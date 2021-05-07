Брать или не брать: стоит ли покупать квартиру в условиях подорожания ипотеки

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Россиянам нужно готовиться к значительному подорожанию ипотеки. Об этом СМИ сообщили после повышения ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта (до пяти процентов годовых). Эксперты считают это решение самым радикальным в сфере недвижимости с конца 2014 года. Стоит ли россиянам поторопиться и приобрести квартиру в ипотеку, пока ситуация не ухудшилась, «Вечерней Москве» рассказали специалисты рынка недвижимости.

«Успеть в последний вагон»

Желающим приобрести недвижимость прежде всего стоит обратить внимание на рынок новостроек, советует ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, можно успеть купить квартиру на первичном рынке достаточно выгодно. В этом россиянам поможет государственная программа льготной ипотеки, запущенная в период весеннего карантина. Она будет действовать до 1 июля 2021 года, напоминает эксперт.

— По льготной ипотеке действует самая хорошая ставка. Те, кто рассматривают покупку квартиры в новостройке, могут успеть в последний вагон. Цены на квадратный метр жилья подросли — таких привлекательных ставок больше не будет, — объясняет специалист.

Такой же точки зрения придерживается эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков. По его словам, уже через год ипотечный кредит ударит по кошельку сильнее, чем сейчас.

— Наступил момент, когда ипотека максимально дешева. Глядя на ситуацию, не приходится рассчитывать, что она подешевеет или хотя бы останется на этом уровне. Если вопрос покупки назрел — надо это делать, — комментирует Кочетков.

Однако не нужно излишне напрягаться и в панике брать дополнительный потребительский кредит, только чтобы покрыть первоначальный взнос, считает эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

— Если вы раздумывали, купить ли квартиру сейчас или сделать это осенью, то есть смысл приобрести ее сейчас: ставка будет лучше. Но если вы хотели накопить денег на первоначальный взнос, не надо чересчур напрягаться. Квартиру нужно покупать тогда, когда вы можете себе это позволить, а не когда об этом везде говорят, — рекомендует специалист.

По прогнозам Барсукова, ставка на вторичное жилье достигнет 8,5–9,5 процента, когда завершится льготная ипотечная программа. Ставки на новостройки, то есть на первичную недвижимость, составят примерно восемь процентов, по мнению эксперта.

«Самая дешевая ипотека»: как подготовиться к покупке

Банки готовятся ужесточить процесс выдачи ипотеки, сообщает Дмитрий Ракута. По словам эксперта, эта тенденция обусловлена ростом количества покупателей недвижимости в кредит. Вот почему перед ипотекой стоит грамотно подготовиться и попытаться спрогнозировать решение банка. Важно оплатить все текущие штрафы и закрыть задолженности по кредитам, подчеркивает эксперт.

— Нужно проанализировать свои возможности. Оплатить штрафы, оперативно закрыть просрочки по кредитам, уменьшить текущую кредитную нагрузку, если она имеется. Также не стоит брать потребительских кредитов (особенно в микрофинансовых организациях). Это может послужить причиной отказа в ипотеке, — предупреждает он.

Не менее важно перед покупкой квартиры в ипотеку сравнить условия, предлагаемые различными банками, отмечает Барсуков. По его мнению, многие люди теряют выгоду в погоне за мнимыми акциями.

— Когда вам предлагают акцию на понижение ставки, сравните ее с предложениями других банков без комиссий. У них может получиться выгоднее. Эти вещи нужно всегда учитывать и сравнивать, тогда у вас будет самая дешевая ипотека, — объясняет он.

Также низкая процентная ставка иногда компенсируется высокой стоимостью страховки, предупреждает Барсуков. Она может обойтись в 1,5–2 раза дороже, чем в другом банке с чуть более высокой ставкой, отмечает эксперт.

Не стоит уделять чрезмерного внимания известности банка, говорит эксперт по недвижимости. В согласии с действующим законодательством РФ изменения в кредитных условиях невозможны даже в случае изъятия у банка лицензии, объясняет он.

— Какая вам разница — опасный или безопасный банк? Вы же деньги берете, а не отдаете. Даже если банк лишится лицензии, появится новая организация, куда перейдут ваши кредитные условия. Нет смысла брать кредит по ставке выше только из-за известности банка, — замечает собеседник «ВМ».

Главное — оценить свои доходы и возможность обслуживать кредит, добавляет Кочетков. Также стоит присмотреться к ценам на квартиры в новостройках. Первичное жилье можно взять в ипотеку на более выгодных условиях, чем вторичное, напоминает специалист.

Инфляция и пандемия: почему ипотека подорожала

По словам Барсукова, основания для подорожания ипотеки сформировались еще пять лет назад. Инфляция, ценовая яма, падение доллара — все эти факторы спровоцировали повышение стоимости. Однако наиболее весомым фактором за последнее время стала пандемия, считает эксперт.

— Самыми весомыми оказались карантинные меры, которые замедлили оборот на рынке. У людей появился страх — они не покупали недвижимость еще около трех месяцев. Потом цены выросли из-за ажиотажа от падения доллара и прогнозов о подорожании, — объясняет Барсуков.

Эксперт подчеркивает, что не согласен с распространенным мнением о пагубном влиянии льготной ипотеки на рост цен.

— Льготная ипотека здесь наименее значительна. Совершенно странно заявлять, что она стимулировала подорожание недвижимости. Люди просто мыслят линейными категориями, — заявляет он.

Для многих экспертов рост ключевой ставки, спровоцированный ЦБ, стал шоковым событием, добавляет Барусков. На данный момент вектор, заданный Центральным банком, противоречит стремлениям правительства, считает он.

— Возможно, застройщики будут запускать какие-то программы, но привлекательные предложения уже вряд ли будут. Банки пересмотрят кредитную политику — ипотека станет дороже, заключает специалист.

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