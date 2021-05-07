Помним, гордимся: почему парад Победы так много значит для народа

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ежегодно москвичи стремятся попасть в День Победы на Красную площадь, чтобы воочию увидеть грандиозный парад. Тем, кто не смог побывать на торжестве, о событии традиционно рассказывают корреспонденты на страницах нашей газеты. Чем парад так значим для людей, «Вечерке» разъяснил историк, публицист Армен Гаспарян.

В определенных кругах сложилась точка зрения, что парад Победы — это бряцание оружием, демонстрация милитаризма, агрессии, попытка напугать. Согласиться с этим никак нельзя, поскольку проведение военных парадов, посвященных важным датам в истории страны, — это не исключительно российская традиция. Во Франции проводится парад в День взятия Бастилии. На Елисейские Поля выходят колонны техники и парадные расчеты войск, в том числе и знаменитого Иностранного легиона. На площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине проходят грандиозные шествия, посвященные круглым датам независимости страны. На улицах Великобритании нередко можно увидеть домашние парады расквартированных в них частей, история которых может насчитывать не одну сотню лет. Так что парад Победы на Красной площади — это часть культурного и исторического кода нашей страны, а не попытка «поиграть мускулами». Россия всегда ждет на парад тех глав иностранных государств, которые сочтут необходимым на него приехать.

1965

Это первый парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который был проведен на Красной площади спустя 20 лет после Парада 1945 года. На нем впервые была объявлена минута молчания. Также с 1965 года 9 мая стал выходным днем. «Вечерняя Москва» в номере от 9 мая 1965 года поместила фото хроники ТАСС, где были запечатлены парадные колонны на фоне мавзолея Ленина, а также огромный текст полного, без купюр, доклада Леонида Брежнева на торжественном собрании.

1985

По Красной площади прошла колонна техники, которая участвовала в завершающем этапе войны и Параде 1945 года. По брусчатке грохотали гусеницы танков Т-34-85 и самоходных артиллерийских установок СУ-100. Часть парадных расчетов шла в аутентичной форме военных лет. Прошли по площади ветераны из СССР и стран Восточной Европы — участников Варшавского договора. Номер «Вечерней Москвы» от 9 мая 1985 года открывался официальным снимком стоящих на трибуне мавзолея руководителей страны.

1995

Это был, вероятно, самый необычный и запомнившийся парад. По Красной площади прошли ветераны, на Поклонной горе был парад современной техники. Количество лидеров зарубежных стран, прибывших на празднование Дня Победы, было беспрецедентным. На этот раз пафосные фото сопровождал критический текст. «Нельзя сказать, что Россия за 55 лет забыла День Победы. Помнит, еще как помнит. Но вот войну и тех, кто победил, она помнит гораздо хуже», — сокрушались авторы материала Сергей Минаев и Ольга Никольская.

2014

Этот парад был первым после воссоединения Крыма с Россией. В номере, посвященном этому событию, фотографии на обложке были из Москвы и Севастополя. Корреспонденты «Вечерней Москвы» работали сразу в двух городах. «Принимал парад командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. Троекратное ура от военных и многократное из толпы. В оцеплении — ожесточенные бои: «Я хоть одним глазом посмотрю».

2015

На параде были представлены новинки военной техники, которые стали настоящей сенсацией: универсальные боевые платформы «Армата», а также машины на их базе. «На площадь выходят гости праздника: колонна вооруженных сил Азербайджанской Республики, за ней — отдельный полк охраны армии Армении, 5-я отдельная бригада вооруженных сил Республики Беларусь, представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Также в параде участвуют элитные подразделения армии Сербии, подразделения индийской армии, Монголии.

2018

Кроме парада на Красной площади, год запомнился шествием многолюдной колонны «Бессмертного полка». Не по приказу, ни с кем не сговариваясь, люди принесли фото своих предков. «Вечерняя Москва» освещала в материале: «Кто-то принес гармони. В разных концах колонны слышались военные и казачьи песни».

2020

Единственный на данный момент парад, проведенный не 9 мая, а 24 июня, в день исторического парада 1945 года. Сдвиг дат был вызван в том числе и вспышкой коронавируса. Были отменены многие массовые мероприятия, но не сам парад. Год был юбилейный — 75 лет Победы. Потому парад был масштабным. «На Красную площадь вышли 45 парадных расчетов, в том числе иностранных государств, среди которых были Азербайджан, Армения, Белоруссия, Сербия, Китай», — писали корреспонденты, бывшие на месте событий. По брусчатке проехали 216 боевых машин, среди новинок была БМП-2 с боевым комплексом, носящим романтическое название «Бережок».

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Шевели пальцами,вращай глазами

Участие в Параде Победы не только ответственное и запоминающееся событие для его участников, но и большая физическая нагрузка. Чтобы достойно выдержать тренировки и сам парад, военнослужащие применяют свои маленькие хитрости. Например, чтобы не затекали ноги от долгого стояния на месте, можно слегка переминаться с пятки на пятку и пошевелить пальцами ног. Чтобы не упасть в обморок, бойцам рекомендуют не смотреть долго перед собой в одну точку, немного вращать глазами. После репетиций и самого парада его участникам выдают усиленные пайки для компенсации затраченных усилий и ресурсов организма.

Собака на шинели Сталина

Парады Победы, как и любое заметное и значительное событие, обросли массой мифов. Среди наиболее известных: в параде 24 июня 1945 года Иосиф Сталин якобы отдал свою шинель, чтобы на ней пронесли собаку по кличке Джульбарс, которая участвовала в разминировании освобожденных стран. Пес сумел обнаружить 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов. Помогал искать взрывчатку, заложенную во дворцы над Дунаем, замки Праги и католические соборы Вены и даже в могилу поэта Тараса Шевченко, которую немцы заминировали при отступлении. Только в Параде Победы героический пес не участвовал, тем более не был пронесен на шинели Сталина. Зато после войны успел сняться в нескольких фильмах.

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