллионов рублей.
Заметный рост спроса на недвижимость риелторы объясняют закрытием границ из-за пандемии коронавируса, а также вводом налога на проценты по крупным вкладам.
— Хранить суммы на банковских депозитах, по мнению многих вкладчиков, стало невыгодно. Некоторые граждане выбрали загородную недвижимость как более устойчивый и адекватный обстановке способ сохранения своих денег, — пояснила председатель совета директоров сети офисов риелторской компании Марина Толстик.
Исполнительный директор риелторской компании Артем Завадский уточнил:
— В первую очередь продается то, что дешево: дома до 8 миллионов рублей, на расстоянии до 35 километров от МКАД. Как правило, это не самое качественное жилье: деревянные строения с туалетом на улице. Но покупателям нравится цена. К тому же они берут не сам дом, а земельный участок, рассчитывая в дальнейшем все на свой вкус перестроить.
Как пояснил эксперт, на рынке самой дешевой «загородки» много откровенно неудобного жилья. Например, в первой линии домов вдоль шоссе или рядом со свалкой, или выходящего окнами на окна соседнего дома. Бывают и дома, которые каждую весну подтапливает.
По данным Марины Толстик, наиболее популярными направлениями в этом году были западное, северо-западное и юго-западное. А именно — Новорижское, Киевское, Калужское и Рублевское шоссе. Самыми востребованными оказались земельные участки на расстоянии до 30 км от МКАД и дома «под ключ». Цены за год выросли на 20 процентов.
— Примерно также выросли цены и на квартиры в Москве. Я думаю, в этом году рост продолжится, — рассуждает Артем Завадский.
Даже Тверь и Калуга стали дороже
По данным аналитического центра ЦИАН в Подмосковье за год аренда дач подорожала на 10 процентов — c 59,3 тысячи рублей до 65,5 тысячи рублей в месяц.
Сегодня арендовать дачу в Московской области стоит примерно столько же, сколько и большую трехкомнатную квартиру в Москве, пояснил коммерческий директор риелторской компании Антон Котяков.
— Спрос стал особенно высоким после закрытия Турции, куда многие собирались на майские праздники, — рассказывает эксперт. — В Крыму и Сочи купаться еще рано, поэтому многие решили провести май на даче. А в пер- спективе и все лето, как в прошлом году.
По словам Антона Котякова, максимальным спросом пользуются дачные поселки, в которых довольно сильно развита инфраструктура.
— Люди хотят жить за городом, но иметь все городские удобства. В числе главных — устойчивый сигнал интернета, потому что многие на даче как живут, так и работают, — пояснил эксперт. — Расстояние от Москвы имеет меньшее значение. Многие клиенты говорят, что готовы прожить на даче вплоть до конца октября. В итоге приличный дом где-нибудь в 80 километрах от МКАД может стоить 100 тысяч рублей в месяц, а завалюшка за Химками по Ленинградскому шоссе сдаваться за 40 тысяч рублей. Хотя она рядом с городом.
— Собственники, наблюдая арендный бум прошлого года, хорошо подготовились к сезону 2021 года. Они оборудовали свои дома городскими удобствами и теперь выставляют более высокие ценники, — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Значительно выросли средние ставки аренды и ближайших регионов. В Калужской области — до 53,7 тысячи рублей в месяц, Тверской — до 56,3 тысячи, Владимирской — до 46 тысяч в месяц.
— Это связано с интересом к таким объектам у москвичей, а также с вымыванием наиболее бюджетных домов в аренду, — пояснила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. — Сейчас на рынке недвижимости остаются более дорогие варианты, что также ведет к росту средних цен.
По словам эксперта, из-за экономии многие жители столицы уезжают в соседние регионы, где можно арендовать дом дешевле, чем в Московской области. К тому же там куда меньше, чем в Подмосковье, плотность населения.
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