Дача пошла на взлет: спрос на загородные дома вырос за год на 20 процентов

Дача / Фото: Анна Быкова

По данным столичной Ассоциации риелторов, наиболее активно продаются дома за 5–8 миллионов рублей.

Заметный рост спроса на недвижимость риелторы объясняют закрытием границ из-за пандемии коронавируса, а также вводом налога на проценты по крупным вкладам.

— Хранить суммы на банковских депозитах, по мнению многих вкладчиков, стало невыгодно. Некоторые граждане выбрали загородную недвижимость как более устойчивый и адекватный обстановке способ сохранения своих денег, — пояснила председатель совета директоров сети офисов риелторской компании Марина Толстик.

Исполнительный директор риелторской компании Артем Завадский уточнил:

— В первую очередь продается то, что дешево: дома до 8 миллионов рублей, на расстоянии до 35 километров от МКАД. Как правило, это не самое качественное жилье: деревянные строения с туалетом на улице. Но покупателям нравится цена. К тому же они берут не сам дом, а земельный участок, рассчитывая в дальнейшем все на свой вкус перестроить.

Как пояснил эксперт, на рынке самой дешевой «загородки» много откровенно неудобного жилья. Например, в первой линии домов вдоль шоссе или рядом со свалкой, или выходящего окнами на окна соседнего дома. Бывают и дома, которые каждую весну подтапливает.

По данным Марины Толстик, наиболее популярными направлениями в этом году были западное, северо-западное и юго-западное. А именно — Новорижское, Киевское, Калужское и Рублевское шоссе. Самыми востребованными оказались земельные участки на расстоянии до 30 км от МКАД и дома «под ключ». Цены за год выросли на 20 процентов.

— Примерно также выросли цены и на квартиры в Москве. Я думаю, в этом году рост продолжится, — рассуждает Артем Завадский.

Даже Тверь и Калуга стали дороже

По данным аналитического центра ЦИАН в Подмосковье за год аренда дач подорожала на 10 процентов — c 59,3 тысячи рублей до 65,5 тысячи рублей в месяц.

Сегодня арендовать дачу в Московской области стоит примерно столько же, сколько и большую трехкомнатную квартиру в Москве, пояснил коммерческий директор риелторской компании Антон Котяков.

— Спрос стал особенно высоким после закрытия Турции, куда многие собирались на майские праздники, — рассказывает эксперт. — В Крыму и Сочи купаться еще рано, поэтому многие решили провести май на даче. А в пер- спективе и все лето, как в прошлом году.

По словам Антона Котякова, максимальным спросом пользуются дачные поселки, в которых довольно сильно развита инфраструктура.

— Люди хотят жить за городом, но иметь все городские удобства. В числе главных — устойчивый сигнал интернета, потому что многие на даче как живут, так и работают, — пояснил эксперт. — Расстояние от Москвы имеет меньшее значение. Многие клиенты говорят, что готовы прожить на даче вплоть до конца октября. В итоге приличный дом где-нибудь в 80 километрах от МКАД может стоить 100 тысяч рублей в месяц, а завалюшка за Химками по Ленинградскому шоссе сдаваться за 40 тысяч рублей. Хотя она рядом с городом.

— Собственники, наблюдая арендный бум прошлого года, хорошо подготовились к сезону 2021 года. Они оборудовали свои дома городскими удобствами и теперь выставляют более высокие ценники, — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Значительно выросли средние ставки аренды и ближайших регионов. В Калужской области — до 53,7 тысячи рублей в месяц, Тверской — до 56,3 тысячи, Владимирской — до 46 тысяч в месяц.

— Это связано с интересом к таким объектам у москвичей, а также с вымыванием наиболее бюджетных домов в аренду, — пояснила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. — Сейчас на рынке недвижимости остаются более дорогие варианты, что также ведет к росту средних цен.

По словам эксперта, из-за экономии многие жители столицы уезжают в соседние регионы, где можно арендовать дом дешевле, чем в Московской области. К тому же там куда меньше, чем в Подмосковье, плотность населения.

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